Anche nella giornata di San Valentino, festa dedicata agli innamorati l’appuntamento con Domenica In e Mara Venier, rimane fissato come sempre alle ore 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30. Ecco dunque le anticipazioni e gli ospiti del prossimo 14 febbraio di Zia Mara.

Mara Venier, spazio al covid (anche a San Valentino): gli ospiti di Domenica In

Pierpaolo Sileri, attualmente vice Ministro della salute del governo uscente, ci darà le ultime informazioni sulla situazione in Italia dei contagiati e di come procede la vaccinazione. Interverrà poi per lo stesso argomento il Professor Francesco Le Foche, la giornalista Rai Giovanna Botteri, l’Amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier ospita Dario Argento e la figlia Asia

Alla corte di zia Mara arriva una coppia, padre e figlia, che poche volte abbiamo visto assieme in televisione. Ci riferiamo al regista Dario Argento e a sua figlia, Asia. Una coppia cinematografica che forse per la prima volta si racconterà senza filtri, tra carriera e vita privata in una delle interviste cuore a cuore di Mara Venier.

Per la compagine musicale, un altro graditissimo e amatissimo ospite sarà con Mara il giorno di San Valentino: si tratta di Alberto Urso, vincitore del talent di Amici di Maria De Filippi.

A Domenica In, spazio dedicato al Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 marzo

Il Festival di Sanremo è stato confermato dalla Rai, e andrà in onda dal 2 al 6 marzo senza pubblico e a Domenica In si aprirà il consueto spazio dedicato al festival della Canzone italiana, con opinionisti, ospiti e canzoni. Un talk in piena regola molto variegato e con ospiti molto autorevoli, che ci informeranno sulle novità di quest’anno – una su tutte – la mancanza di pubblico. E poi, vallette, artisti in gara e nuove proposte. Al timone per il secondo anno consecutivo l’accoppiata vincente, Amadeus e Fiorello, che nonostante la mancanza di pubblico al teatro Ariston, saprà intrattenere il pubblico a casa in modo eccellente.

Presente in studio, anche il bravissimo imitatore, Vincenzo De Lucia, volto di “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”, che ci delizierà con le sue imitazioni, dalla stessa Zia Mara a Barbara d’Urso oppure Maria De Filippi. Pare infatti che Mara abbia ricevuto un regalo inaspettato da una sua collega nonché cara amica, sarà per caso proprio Miss Caffeuccio, imitata perfettamente da De Lucia? O Maria De Filippi?