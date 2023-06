L’appassionante mondo dei cercatori di miniere aurifere è il protagonista del nuovo programma in onda su Dmax dal titolo “Monte Rosa: La miniera perduta”. La docu-serie italiana, che sarà trasmessa in prima assoluta il 21 giugno alle 21.25, racconta il lavoro di chi ogni giorno cerca piccole pagliuzze d’oro. Scopriamo insieme di cosa parla e come fare per vedere la serie che è stata prodotta in Italia da Formasette per Warner Bros. Discovery.

Su Dmax arriva “Monte Rosa: La miniera perduta”

Tutti noi sogniamo di trovare piccole pagliuzze d’oro e con il nuovo programma “Monte Rosa: La miniera perduta” sarà mostrato come diventare cercatori di miniere aurifere. La serie racconta della lotta per la sopravvivenza tra le falde del massiccio montuoso più esteso delle Alpi, il secondo per altezza dopo il Monte Bianco. Cinque esperti guideranno il telespettatore alla ricerca di un tesoro d’oro che potrebbe essere nascosto sul Monte Rosa: tra avventura, adrenalina e mistero. Nel gruppo c’è infatti uno storico (Franco Midali), un geologo e cercatore d’oro di professione (Giorgio Bogni), un’alpinista (Paola Veronelli), uno speleologo (Matteo Di Gioia) e un esperto di sopravvivenza (Gabriele Succi). I cinque sono stati ingaggiati da un filantropo milionario che vuole scoprire se il Monte nasconde un tesoro inestimabile.

Il tutto si basa su un fondamento storico. In quelle zone infatti, sin dalla preistoria si erano insediati i Salassi, una popolazione celtica dedita alla ricerca e all’estrazione dell’oro che si era arricchita grazie a tale metallo. Nei secoli poi la zona venne sfruttata su scala industriale sia da privati che da grandi compagnie minerarie del Regno Sabaudo. Ancora oggi ci sono numerosi ritrovamenti di pepite e pagliuzze d’oro: da qui parte l’idea di miniere d’oro nascoste non sfruttate. A essere scandagliate nella docu-serie sono le montagne della Val Antrona e della Val Anzasca, tra fiumi, arrampicate e tunnel da esplorare.

Dove vedere la serie

Dmax, è un canale televisivo italiano tematico edito da Discovery Italia, divisione del gruppo Warner Bros. La serie sarà trasmessa il 21 giugno alle 21.25 in prima tv assoluta su Dmax (canale 52 del digitale terrestre), canale 170 e 171 (+1) Sky, canale 28 Tivù Sat. Poi sarà possibile rivederla in streaming.