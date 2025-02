Ventitreesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 13 febbraio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della ventitreesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della ventitreesima puntata del 13 febbraio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa ventitreesima puntata di Domenica In? Dopo il grande successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo, in studio saranno presenti tutti i cantanti. I 29 big saranno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo dove si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e alcuni ospiti. In qualità di opinionisti ci saranno Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli.

L’esperto di moda Beppe Angiolini, giudicherà poi i look sfoggiati dai cantanti in gara. Un’edizione che ha fatto registrare ottimi ascolti e che ha visto anche alcune polemiche, come quella relativa alla collana di Tony Effe fatta togliere prima di andare in scena.

Arriva Samuele Parodi: il tuttologo del Festival

Protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo 2025 sono stati anche i bambini. Da Mara Venier ci sarà Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “il tuttologo di Sanremo”. Basta infatti dirgli un anno che il piccolo è in grado di dire con precisione chi ha vinto quell’edizione del Festival di Sanremo.