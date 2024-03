Doc 4 ci sarà? I fan sperano in una nuova stagione della serie che ha conquistato i telespettatori con la sua trama e i racconti dei suoi protagonisti all’interno e fuori al Policlinico Ambrosiano di Milano. Vediamo insieme cosa ha dichiarato Luca Argentero, protagonista di Doc, sul proseguimento del medical drama.

Doc 4, per Luca Argentero si farà

Tutti pazzi per il dottor Fanti, o semplicemente Doc. La fiction di Rai1, che è arrivata alla puntata finale della terza stagione ‘Doc – Nelle tue mani‘ (in onda giovedì 7 marzo 2024), ha incollato davanti allo schermo milioni di telespettatori con una media del 25% di share. Molti quindi si domandano se ci sarà anche Doc 4 dato l’ottimo riscontro di pubblico. Nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Luca Argentero ha confermato che molto probabilmente vedremo ancora il primario, il prof Andrea Fanti. Un personaggio a cui lui è molto legato:

“Il bene che gli voglio è speciale. Perché è il personaggio con cui ho passato più tempo in assoluto”.

Ma ci sarà una nuova stagione di Doc? L’attore non ha dubbi:

“Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda dell’ultima puntata. E dubito che la Rai non ne commissioni un’altra al produttore. Si può andare avanti per dieci anni, perché è una storia meravigliosa“.

Doc ispirata ad una storia vera

La storia di Doc è ispirata ad un personaggio vero. Si tratta del dottor Pierdante Piccioni, un medico cremonese che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria. Dai suoi colleghi era soprannominato “Dottor Amnesia” e ancora adesso ha spiegato che spera di ricordarsi qualcosa della sua vita. Oggi Piccioni è un medico della commissione invalidi, docente di comunicazione all’università di Pavia e ha scritto un libro dal titolo ‘Io ricordo tutto‘.