Settima puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 27 ottobre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della settima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della settima puntata del 27 ottobre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa settima puntata di Domenica In? Come sempre uno spazio verrà dedicato al talk su ‘Ballando con le Stelle’ in onda sabato sera. In studio ci saranno i concorrenti ballerini Alan Friedman, Tommaso Marini, Furkan Palali ed i rispettivi maestri, Giada Lini, Sophia Berto ed Erica Martinelli. In qualità di opinionisti, non possono mancare Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. E ancora, direttamente dalla trasmissione di Milly Carlucci arriva Sonia Bruganelli, protagonista di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata.

Non mancherà l’attualità con Viktoryia Ramanenka, accompagnata dall’Avvocato di famiglia Pia Perricci. Si tratta della mamma di Leonardo Calcina, suicidatosi a soli quindici anni a Senigallia perché vittima di bullismo. Ospite poi il regista Gabriele Muccino che presenterà il suo nuovo film ‘Fino alla fine’, in uscita nelle sale giovedì 31 ottobre. Per la musica invece Il Tre canterà il suo nuovo singolo “Occhi tristi”.

Elena Sofia Ricci presenta Ninfa Dormiente

Da Mara Venier ci sarà Elena Sofia Ricci che dopo essere stata ballerina per una notte a ‘Ballando con le stelle’, presenterà la nuova fiction che la vede protagonista nel ruolo di Teresa Battaglia. ‘Ninfa dormiente’, andrà infatti in onda su Rai1 per tre prime serate da lunedì 28 ottobre 2024.