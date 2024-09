Terza puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 29 settembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della terza puntata del 29 settembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa terza puntata di Domenica In? Grandi protagonisti saranno la coppia di neosposi composta da Simona Ventura e Giovanni Terzi che racconteranno la loro storia d’amore coronata con il matrimonio di questa estate. Poi la sarà la volta dell’attore e showman Enrico Montesano che ripercorrerà la sua lunga carriera artistica con aneddoti e racconti sui personaggi da lui creati come Felice Allegria, Torquato, Dudù e Cocò e tanti altri.

Spazio anche alla musica con Raf che festeggerà, in studio, i 40 anni di “Self Control” pubblicato proprio nel 1984. Inoltre canterà alcuni suoi brani come “Gente di mare” e “Cosa resterà degli anni 80”. Per quanto riguarda l’attualità, ospite di Mara Venier sarà Sabrina Bosser. Si tratta della mamma di Alex Marangon, il ragazzo di 25 anni trovato morto nel luglio scorso sulle rive del fiume Piave.

Giletti presenta il suo nuovo programma

Durante Domenica In, interverrà anche Massimo Giletti che presenterà il suo nuovo programma dal titolo ‘Lo Stato delle cose‘. La prima puntata andrà in onda lunedì 30 settembre in prima serata su Rai3. Il conduttore anticiperà i temi trattati.