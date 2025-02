Ventunesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 2 febbraio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventunesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventunesima puntata del 2 febbraio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventunesima puntata di Domenica In? Si avvicina Sanremo e da Mara Venier ci sarà un talk con alcuni protagonisti delle passate edizioni del Festival e di ‘Ora o mai più’. Si parlerà dei 29 big in gara, delle loro canzoni, dei pronostici e del passato che ha fatto la storia della kermesse. Presenti in studio: Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta, Alessandro Canino. Insieme a loro ci saranno anche Marino Bartoletti ed Alba Parietti, in qualità di opinionisti.

Michele Guardì, invece, interverrà per presentare il libro di poesie e racconti “Gisimunnu e altre croniche di Castroianni”.

Lucia Dominguin ricorda la sua famiglia

Spazio poi a Lucia Dominguin, figlia dell’indimenticabile Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin che racconterà la storia della sua famiglia e del rapporto che la lega ai suoi fratelli Miguel Bosè e Paola Dominguin. Mentre il musicista e cantautore Giovanni Nuti si esibirà con il brano “La canzone di Bimba”, dedicata alla figlia di Lucia, conosciuta con lo psdeudomino di Bimba Dominguin. La giovane è venuta a mancare nel 2017.