Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti Domenica in, il contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai con al timone Mara Venier. Domenica 28 febbraio 2021 Zia Mara è pronta ancora una volta ad ospitare un carico di ospiti eccellenti che saprà divertirci e farci rilassare nel giorno di festa. Ma vediamo nel dettaglio chi sono.

Domenica In: ospiti e anticipazioni del prossimo 28 febbraio con Mara Venier su Rai 1

Un nuovo carico di ospiti che sapranno stuzzicare il nostro interesse e la nostra voglia di leggerezza dopo una settimana di lavoro, nel giorno dedicato al riposo. Ma anche informarci su quella che è la situazione sanitaria in Italia in merito al covid 19.

Si parte quindi, con il consueto spazio dedicato all’emergenza sanitaria con ospiti la professoressa Ilaria Capua in collegamento dalla Florida e il Professor Francesco Le Foche.

Domenica In ospiti: in collegamento da Sanremo, Amadeus conduttore del 71° Festival di Sanremo

Per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Festival di Sanremo e come direttore artistico ritroviamo Amadeus affiancato da Fiorello. Questa domenica il simpatico conduttore siciliano, si collegherà da Sanremo (Imperia) con la nostra Mara per parlarci dell’imminente inizio della 71 esima edizione della kermesse canora italiana, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo presso la città di Sanremo, poi diffuso dalle frequenze Rai in tutto il mondo. Come già saprete quest’anno Sanremo non avrà pubblico in sala a causa del covid 19.

Domenica in: tutti gli altri ospiti del prossimo 28 febbraio 2021

Per la compagine musicale sarà presente in studio Al Bano Carrisi che ci regalerà un medley dei suoi meravigliosi successi musicali in più di 50 anni di carriera. Poi sarà la volta di Rocco Casalino, in promozione con il suo libro “Il Portavoce, la mia storia” ex portavoce appunto dell’ex Premier Giuseppe Conte.

A Domenica In torna in studio il fantasista e imitatore Vincenzo De Lucia

Tornerà in studio per la terza volta consecutiva l’ imitatore e fantasista Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice Barbara D’Urso. Come saprete, da domenica 11 aprile allunga la sua Domenica Live tornando ad una programmazione dalle ore 15, visto che Live non è la d’Urso ha chiuso i battenti.