Quali sono su Disney+ le serie e i film in arrivo a luglio 2023? Ecco tutte le novità che ci attendono sulla piattaforma e cosa potremo vedere in uno dei mesi più caldi dell’anno tra un giro al mare e un rientro in città accompagnati da aria condizionata e una bibita fresca.

Disney+ le novità di luglio 2023: cosa guardare?

Pronti? Un nuovo mese sta per iniziare e Disney+ ha già in serbo numerose novità per tutti i suoi utenti. Di cosa si tratta? Ebbene il catalogo della piattaforma si arricchisce di nuovi ed entusiasmanti contenuti. Un esempio? In primis Bleach: Thousand-Year Blood War, ovvero la serie che tutti i fan degli anime dovrebbero vedere. Altri esempi? Arriva Full Monty – la serie che è ambientata venticinque anni dopo il film originale. Poi? Da non perdere sono anche cortometraggi quali:

The Skeleton Dance (1929)

Aquamania (1961)

Building a Building

caricati per festeggiare i 100 anni di Disney. Vediamo però le novità data per data per avere un calendario esatto di cosa potremo vedere e quando.

1 luglio: The Princess (film)

5 luglio 2023: Kizazi Moto: Generazione di fuoco

5 luglio 2023: Full Monty – La Serie

sempre il 5 luglio: Futurama

e per finire sempre lo stesso giorno, 5 luglio: Segreti di una tata

6 luglio: The respondere

8 luglio: Beach: thousand -years blood war

I Think I Kinda You Know, but make it unplugged!

9 luglio: High School Musical: The Musical

13 luglio: Bob’s Burger (film)

26 luglio: How I met your father (seconda parte della seconda stagione)

(seconda parte della seconda stagione) sempre il 26 luglio: Santa Evita

ancora il 26 luglio: Drag me to dinner

29 luglio: Not Okay

Tutti i dettagli sulle ultime novità e i ritorni più attesi

Cosa sappiamo di cosa andremo a vedere prossimamente? Una delle novità che molti attendono riguarda proprio la serie su Full Monty visto il grandissimo successo del film inglese. La serie è ambientata venticinque anni dopo il film originale e segue lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La narrazione svela cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorandone i diversi momenti tra gioie e dolori.

Altro atteso ritorno è quello di Futurama. Vedremo finalmente 10 episodi inediti dell’undicesima stagione e avere le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela nonostante la nuova pandemia in città con la troupe pronta ad esplorare il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

In How I met your father ritroveremo Sophie intenta a raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre ripartendo da quanto accaduto nel 2021.