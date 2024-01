“Doc 3 – Nelle tue mani” si conferma essere una delle fiction più amate dal pubblico italiano. Il ritorno di Luca Argentero, nei panni del primario Andrea Fanti, è stato seguito da oltre 5 milioni di spettatori per uno share del 26.9%. C’è quindi grande attesa per sapere cosa accadrà nei prossimi due episodi, vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Doc 3.

“Doc 3 – nelle tue mani”: anticipazioni della seconda puntata del 18 gennaio

Andrea Fanti riuscirà a recuperare la memoria? E sopratutto riuscirà a svelare cosa cerca di nascondere la sua ex moglie Agnese? Il pubblico si interroga su queste domande dopo che, nella prima puntata, abbiamo visto Andrea Fanti ricordare alcuni momenti del passato. La terza stagione di Doc è infatti più concentrata sul protagonista e sui momenti che hanno preceduto lo sparo che gli ha cancellato la memoria. Qualcosa però nel suo passato non torna e Agnese sembra contenta di questo vuoto. Per scoprire qualcosa in più dovremmo aspettare la seconda puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 18 gennaio 2024.

Nel cast della fiction ci sono state conferme e new entry. In particolare le prossime puntate saranno concentrate sui tre nuovi specializzandi affidati a Riccardo (Pierpaolo Spollon). Si tratta di Federico (Giacomo Giorgio), Martina (Laura Cravedi) e Lin Wang (Elisa Wong).

Di cosa parlano i due episodi

Il primo episodio, dal titolo ‘Perfetta‘, mostrerà Giulia sempre più vicina ad Andrea Fanti. Tra i due, che in passato hanno avuto una storia d’amore, sembra essere tornata una certa complicità. In ospedale intanto vengono ricoverati una direttrice d’orchestra e un travel blogger che sarà affidato allo specializzando Federico. Il rapporto tra loro però sarà molto complicato.

Nel secondo episodio, dal titolo ‘Sogni’, vediamo Doc cercare di ricordare il suo passato e per farlo partecipa ad un concorso canoro in ricordo di Mattia con Agnese. In ospedale, Federico è sempre più sotto pressione e Riccardo deve affrontare un vuoto dentro di lui che si riflette sul suo lavoro e sul rapporto con Martina.