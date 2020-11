Ecco arrivati alle anticipazioni e gli ospiti del contenitore televisivo del giorno di festa dell’ammiraglia Rai: Domenica In. Al timone del programma l’amatissima Mara Venier, per tutti Zia Mara. Qual è il carico di ospiti che ci allieterà il prossimo 22 novembre 2020? Scopriamolo insieme.

Domenica In: reunion di Ballando con le stelle con Zia Mara

Questa domenica la nostra spumeggiante Mara Venier, farà una reunion con tutti i protagonisti di Ballando con le Stelle. Difatti sabato 21 novembre andrà in onda la Finale del programma condotto da Milly Carlucci che quest’anno è andato in onda in autunno, a differenza degli anni precedenti, a causa della pandemia da coronavirus.

Il programma della Carlucci con moltissime difficoltà è andato in onda anche se strada facendo, ci sono stati infortuni e di conseguenza abbandoni, e anche alcuni casi di positività al covid. La grande professionalità della Carlucci e della squadra che la segue ha permesso la realizzazione del programma di ballo che incolla al video milioni di telespettatori, al sabato sera.

Mara Venier ospita a Domenica In i protagonisti di Ballando con le Stelle

Sabato prossimo andrà in onda la finale di Ballando con le stelle e il giorno dopo, la Zia di tutti gli italiani dedicherà ampio spazio nella sua Domenica In al programma del sabato sera. Mara Venier intervisterà buon parte dei protagonisti, partendo dai membri della giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Ci sarà poi un collegamento con il vincitore del programma.

Mara Venier intervista Alessandra Mussolini finalista di Ballando con le stelle

Mara Venier poi, intervisterà una delle protagoniste indiscusse di queste edizione di Ballando con Le Stelle: Alessandra Mussolini, il cui partner di ballo è risultato positivo al Covid – 19. In considerazione di questo, la Mussolini non ballerà con il maestro che l’ha accompagnata per tutto il percorso . Poi la nostra Zia Mara si collegherà con Iva Zanicchi, anche lei reduce dalle peripezie del ricovero ospedaliero per covid – ormai dimessa – come Gerry Scotti che la conduttrice ha salutato domenica scorsa.

A Domenica In arriva anche l’attrice Elena Sofia Ricci

Ospite a Domenica In del prossimo 22 novembre c’è anche Elena Sofia Ricci, che presenterà il suo ultimo lavoro, un film tv dedicato a Rita levi Montalcini che andrà in onda giovedì prossimo, 26 novembre su Rai 1 al posto di Doc- nelle tue mani che si è concluso giovedì 19. Tra gli ospiti della prossima puntata di Domenica In di Mara Venier ci saranno anche i figli di Ugo Tognazzi e il cantautore Fabrizio Moro.

Appuntamento con Domenica In il prossimo 22 novembre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30.