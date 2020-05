Eccoci arrivati alle anticipazioni di Domenica In, contenitore di intrattenimento domenicale del pomeriggio di Rai 1. Quali ospiti si collegheranno domenica 10 maggio 2020, con la spumeggiante Mara Venier? Vediamo di scoprirli insieme.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della trentacinquesima puntata del varietà dell’ammiraglia Rai

Appuntamento imperdibile, domenica 10 maggio con la trentacinquesima puntata di Domenica In. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara venier ci terrà compagnia dalle 14,00 fino alle 17.30. Quali ospiti si collegheranno con Zia Mara?

Come sempre gli ascolti premiano la Venier che riesce a tenere incollati allo schermo una buona fetta di pubblico. Appuntamento quindi imperdibile per coloro che vogliono trascorrere qualche ora rilassante e ridanciana come solo Zia Mara sa regalarci. Le sue battute, la sua ironia, il suo garbo e la sua rassicurante, ma allo stesso tempo, frizzante conduzione sono una garanzia per i vertici Rai e per il pubblico che la segue.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 10 maggio 2020

Si parte con una bella coppia: l’ex centravanti della Juventus Bobo Vieri e la sua compagna Costanza Caracciolo, che ha dato alla luce il 25 marzo scorso la piccola Isabel. Già genitori della piccola Stella, hanno accolto in famiglia un’altra femminuccia. Bobo, appese le scarpette al chiodo da un po’ di tempo, si è saputo reinventare come abile influencer: infatti ha molti followers che lo seguono con passione.

Romina Power in collegamento con Mara Venier da Cellino San Marco

Una Festa della Mamma speciale per Mara, che ospiterà in collegamento via internet Romina Power che sta trascorrendo il periodo della quarantena nella tenuta di Al Bano, a Cellino San Marco. La cantante, attrice e scrittrice si racconterà a Mara tra ricordi, aneddoti, filmati e sorprese.

Le due da sempre molto amiche generano ogni volta che si trovano assieme una serie di aneddoti che rappresentano delle vere e proprie perle!! Da ricordare infatti il ballo del qua qua che inaugurò il ritorno di zia Mara a Domenica In fino alla “resurrezione” dell’ostetrica lo scorso settembre. Chissà cosa capiterà stavolta…!

Antonella Clerici in collegamento con Mara Venier a Domenica In

Arriverà poi Antonellina Clerici che in collegamento con Zia Mara si racconterà in una lunga intervista, tra vita privata e carriera. Sarà la volta poi di Serena Rossi, Luca Trapanese e immancabile l’appuntamento con il Professor Le Foche che ci informerà sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Affronteremo quella che è la Fase 2, già entrata in vigore dal 4 maggio scorso. Gli italiani si stanno comportando bene? Stanno seguendo le regole imposte dal dpcm del 26 aprile?

Insomma, faremo il punto della situazione, sulla curva dei contagi e quella dei guariti e via di seguito. Pare infatti che il virus stia perdendo la sua forza e si stia indebolendo. Verificheremo con il Professor Le Foche se è veramente così oppure no.

Appuntamento dunque per domenica 10 maggio 2020 per la trentacinquesima puntata di Domenica in, in onda alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13, 30. Naturalmente su Rai 1 con Mara Venier.