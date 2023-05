Cosa c’è da vedere su Disney+ in questo mese di Maggio 2023? Come sempre per i giovanissimi (e non solo) utenti della piattaforma, fra novità, attesi ritorni e conferme, non ci sarà tempo di annoiarsi. Di seguito vi sveliamo i titoli delle serie tv e dei film che vi terranno incollati al piccolo schermo nelle prossime settimane.

Disney+ Maggio 2023: i film da vedere

Tra i film che arriveranno su Disney+ in questi giorni maggio 2023, ci sono:

White Men Can’t Jump , pellicola altamente celebrativa della cultura dello streetball di Los Angeles. Si tratta del remake, riadattato ai nostri giorni, del celebre film datato 1992;

, pellicola altamente celebrativa della cultura dello streetball di Los Angeles. Si tratta del remake, riadattato ai nostri giorni, del celebre film datato 1992; Wild Life piacerà sicuramente a tutti coloro che hanno a cuore i problemi ambientali e l’ecologia. Protagonista della pellicola infatti, è una coraggiosa coppia che ha dedicato la vita alla salvaguardia del pianeta;

piacerà sicuramente a tutti coloro che hanno a cuore i problemi ambientali e l’ecologia. Protagonista della pellicola infatti, è una coraggiosa coppia che ha dedicato la vita alla salvaguardia del pianeta; Crater, ambientato nello spazio, affronta la doppia tematica del viaggio e del tradimento.

Le serie tv in arrivo su Disney+

Per quanto riguarda il sempre ricco capitolo delle serie tv di Disney+, non perdetevi:

la terza stagione di The Kardashian’s , con protagonista una delle famiglie più mediatiche del mondo;

, con protagonista una delle famiglie più mediatiche del mondo; Ed Sheeran: oltre la musica , interessante biopic sulla vita del famoso cantante;

, interessante biopic sulla vita del famoso cantante; A Small Light , pellicola drammatica ambientata nella Seconda Guerra Mondiale;

, pellicola drammatica ambientata nella Seconda Guerra Mondiale; American Born Chinese , con protagonista Jin Wang , un ragazzino alle prese con i problemi quotidiani tipici di un teenager figlio di immigrati, dalla scuola alla vita sociale;

, con protagonista , un ragazzino alle prese con i problemi quotidiani tipici di un teenager figlio di immigrati, dalla scuola alla vita sociale; The Muppets , serie sulla celebre band musicale;

, serie sulla celebre band musicale; Grown Ish 5, che continua a seguire le vicende di Zoey, Aaron e Doug.

Si comincia all’insegna di Star Wars

Come sanno bene i tanti fans del canale, nel mese di Maggio Disney+ celebra Star Wars. Si comincia il giorno 4.

A riguardo sono in arrivo due titoli speciali, ovvero Vision e Young Jedi Adventures, decisamente da non perdere se siete appassionati della fortunata saga incentrata sull’eterna lotta fra il Bene e il Male.