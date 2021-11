Iva Zanicchi debutta in prima serata con D’Iva, il one woman show dedicato alla sua carriera con due appuntamenti assolutamente da non perdere. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda giovedì 4 novembre 2021 su Canale 5.

Iva Zanicchi: le sue canzoni e la sua carriera in D’IVA

Iva Zanicchi come non l’avete mai vista prima. Lo show evento D’IVA debutta in prima serata su Canale 5 con due serate-evento in onda giovedì 4 e 11 novembre 2021. Un one woman show pensato per celebrare una delle artiste più poliedriche del panorama artistico italiano che ha saputo distinguersi per il suo innato talento, ma anche per il suo carattere diretto e spumantino.

Una donna ironica e autoironica che non si è mai presa troppo sul serio nonostante una carriera straordinaria che l’hanno vista regina del Festival di Sanremo e della musica italiana, ma anche conduttrice di successo, scrittrice e per un periodo anche politica. La musica è sempre stato il suo primo amore e per l’occasione la cantante ha pensato di ripercorrere la sua carriera musicale accompagnata da grandi ospiti e colleghi della musica italiana.

D’Iva di Iva Zanicchi, ospiti prima puntata di giovedì 4 novembre 2021

Durante la prima puntata di D’IVA in onda giovedì 4 novembre 2021 su Canale 5, Iva Zanicchi si racconterà a cuore aperto in una intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin. Spazio ad un racconto fatto di aneddoti della sua vita privata e sul rapporto con la sua famiglia.

Non mancherà poi la musica. Per l’occasione la grande Iva condividerà il palcoscenico con amici e colleghi: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Con tutti loro l’Aquila di Lingonchio canterà, ma si lascerà andare anche a lunghe chiacchierate ripercorrendo la sua carriera. Giovanissima debutta nelle balere romagnole, ma ben presto conquista il palcoscenici italiani ed internazionali. Prima trionfa a Castrocaro poi al Festival di Sanremo dove ha partecipato 10 volte con 3 vittorie. Nella sua carriera impossibile dimenticare i trionfi al Madison Square Garden di New York e all’Olympia di Parigi.

Due serate – evento non solo per i fan di Iva Zanicchi, ma anche per chi vorrà conoscere più da vicino una delle regine indiscusse della musica italiana.