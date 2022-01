Finalmente l’attesa è finita! Stasera, 13 gennaio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la seconda stagione di Doc – nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero che interpreta il chirurgo Andrea Fanti. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’amatissima fiction Rai: la trama, le anticipazioni, il cast e quante puntate vedremo.

Doc – nelle tue mani, su Rai 1 da stasera, 13 gennaio 2022

Quindi ci siamo. Doc – nelle tue mani prende il via da stasera 13 gennaio 2022 in prima serata dalle frequenze dell’ammiraglia Rai. Torna quindi a farci compagnia lo staff medico del Policlinico Ambrosiano nel medical drama prodotto da Lux Vide che nella scorsa stagione ha registrato ascolti record, toccando punte incredibili di quasi 8 milioni di telespettatori incollati al video.

Doc – nelle tue mani: dove eravamo rimasti?

Il protagonista, come molti di voi sanno, è il dottore Andrea Fanti che a causa di un incidente – un paziente gli ha sparato alla testa – perde la memoria di 12 anni della sua vita ed è costretto quindi a ricostruire parte della sua vita. Trova la figlia adulta, che lui ricordava da bambina. Il maschio è morto, e per lui apprenderne la notizia è devastante. Non solo! Scopre che l’amatissima moglie lo ha lasciato ricostruendosi una vita con un altro uomo, e ahimè scopre che il figlio, ha perso la vita per un problema al cuore che lui da medico, ha sottovalutato.

Sicuramente per Andrea Fanti non deve essere stato facile passare dal ruolo di brillante chirurgo – Primario del Policlinico – diventare paziente dell’ospedale “mischiandosi” a giovani medici e specializzandi, per ricominciare da zero. Questo tuttavia, se da una parte lo ha penalizzato, dall’altra lo ha reso migliore. Nel senso che, se prima era un medico cinico e scostante, dopo l’esperienza drammatica vissuta, capisce che entrare in empatia con il paziente è la strada migliore per raggiungere una completa guarigione.

Doc – nelle tue mani, anticipazioni prime due puntate di stasera 13 gennaio 2022

Questa sera, in prima serata su Rai 1 al via la seconda stagione di Doc – nelle tue mani con i primi due episodi dal titolo: «Una vita nuova» e «La guerra è finita».

Nel primo episodio si parlerà del coronavirus. Ci troviamo infatti nel Febbraio 2020 e lo staff medico di Andrea Fanti perde pezzi. Nel senso che, molti medici prendono strade differenti: Giulia che per un certo periodo è stata l’amante di Andrea, senza che lui lo ricordasse decide di lasciare il Policlinico – e allontanarsi da Andrea – per andare a Genova. Gabriel invece è deciso a tornare in Etiopia, mentre Carolina non vuole più saperne di Medicina Interna. Ma i piani dei medici vengono sconvolti con l’arrivo dalla Cina di un nuovo virus mortale e molto contagioso: il covid 19.

Nel secondo episodio invece ci sono nuovi arrivi e molti cambiamenti. In ospedale arrivano un nuovo internista, Damiano Cesconi, interpretato da Marco Rossetti, una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi, a cui presta il volto Alice Arcuri, e un nuovo primario, che sembra pronto a smantellare il reparto dall’interno.

Doc – nelle tue mani 2: il cast completo e numero puntate

Nel cast di Doc 2 ritroviamo il personale medico della scorsa edizione con qualche nuovo arrivo. Fra gli attori vi sono infatti:

Luca Argentero,

Matilde Gioli,

Sara Lazzaro,

Pierpaolo Spollon,

Simona Tabasco,

Silvia Mazzieri,

Alberto Malanchino,

Beatrice Grannò,

Gianmarco Saurino,

Marco Rossetti,

Giusy Buscemi,

Giovanni Scifoni,

Alice Arcuri,

Gaetano Bruno.

La fiction è scritta da Francesco Arlanch, Viola Rispoli (soggetto di serie) mentre la regia è affidata a Beniamino Catena. La Serie tv è formata da 8 puntate. A produrla sono: Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Ricordiamo infine che la serie tv, è tratta da una storia vera, ma molti episodi narrati sono di pura fantasia e non hanno nessuna attinenza con la realtà e la vera vita del medico Pierdante Piccioni a cui è ispirata la fiction.

