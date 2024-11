Ottava puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 3 novembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni dell’ottava puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni dell’ottava puntata del 3 novembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ottava puntata di Domenica In? Non mancherà il consueto talk sulla puntata del sabato sera di ‘Ballando con le Stelle’. In studio ci saranno i concorrenti ballerini, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini con le rispettive maestre di ballo, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen. In qualità di opinionisti, presenti Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.

Spazio anche alle nuove uscite nelle sale. La signora Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, racconterà di suo figlio che si tolse la vita perché vittima di bullismo. La sua storia è al centro del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’.

Inoltre Red Canzian interverrà per presentare il suo libro autobiografico ‘Cento parole’,

mentre Marco e Marianna Morandi, parleranno del loro nuovo spettacolo dal titolo ‘Benvenuti a casa Morandi’, in tour nei teatri di tutta Italia per la regia di Pino Quartullo. Non mancheranno i momenti musicali con Benji & Fede che si esibiranno sulle note del loro nuovo singolo “Estate punk”, contenuto nell’album ‘Rewind’.

Kabir Bedi presenta Questione di stoffa

Per il ciclo tv ‘Purché finisca bene’, stasera in prima serata su Rai1 andrà in onda ‘Questione di stoffa’. Protagonisti sono Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi. In particolare l’attore, che ha ottenuto la popolarità recitando in passato nel ruolo di Sandokan, sarà da Mara Venier per raccontare del suo nuovo impegno televisivo. Nel corso della puntata, ci saranno anche alcuni appelli per la raccolta fondi a favore dell’A.I.R.C.