Domenica In, anticipazioni e ospiti del prossimo 31 gennaio 2021 con la conduzione di Mara Venier. Scopriamo nel dettaglio chi si racconta face to face a Zia Mara nel pomeriggio del dì di festa.

Domenica In: anticipazioni del 31 gennaio 2021 tutti gli ospiti di Mara Venier

Domenica In apre le danze parlando dell’emergenza sanitaria da covid: la pandemia, il numero dei contagi e il piano vaccinale. Ospite il Ministro della Salute Walter Riccardi. In questo spazio è prevista anche la presenza del giornalista lombardo Roberto Poletti spesso ospite a La vita in diretta.

Mara Venier dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, il prossimo 31 gennaio apre le porte dello studio a due amatissime conduttrici Rai. Il programma pomeridiano di intrattenimento dell’ammiraglia Rai, come sempre leader d’ascolti, da il benvenuto a due prime donne della tv: le conduttrici Antonella Clerici e Caterina Balivo.

Antonella Clerici è tornata in Tv dopo un periodo di pausa, al timone di “E’ sempre mezzogiorno”, confermandosi una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La Balivo invece, dopo aver detto addio al programma “Vieni da Me“, torna in tv in una veste insolita: è il nuovo giudice de Il Cantante Mascherato, in partenza venerdì 29 gennaio 2021, condotto da Milly Carlucci. Le due conduttrici si raccontano in lunghe interviste, tra carriera e vita privata, alla padrona di casa Mara Venier.

Ospiti Domenica In 31 gennaio 2021: arrivano Ornella Vanoni e Mario Biondi

Per la compagine musicale in studio da Zia Mara vedremo la grande Ornella Vanoni, interprete sopraffine che nonostante i suoi anni è ancora in gambissima. Sempre in ambito musicali c’è Mario Biondi.

E poi ancora, è la volta dell’attore Kabir Bedi, noto al grande pubblico per aver interpretato negli anni ’70 lo sceneggiato Sandokan – le tigri di Mompracem, tratto dai romanzi di Emilio Salgari.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 31 gennaio 2021

Ma le sorprese non sono finite qui, in studio c’è anche la showgirl e attrice Alessandra Martines, che ricordiamo tutti nel cast fisso, insieme a Lorella Cuccarini di Fantastico 7, condotto e diretto da Pippo Baudo o nei ruoli di varie fiction che hanno segnato la nostra televisione. Da “Fantaghirò” a “Caterina e le Sue Figlie”, o nel ruolo di giudice in “L’Onore e il Rispetto” al fianco di Gabriel Garko .