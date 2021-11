Da domani sera andrà in onda in due serate su Canale 5 lo spettacolo “D’Iva”. Uno show che ripercorrerà la carriera di Iva Zanicchi che festeggia il traguardo importante dei 60 anni di carriera. Insieme a lei ci saranno numerosi ospiti: da Orietta Berti a Fausto Leali, da Gigi D’Alessio a Romina Power. Non mancheranno momenti di puro intrattenimento.

In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Iva Zanicchi ha parlato dello show e ha tracciato un bilancio della sua carriera. Da alcune indiscrezioni, sembrava che per la partecipazione allo show, Iva Zanicchi avesse dovuto incassare il no di Ornella Vanoni. E’ stata la cantante a smentire ai nostri microfoni questa notizia. Iva ha precisato: “Con Ornella ci siamo sentite parecchie volte. Aveva accettato di venire come ospite e io ne ero felice perché la stimo molto. Purtroppo poi non è più potuta venire perché stava girando un film. Alla sua età, ha 5 anni più di me, si sarà anche stancata”.

Iva Zanicchi ha partecipato da opinionista anche ai due reality “L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello”. Le abbiamo chiesto però se prenderebbe parte da concorrente ad un reality. Abbiamo affrontato con Iva anche l’argomento Festival. Lei è una veterana della Kermesse canora, visto che l’ha vinto per ben 3 volte. Le abbiamo chiesto allora se le piacerebbe tornare sul palco dell’Ariston come super ospite o in gara: “Andare come super ospite sarebbe prestigioso. Tra le due alternative preferirei tornare in gara a Sanremo. E’ bello poter proporre una propria canzone al pubblico. Poi ovviamente se piace e viene premiata, meglio ancora”.

Intanto, Iva sta lavorando anche al suo nuovo album. Al momento è prematuro parlare di collaborazioni anche se un pensierino con Orietta Berti ce lo fa. Iva si è anche candidata per partecipare come ballerina per una notte a “Ballando con le stelle”. Con la sua solita spontaneità, ci ha rivelato: “E’ una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi”. Milly raccoglierà questo appello?

Iva Zanicchi, l’intervista

Iva, andrà in onda in due serate su Canale 5 “D’Iva”. Sullo show cosa ci può anticipare? Ho letto che ci saranno tantissimi ospiti.

Ci saranno molti ospiti con cui mi divertirò a duettare. Avrò una bellissima orchestra dal vivo e poter cantare dal vivo dopo molto tempo è una grandissima emozione. Nello show, racconterò anche degli aneddoti sulla mia carriera compresi gli incontri e gli scontri ma anche le tournée. Ogni tanto mi scapperà anche una barzelletta. E’ stato un impegno grande ma mi sono divertita. Spero che lo spettacolo possa piacere al pubblico a casa.

Ci sarà anche Orietta Berti. Lei e Orietta riuscite ad unire sia la vecchia che la nuova generazione e non è una cosa così scontata. Si è chiesta perché? Avete pensato di fare un duetto insieme?

Orietta è un miracolo della natura. Ha qualche anno meno di me ma è davvero eccezionale. Quando si fanno le cose giuste e si riescono a toccare le corde del cuore il dato anagrafico passa in secondo piano. Orietta è riuscita ad intercettare anche un pubblico giovane proprio per questo. Penso che il successo che Orietta ha avuto con “Mille” la scorsa estate non si ripeterà più. E’ stato qualcosa di incredibile. Io e lei duetteremo nel programma e per quanto riguarda una collaborazione ci penseremo. Sarebbe un’idea carina.

E’ vero che Ornella Vanoni ha declinato il suo invito?

Con Ornella ci siamo sentite parecchie volte. Aveva accettato di venire come ospite e io ne ero felice perché la stimo molto. Purtroppo poi non è più potuta venire perché stava girando un film. Alla sua età, ha 5 anni più di me, si sarà anche stancata.

Uno spettacolo per festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Il bilancio com’è?

E’ un bilancio positivo. Ho avuto davvero tanto. Ho commesso anche degli errori ma errare è umano. Ci ho messo sempre tanto impegno in quello che ho fatto e mi sono anche sforzata considerando che per carattere sono pigra. Siccome ne soffro finisco poi per fare l’opposto trasformandomi in una persona particolarmente attiva. Ho incontrato grandi musicisti e autori. E’ stata una vita intensa, piena di musica ma anche di altro. Essendo una curiosa amo divagare spesso e volentieri. Per dodici anni mi sono permessa di fare “Ok, il prezzo è giusto”. Era talmente forte quel format che forse la gente si era dimenticata che fossi una cantante.

Ha qualche rimpianto?

Rimpianti non ne ho. Mi dico sempre che magari potevo far meglio e che potevo evitare di commettere qualche errore. Ho lasciato perdere delle occasioni d’oro. Avrei dovuto fare una tournèè in Europa con Mikis Theodorakis ma ho rinunciato per andare al Festival di Sanremo. Un’altra grande occasione meravigliosa me l’aveva data Astor Piazzolla, il re del tango. Anche in quell’occasione rinunciai per altri impegni. Mi sono pentita.

E’ stata opinionista di due reality, “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”. Si è trovata meglio a fare l’opinionista all’”Isola dei Famosi” o al “Grande Fratello”?

Fare l’opinionista è rilassante. A volte si può dire qualcosa di giusto, altre volte di sbagliato ma la responsabilità è abbastanza minima. Mi sono divertita in entrambe le occasioni. Sono stata bene sia con Ilary Blasi che è una donna stupenda e ti mette a tuo agio. Non si fa mai prendere dal nervosismo. Mi sono trovata bene anche con Barbara D’Urso quando ho fatto il “Grande Fratello” assieme a Malgioglio.

Se le venisse proposto di partecipare al reality come concorrente, accetterebbe?

All'”Isola dei Famosi” non parteciperei mai. Sono allergica alle punture degli insetti e devo stare attenta. Infatti sono anche finita in ospedale quest’anno. Entrare invece nella casa del Grande Fratello sarebbe diverso. E’ sempre un’esperienza durissima perché confrontarsi con gli altri non è facile. A volte litigano per niente. Bisogna avere una grande pazienza oltre che una forza d’animo. Alla mia età avrei bisogno di stare tranquilla ma tra i due reality sceglierei senza dubbio di partecipare al “Grande Fratello”.

Dei cantanti più giovani, compresi “quelli dei talent”, cosa ne pensa?

Una volta c’era il Festival di Castrocaro, oggi ci sono i talent. Penso che possano essere delle occasioni. I giovani che partecipano ai talent sono bravi e preparati. E’ ovvio che fino a quando sono nel talent sono protetti. Quando escono sorgono le difficoltà perché sono costretti a lottare scontrandosi con la dura realtà. Non penso male dei talent anzi penso che siano un’ottima possibilità per chi ha talento per farsi conoscere e per emergere. Per esempio, i Maneskin sono stati presi al Festival di Sanremo dopo aver partecipato ad un talent prestigioso e hanno dimostrato di essere straordinari.

Lei ha vinto ben 3 Festival di Sanremo. C’è un Festival in particolare che ha nel cuore?

Il Festival che porto nel cuore è quello del 1969 quando vinsi “Zingara” con Bobby Solo. Eravamo giovani, pieni di entusiasmo. La canzone divenne popolare e ce ne accorgemmo subito.

In questi anni, sul palco dell’Ariston abbiamo assistito a dei ritorni. L’idea di tornare in gara la solletica un po’ o preferirebbe andare come super ospite senza vivere l’ansia della gara?

Andare come super ospite sarebbe prestigioso. Tra le due alternative preferirei tornare in gara a Sanremo. E’ bello poter proporre una propria canzone al pubblico. Poi ovviamente se piace e viene premiata, meglio ancora.

Qualche tempo fa aveva rivelato di aver rinunciato a partecipare a “Ballando con le stelle” e aveva detto: “C’ho un’età”. Quest’anno però in gara vediamo Albano, Memo Remigi ma anche Valeria Fabrizi. Ci ha ripensato?

E’ una trasmissione che mi piace molto e mi diverte. Chissà, almeno una prova la voglio fare. Mi piacerebbe andare, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi.

A breve uscirà il suo nuovo album. Ci può svelare qualcosa?

Ho trovato delle canzoni di cui mi sono innamorata. Ne ho approfittato e ne farò un disco. Forse ci saranno delle collaborazioni ma è prematuro parlarne. Lei mi consigliava la Berti. Chissà…