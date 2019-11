Domenica In, condotto da Mara Venier, anche questa domenica arriva con un carico di ospiti eccezionali che intratterranno il pubblico dell’ammiraglia Rai nel giorno di festa, il 3 novembre 2019.

Domenica In: gli ospiti dell’ottava puntata del contenitore di Rai 1

Domenica 3 novembre alle ore 14, come di consueto, subito il Tg1 delle ore 13.30 Mara Venier ci darà il benvenuto dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Dagli schermi di Rai 1 la conduttrice veneta ci intratterrà con vari ospiti che spaziano dal mondo dello spettacolo a quello del cinema, dello sport e della musica.

“Maledetti Amici Miei”: ospiti a Domenica In

Il programma di Rai 2 “Maledetti Amici Miei” farà da apri pista nel lungo pomeriggio domenicale della Rai. Nel senso che i protagonisti della trasmissione, Giovanni Veronesi, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Rocco Papaleo saranno ancora una volta ospiti di Zia Mara come accadde alcune puntate indietro.

Un momento esilarante come è accaduto qualche domenica fa, in cui con “Mima Il film” Haber con Orietta Berti hanno dato vita ad un siparietto simpaticissimo.

Alberto Urso, pupillo della De Filippi ospite da Mara Venier

Per il momento musicale sarà ospite in studio, il vincitore di Amici della scorsa primavera, Alberto Urso. Già a chiusura della scorsa stagione di Domenica In era stata annunciata la presenza del vincitore di Amici 18 ma poi per problematiche interne l’ospitata saltò. Che sia la volta buona?

Il cantante Alberto Urso tenore che si presta anche al pop sarà protagonista di una lunga intervista e non solo! Naturalmente avendo ospite un talento del genere sarebbe un peccato non lasciarlo cantare!! E difatti ci regalerà i suoi più grandi successi da “Indispensabile” ad “Accanto a te” o “La mia Rivoluzione”.

Alberto e la presentazione del Nuovo Album, Il Sole ad Est

l tenore e polistrumentista Alberto Urso, presenterà molto probabilmente il suo nuovo disco che è in uscita il 31 ottobre 2019 dal titolo “Il Sole ad Est”. Dopo il successo di “Solo” -primo album- ecco il secondo dove l’artista ha scelto di percorrere ed esplorare sonorità diverse a quelle a cui ci ha abituato. Questo è un album Pop, dove si intrecciano sonorità melodiche della musica leggera italiana e sonorità più rock.

“Ho scelto questo titolo perché come Il Sole ad Est – ha dichiarato Alberto Urso- la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto. Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura”.

Per la musica, sarà ospite anche la cantante Paola Turci che due anni fa è stata insegnante di Amici.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 3 novembre 2019

In studio per il momento comico è previsto l’arrivo di “Cipollino” ovvero Massimo Boldi, mentre per il mondo della cultura in studio il giornalista Massimo Gramellini.