Domenica In, anticipazioni del 27 ottobre 2019: ritorna Pamela Prati

Domenica in, torna l’appuntamento con il contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai e stavolta Mara Venier accoglierà in studio Pamela Prati e altri ospiti d’eccezione. Ma vediamo di scoprire tutte le altre anticipazioni del programma di Rai 1.

Domenica in, anticipazioni: ospite in studio Pamela Prati

La settima puntata di Domenica In dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma accoglierà la showgirl protagonista della scorsa stagione televisiva del cosiddetto, “Prati Gate”, ovvero Pamela Prati.

La donna, tornerà nuovamente da Zia Mara per raccontare la sua verità in merito al finto matrimonio con Mark Caltagirone e tutto quello che è successo dopo: dall’ammissione che fosse tutto falso al suo rapporto con le altre (ex) socie Pamela Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Domenica In: ecco tutti gli altri ospiti della settima puntata

Anche domenica 27 ottobre Mara Venier dà appuntamento al pubblico di Rai 1, a partire dalle ore 14, subito dopo il TG1 delle ore 13.30 per divertire, emozionare e, perché no, anche riflettere a seconda degli ospiti e delle interviste in scaletta.

Come abbiamo già detto, sarà presente in studio Pamela Prati, recentemente apparsa anche a Non è L’Arena, programma di approfondimento politico di Massimo Giletti su LA7.

In quella occasione la showgirl sarda ha ribadito di essere stata plagiata e raggirata e di essere stata una vittima nelle mani delle ex socie, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Ribadirà lo stesso concetto? Ascolteremo ancora una volta i tristi episodi su Sebastian Caltagirone, malato di cancro, su Marc Caltagirone, futuro sposo della Prati (ovviamente tutti personaggi finti e mai esistiti) e via di seguito?

Le interviste di Mara Venier a Domenica In il 27 ottobre 2019

La padrona di casa oltre ad ascoltare ed intervistare Pamela Prati incontrerà anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi brutalmente ucciso qualche anno fa. La donna, dopo essere stata ospite nella scorsa stagione in una intervista intima e toccante, sarà nuovamente in studio.

Per 45 minuti si darà spazio all’intervista che non sarà mai interrotta da appalusi, per restituire valore alle emozioni.

Si prosegue poi con altre interviste a:

Teo Teocoli

Biagio Izzo

Francesco Paolantoni

Nek

Lavinia Biagiotti

Tornerà anche la presenza fissa del programma, Orietta Berti, che per due domeniche è stata assente per problemi personali.

Il momento musicale sarà occupato da Nek, che a novembre partirà con un nuovo tour proprio dalla capitale.