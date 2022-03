Doc Nelle tue mani 3 ci sarà? Giovedì 17 marzo si è conclusa la seconda stagione della straordinaria fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero. L’attore ha già parlato di una eventuale terza stagione ai nostri microfoni, per cui possiamo assicurarvi con assoluta certezza che la terza stagione di “Doc – nelle tue mani”, ci sarà. Scopriamo nel dettaglio quando avverrà la messa in onda e sul piano narrativo come si evolverà la storia di Andrea Fanti.

Doc Nelle tue mani 3 con Luca Argentero ci sarà. Di cosa parlerà?

La terza stagione di Doc nelle tue mani ci sarà. Dopo le prime due stagioni andate benissimo registrando ascolti record, è già in lavorazione la terza stagione. A questo proposito Argentero ai nostri microfoni ha dichiarato:

“Dipenderà dagli stimoli che chi scrive questa storia troverà da dare ancora al mio personaggio. Bisognerà capire se ci saranno delle cose che varrà la pena che vengano raccontate. Credo che la terza stagione sia nel pensiero di tutti come un passaggio necessario per continuare a raccontare questa storia. Dipende poi come andrà e se la serie continuerà ad avere questo seguito clamoroso. Ci sono tante serie che ho amato e che andando troppo avanti nel tempo si sono un po’ sgonfiate. Per me potremmo andare avanti anche 20 anni se riusciamo a mantenere vivo il racconto. Capisco però che a volte sia importante trovare il coraggio di chiudere le storie”.

E insomma, gli ascolti parlano chiaro: il pubblico ama il Policlinico Ambrosiano e le storie personali dei medici che vi lavorano. Dalla storia di Bonvegna e Alba a quella di Caterina con Valenti fino a quella di Andrea con Agnese. Questi ultimi, torneranno finalmente insieme? E che dire della neo storia di Giulia con la new entry Cesconi? La fiction piace per il ritmo, non troppo lento né frenetico come per i medical drama americani. Inoltre, la delicatezza con cui vengono affrontate le malattie e l’approccio con il paziente sono le vere armi vincenti del successo di questa serie tv.

“Doc – nelle tue mani 3”: quando la messa in onda?

Naturalmente la terza stagione è in fase di scrittura in modo tale che lo storytelling abbia una sequenza logica con i fatti raccontati nella seconda. Nuovi intrecci, nuove dinamiche e nuovi sviluppi ma con una centralità di base: Andra Fanti e il suo modo di essere un medico. Comprensivo, intuitivo e soprattutto dalla parte del paziente che non deve essere trattato come un “numero” ma come un essere umano che soffre a cui dedicare tempo, risorse ed esperienza.