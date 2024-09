Seconda puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 22 settembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della seconda puntata del 22 settembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa seconda puntata di Domenica In? Protagonista sarà Stefano Tacconi. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale nel 2022 è stato colpito da una ischemia e sarà in studio insieme alla moglie Laura Speranza e al figlio Andrea per raccontare la sua storia. Poi sarà la volta di Enrico Brignano che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale ‘I 7 Re di Roma’. La prima è prevista al Teatro Sistina di Roma il prossimo 8 ottobre.

Spazio anche alla musica con Marco Masini che, compiuti 60 anni, ripercorrerà la sua carriera e si esibirà sui suoi principali successi come “T’innamorerai” e “Ci vorrebbe il mare” oltre a proporre il suo nuovo singolo “Allora ciao”. Per l’attualità invece in studio ci sarà la signora Claudia Ciampa, assistita dal suo legale Gian Ettore Gassani. La scorsa estate, alla donna è stato sottratto il figlio Ethan. Il piccolo di appena 7 mesi è stato portato negli Stati Uniti dal papà, cittadino americano.

L’omaggio per i 90 anni di Sophia Loren

Il 20 settembre, Sophia Loren ha compiuto 90 anni. Mara Venier ha deciso di omaggiarla con uno spazio dedicato all’attrice che vedrà la presenza in studio di Alessandra Mussolini, della giornalista Silvana Giacobini, dell’attore Giancarlo Giannini. Ci sarà anche Eleonora Brown che recitò con la Loren nel film ‘La Ciociara’.