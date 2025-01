Ventesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 26 gennaio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventesima puntata del 26 gennaio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventesima puntata di Domenica In? Grande protagonista sarà Gianni Morandi che si racconterà a Mara Venier ripercorrendo la sua carriera artistica e la sua vita privata. Inoltre si esibirà sulle note di alcuni dei suoi successi come “C’era un ragazzo”, “Scende la poggia”, “Banane e lampone”. Inoltre canterà il suo nuovo singolo “L’attrazione’, brano scritto per lui da Jovanotti.

Poi sarà la volta dell’attrice Paola Minaccioni che presenterà il suo nuovo spettacolo dal titolo ’Elena, la matta’. Si tratta della rappresentazione teatrale di una storia vera che vedremo in giro per l’Italia con varie tappe.

Pierpaolo Pretelli racconta la gioia per suo figlio Kian

In studio poi ci sarà Pierpaolo Pretelli che racconterà l’emozione di essere diventato papà. Due settimane fa, dal suo amore con Giulia Salemi, è infatti nato il piccolo Kian. L’uomo si esibirà anche con alcuni ballerini in una coreografia tratta dallo spettacolo ‘Rocky – The Musical’.

Infine la puntata di Domenica In si concluderà con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, che parlerà della prossima beatificazione di Carlo Acutis che sarà proclamato santo da Papa Francesco.