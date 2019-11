Annunciata la data di arrivo di Disney Plus in Italia: ecco tutte le novità e le prime anticipazioni sul servizio di streaming di The Walt Disney Company che sarà interamente dedicato ai film di animazione, ma anche fantasy e non visto che il catalogo potrà contare sull’accordo con Marvel, LucasFilm, Pixar e 21st Century Fox.

Disney Plus Italia uscita: ecco quando

Cresce l’attesa per l’uscita in Italia di Disney Plus (Disney +), il servizio di streaming di The Walt Disney Company che arriverà nel nostro paese dal 31 marzo 2020 . Il colosso americano è pronto così a sbarcare anche in Italia a distanza di qualche mese dal debutto negli Stati Uniti d’America, Canada ed Olanda previsto per il 12 novembre.

Una notizia che renderà sicuramene felicissimi i tantissimi fan della Disney e non solo, visto che il catalogo del servizio in abbonamento che strizza l’occhio a Netflix e Amazon Prime Video, potrà cantare su una disponibilità di titoli davvero molto ampia. Non solo i film della Disney in catalogo, visto che gli abbonati potranno vedere anche i film della 21st Century Fox, Pixar, Marvel e LucasFilm, per intenderci la saga di Star Wars, fino ai documentari di National Geographic.

Disney Plus, prezzo e catalogo

Titoli quindi di primissimo livello tra cui possiamo anticiparvi: “The Mandalorian“, la prima serie liberamente tratta dal mondo “Star Wars”, il live action di “Lilli e il Vagabondo” fino alla serie tv “High School Musical” e il revival di “Lizzie McGuire“.

Non solo, in catalogo Disney + ha annunciato anche una serie di miniserie della Pixar: da “Float” a “Loop“, senza contare “Loki” di Marvel. Previsti nel catalogo anche i classici della Disney e gli ultimissimi live-action “Dumbo” e “Aladdin” senza contare i classici come “Mulan“, “Il Re Leone“, “Cenerentola“, “Biancaneve e i sette nani” e tanti altri.