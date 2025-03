Ventiseiesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 9 marzo 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiseiesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventiseiesima puntata del 9 marzo

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventiseiesima puntata di Domenica In? In studio da Mara Venier ci saranno Patrizia Vernola, moglie di Mino Reitano, e le due figlie Grazia e Giuseppina che ricorderanno il cantante. Un momento molto toccante per omaggiare il cantautore, compositore e attore italiano che a dicembre 2024 avrebbe compiuto 80 anni. Poi sarà la volta di Vittorio Cecchi Gori in un’intervista nella quale ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera di produttore cinematografico, oltre a ricordare Eleonora Giorgi. L’attrice era stata infatti protagonista di molti dei suoi film di successo.

Non mancherà un momento Sanremo con la presenza di Brunori Sas che si esibirà al pianoforte con il brano “L’albero delle noci” e Clara che canterà il brano “Febbre”.

Arriva Serena Dandini

La conduttrice televisiva Serena Dandini sarà in studio per presentare il romanzo ‘C’era la luna’. Mentre Tiziana Panella, giornalista e conduttrice, interverrà insieme a suo marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi, per raccontare la loro storia. L’uomo infatti a dicembre 2023 ha avuto un malore improvviso e i due hanno deciso di scrivere un libro dal titolo ‘La vita due volte’ che descrive il coma, la terapia intensiva e la lunga riabilitazione vissuta dai due.