Dopo lo straordinario successo, sta per tornare una delle serie di maggior successo della Rai. A partire dal 13 gennaio andrà in onda in 7 puntate in prima serata su Raiuno la seconda stagione della serie “Doc – Nelle tue mani”.

Doc nelle tue mani 2, le parole dei protagonisti

Ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione a cui ha partecipato l’intero cast. Luca Argentero ha accolto via streaming i giornalisti presentando le vecchie e le nuove conoscenze, tutti rigorosamente in camice ospedaliero. L’amministratore delegato della Lux Vide Luca Bernabei ha dato qualche anticipazione sulla trama: “Non abbiamo voluto fare una serie sul Covid, non ce la siamo sentita. Non potevamo negarlo. Ci sarà una puntata speciale che parlerà di questo. Un fil rouge che collegherà tutta la stagione su questo tema, non vi ammorberemo con il Covid”.

Matilde Bernabei ha parlato invece del grande successo ottenuto dalla serie nel mondo: “È stato un grande successo all’estero, l’inizio di una rivoluzione per la Lux. Molte serie sono state vendute all’estero, così come quelle girate in inglese, ma si tratta della prima volta che una di esse è stata venduta in oltre 100 Paesi: Spagna, Brasile, Messico, Venezuela, Nigeria, Australia, Canada. Il formato lo ha acquisito anche la Sony per rifarlo in inglese. È successo anche con Blanca l’esportazione in altri Paesi. Vorremmo continuare a fare così anche nelle prossime serie, essere internazionali già dall’inizio”.

Le parole di Luca Argentero, protagonista di Doc 2

Luca Argentero torna a vestire i panni del medico Andrea Fanti. L’attore ammette di sentire una grande responsabilità: “Abbiamo raccolto un risultato enorme e abbiamo voglia di fare ancora meglio. Sono orgoglioso del lavoro di quest’anno. Abbiamo affrontato le storie con grinta. Il nostro compito è quasi quello di non rovinare le storie che ci mettono in mano. La cosa più bella è che siamo riusciti a creare una bella squadra. Mi sento molto felice di ciò che abbiamo fatto. Per un attore incontrare un personaggio come Fanti è un privilegio. C’è un affetto sconfinato. DOC ha iniziato anche a insegnarmi qualcosa. Ciò che mi piace di più è il fatto di essere incapace di trattenere le parole, nel bene o nel male. Faccio sempre un po’ più di fatica anche io a essere diplomatico, sono un po’ più diretto. Ho vissuto questo ruolo come un privilegio e non ho mai pensato che questo personaggio mi avesse potuto togliere altre occasioni. Non vedo controindicazioni”.

Sulla possibilità di intervenire come ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Luca risponde: “Sarebbe un piacere raccogliere l’invito di Amadeus e visto come ho iniziato questa conferenza stampa, con questo tour virtuale sul set potrei anche condurlo”.ù

Doc 2 parlerà anche di Covid

La serie tratterà anche il tema dell’emergenza sanitaria. Gli autori hanno spiegato questa scelta: “Come sceneggiatori abbiamo voluto cogliere l’occasione di affrontare con il nostro reparto quello che è stato il grande Tsunami del Covid senza farci travolgere. Lo abbiamo usato come elemento generatore di storie che funzionasse come realizzatore di archi narrativi. La seconda stagione è quasi una nuova prima stagione, la biografia di un intero Paese. Lo raccontiamo cercando di storicizzarlo”.

Matilde Gioli ha poi parlato dell’evoluzione del suo personaggio: “Ha un evoluzione. Si taglia anche i capelli, come a guardare a un futuro diverso da quello che aveva previsto. Guarda avanti come medico e come donna. Ha un ruolo importante nel reparto, nasceva come braccio destro di DOC, e sarà in prima linea nell’affrontare una serie di vicissitudini. Per la questione Coronavirus, io non l’ho vissuto male, se non provando empatia con chi ha sofferto. Girare le scene in un reparto Covid mi ha fatto capire quanto sono stata fortunata e privilegiata. Abbiamo cercato di essere il più aderenti possibile alla realtà”.

Tra le new entry, l’attrice Giusy Buscemi: “Io interpreto Lucia Ferrari, psicologa in disturbi post traumatici. Aiuterò alcuni medici a superare il post Covid. Entra in punta di piedi per aiutare da professionista, ma poi sarà molto aiutata come donna ed essere umano”.

La conferenza stampa si conclude con una prevedibile domanda sulla previsione di una terza stagione. Luca Bernabei sorride e dice: “Noi siamo pronti, ovviamente”.

Eccovi il video di presentazione di Luca Argentero: