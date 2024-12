Quindicesima puntata della nuova edizione, la 2024-2025, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 22 dicembre 2024 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della quindicesima puntata tutta dedicata al Natale di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della quindicesima puntata del 22 dicembre

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa quindicesima puntata di Domenica In? Grande protagonista sarà il regista Ferzan Ozpetek che interverrà in studio per presentare il suo nuovo film ‘Diamanti’, uscito al cinema il 19 dicembre. Nel cast, oltre a Mara Venieri, ci sono ben otto attrici: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Carla Signoris.

Spazio poi a Ballando con le Stelle dove Angelo Madonia si racconterà tra vita privata e carriera. Il ballerino e coreografo ripercorrerà alcuni momenti del suo percorso nel programma di Milly Carlucci che lo aveva visto in coppia con Federica Pellegrini.

E ancora tanto cinema, con Christian De Sica che insieme a Isabella Ferrari e Francesco Bruni presenterà ‘Cortina Express’, nelle sale dal 23 dicembre. Vincenzo Salemme sarà poi in collegamento dall’Auditorium di Napoli dove sono in corso i preparativi per portare in tv ‘Natale in casa Cupiello’. La rivisitazione della commedia di Edoardo De Filippo andrà in onda giovedì 26 dicembre dalle 21.30 in diretta su Rai1.

Insieme per la maratona Telethon

Non mancheranno momenti di solidarietà con Nico Acampora, fondatore del progetto d’inclusione ‘Pizzaut’, dedicato ai ragazzi autistici e alle loro famiglie. Per la Maratona Telethon invece (che terminerà stasera), interverrà in studio Luca Cordero di Montezemolo, Presidente della Fondazione.