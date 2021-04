Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In, il varietà degli italiani nel giorno di festa della Tv pubblica. La trentunesima puntata in compagnia dell’amatissima Mara Venier e del suo carico di ospiti che spaziano dal mondo della canzone a quello del cinema e della Televisione. Senza dimenticare l’appuntamento con l’informazione sull’emergenza sanitaria da covid 19. La Zia Mara chi ospita in studio e chi in collegamento in diretta dagli studi in via Nomentana a Roma? Scopriamolo assieme.

Domenica in, gli ospiti della trentunesima puntata del prossimo 11 aprile 2021

Ecco gli ospiti e protagonisti della trentunesima puntata di Domenica In, il varietà della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai che registra ascolti record. Difatti la prima sfida, tra Domenica In e il competitor “Domenica Live” di Miss Caffeuccio, Barbara D’Urso, ha visto trionfare la Zia Mara.

Mara Venier quindi è pronta a tornare questa domenica con una nuova sfida, a partire dalle ore 14, 00 subito dopo il TG1 delle 13.30. La concorrenza di Canale 5, come saprete, è tornata a proporre una versione allungata di Domenica live. Chi sarà stavolta a trionfare negli ascolti? Mara Venier o Barbara D’Urso?

Appuntamento fisso con l’informazione sul covid 19 a Domenica in

Si parte come sempre con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Dal piano vaccinale al numero dei contagi fino al numero dei decessi purtroppo ancora drammaticamente alti. Ospiti in studio di Mara Venier per discutere di questo il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Luca Richeldi, il Professor Bassetti e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

Per la compagine cinematografica e televisiva ospite Enrico Brignano. L’attore Romano in onda con il one man show, “un’ora sola ti vorrei” si racconterà in una lunga chiacchierata con la padrona di casa tra carriera e vita privata. Ospite anche Fedez, uno dei protagonisti di LOL su Amazon Prime, con Mara Maionchi.

Per la compagine musicale ospite Pupo, per una lunga chiacchierata tra carriera e vita privata con la padrona di Casa Mara Venier. Pupo inoltre, canterà un nuovo brano – molto toccante – che ha dedicato alla sua mamma, un pezzo davvero molto bello che va sentito.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del prossimo 11 aprile 2021

Ma gli ospiti non sono ancora finiti: arriveranno anche Rita Dalla Chiesa e Francesca Michielin, quest’ultima, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo dove ha cantato con Fedez piazzandosi al secondo posto.

Per strapparci molte risate invece torna il fantasista e comico Vincenzo De Lucia: con quale imitazione ci stupirà questa domenica? Con Ornella Vanoni? Barbara d’Urso, Maria de Filippi oppure la stessa Mara Venier?