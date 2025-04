Trentunesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 13 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentunesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentunesima puntata del 13 aprile

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentunesima puntata di Domenica In? Nella settimana che precede la Pasqua, ci sarà Roby Facchinetti, tastierista e paroliere dei

Pooh, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo ‘Parsifal: l’uomo delle stelle’. Il cantante si esibirà anche sulle note di “Accademia”, accompagnato

dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. Poi sarà la volta di Katia Ricciarelli che con Mara Venier si aprirà tra carriera e vita privata. Dopo interpreterà “O’ sole mio” insieme al tenore Luca Minelli.

Ancora musica con il cantautore Drupi che racconterà come ha affrontato la malattia e che canterà, con la sua chitarra, alcuni successi come “Piccola e fragile”, “Sereno è” e il suo ultimo singolo “Facciamo la pace”.

Spazio a due showgirl di Ne vedremo delle belle

A Domenica In interverrà Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, che porterà la sua testimonianza sulla truffa finanziaria di cui è stata vittima. Poi sarà la volta di Pamela Prati e Valeria Marini, che interverranno per ripercorrere alcuni momenti vissuti insieme nello show condotto il sabato sera da Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’. Le due showgirl si esibiranno anche sulle note di alcune canzoni di successo.