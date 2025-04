Trentaduesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi nella giornata di Pasqua, domenica 20 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaduesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentaduesima puntata del 20 aprile

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentaduesima puntata di Domenica In? La puntata di Pasqua si aprirà con la comicità di Nino Frassica che racconterà alcuni momenti divertenti legati alla sua lunga carriera e presenterà il suo nuovo show dal titolo ‘Festivallo’. Il programma andrà in onda in seconda serata su Rai2 da martedì 29 aprile.

Poi sarà la volta di Asia Argento che insieme alla figlia Anna Lou Castoldi svelerà alcuni retroscena della sua vita privata. Spazio anche alla musica con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, che presenterà il nuovo singolo “Mi rituffo nella notte”, pubblicato il 18 aprile. Momento di spettacolo con Carmen Russo, classificata seconda nello show ‘Ne vedremo delle belle’, che si racconterà a cuore aperto con Mara Venier toccando alcuni temi come il suo ruolo di mamma e il rapporto che la lega ad Enzo Paolo Turchi.

La conduttrice intervisterà anche Claudia Koll che sarà in studio per presentare il suo nuovo libro ‘Qualcosa di me’, mentre Roberto Da Crema, famoso per le sue televendite si aprirà raccontando alcuni momenti difficili e dolorosi.

Arriva la magia con il mago Silvan

A Domenica In arriverà anche il mago Silvan che proporrà alcune magie e numeri di illusione. Si concluderà con il cantautore bolognese Marcello Romeo che si esibirà con un brano di Ron, intitolato “Almeno pensami” e scritto nel 1987 da Lucio Dalla.