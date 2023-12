Cosa vedere su Disney Plus (Disney+)? Ecco tutte le novità in arrivo nel mese di gennaio 2024 tra attesissime serie tv e bellissimi film in streaming. Ci sono numerosi titoli e grandi novità. Il nuovo anno parte con il botto, c’è solo che l’imbarazzo della scelta. Ecco cosa offre la piattaforma e cosa potremo vedere dopo le Feste.

Disney+: le novità tra le serie tv

Quali novità ci sono a gennaio 2024 in merito alle serie tv che possiamo vedere su Disney +? I titoli in calendario sono:

Class of ’09 , dal 3 gennaio 2024

, dal 3 gennaio 2024 Echo , dal 10 gennaio 2024 arriva la nuova serie Marvel, ovvero lo spin-off di Hawkeye

, dal 10 gennaio 2024 arriva la nuova serie Marvel, ovvero lo spin-off di Hawkeye Welcome to Wrexham 2 , dal 10 gennaio 2024 dove vedremo Rob McElhenney e Ryan Reynolds alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo.

, dal 10 gennaio 2024 dove vedremo Rob McElhenney e Ryan Reynolds alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo. The Artful Dodger , dal 17 gennaio 2024

, dal 17 gennaio 2024 Cristóbal Balenciaga , dal 19 gennaio 2024 arriva arriva la serie drama originale ispirata alla vita e all’eredità di uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi.

, dal 19 gennaio 2024 arriva arriva la serie drama originale ispirata alla vita e all’eredità di uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi. American Horror Stories 3, dal 24 gennaio 2024

3, dal 24 gennaio 2024 A Real Bug’s Life – Megaminimondo, dal 24 gennaio 2024 – vedi trailer video

dal 24 gennaio 2024 – vedi trailer video Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo, finale di stagione dal 31 gennaio 2024

I Film in uscita su Disney Plus: ecco i titoli

Tra i film che potremo vedere vi è in primis The Creator, pronto ad uscire sulla piattaforma dal prossimo 17 gennaio 2024. Di che cosa parla? La pellicola con John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe ambientata durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, è incentrata su Joshua, un ex agente delle forze speciali che ha di recente perso la moglie e che viene reclutato per una missione ardua e al contempo decisiva. Quale? Joshua deve dare la caccia all’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma. Riuscirà il nostro eroe, con un team di persone valide e coraggiose, a sconfiggere i cattivi?

E’ questo il film più atteso tra tutti i titoli, è questo quello di cui tutti parlano anche perché tratta temi molto attuali come quello dell’intelligenza artificiale.