Domenica In così come tutti gli altri programmi tv in questo periodo di emergenza sanitaria non hanno ospiti, o meglio, non sono presenti in studio ma in collegamento dalal proprie abitazioni. E chi saranno gli ospiti del varietà di Rai 1 condotto da Mara Venier? Scopriamolo assieme…

Domenica In: anticipazioni e ospiti della trentesima puntata del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai

Ancora si resta in Casa: impensabile abbassare la guardia proprio adesso. Il nostro Paese così come tutto il mondo sta affrontando una difficile pandemia con la quale abbiamo già fatto i conti tra morti e contagiati.

Ma se tutti i palinsesti propongono programmi di informazione ci sono alcune trasmissioni che offrono un’alternativa leggera e di distrazione. Uno di questi è Domenica In, varietà di intrattenimento della domenica del dì di festa con al timone Mara Venier.

Domenica In: gli ospiti in collegamento da casa propria

Questa domenica 5 aprile sarà anche la Domenica delle Palme ma non potremo recarci in chiesa come di solito. Ma il Santo Padre è presente nella vita degli italiani giacchè tutte le mattine va in onda in tv la Santa Messa, così come sarà trasmesso venerdì 10 aprile la Via Crucis, in mondovisione.

Questa domenica, dunque si parte con l’attore e regista Giorgio Panariello, amico di Zia Mara che è ormai di casa nel Varietà, così come il conduttore e ballerino Stefano De Martino.

Per quel che riguarda il mondo della musica avremo invece in collegamento Red Canzian. Altro ex componente della storica band i Pooh che ha visto ospiti nelle scorse settimane Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. Soprattutto Roby, la scorsa puntata ha rilasciato una toccante testimonianza sulla sua città, Bergamo che come sappiamo è stata una delle città più colpita dal covid -19. I due hanno realizzato e presentato il loro brano dedicato a Bergamo e alla raccolta fondi per l’Ospedale Papa Giovanni “Rinascerò rinascerai”.

Sempre dal mondo della musica, arriverà un collegamento anche con Katia Ricciarelli, vecchia amica di Mara Venier con la quale ha condiviso anche la conduzione di un programma dove le sorprese la pioggia e ci fu un fuggi fuggi generale.

E poi ancora: da Venezia in collegamento il sindaco della città lagunare Luigi Brungaro. Sempre per la musica ci sarà anche il tenore Vittorio Grigolo e per lo sport Max Biaggi.

Ci sarà spazio anche per l’informazione sui nuovi aggiornamenti della pandemia con in collegamento il Professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Appuntamento con Domenica In il 5 aprile alle ore 14, 00 subito dopo il TG1 delle 13.30, naturalmente su Rai 1 con Mara Venier.