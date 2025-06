Presso la cornice del Teatro Alcione di Milano, The Walt Disney Company Italy ha messo in scena il suo primo Disney Italia Showcase, mostrando alla stampa e ai vari addetti ai lavori tutto quello che vedremo durante i prossimi mesi al cinema e in streaming su Disney+. Durante la serata sono state anticipate anche tante novità che riguardano il parco di divertimenti Disneyland Paris e le crociere tematiche.

Disney Italia Showcase, palinsesti Disney+

A Daniel Frigo, CEO e Country Manager dell’azienda, il compito di introdurre la serata insieme a un ospite d’eccezione: Topolino. Parlando proprio del personaggio più iconico del mondo Disney, Frigo dichiara: “Topolino in Italia ha avuto un impatto immenso. Questo è stato uno dei primi paesi a innamorarsi di lui”. Parlando di amori recenti, il CEO non può sottolineare il successo del live action di Lilo & Stitch: “Abbiamo fatto un incasso di 8 milioni, con un milione di presenze”.

Tra le novità, sono state svelate le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar Elio, che uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025: Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon), Lucio Corsi (voce dell’ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell’Utente).

I giudici di Italia’s Got Talent e il cast di FolleMente

Durante la serata sono saliti sul palco i giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show (in coppia con Aurora Leone). The Walt Disney Company Italia ha annunciato che la finale di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento. La nuova edizione di Italia’s Got Talent debutterà il 5 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.

Infine, per il film FolleMente sono saliti sul palco il regista Paolo Genovese, gli attori Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Vittoria Puccini. The Walt Disney Company Italia ha infatti annunciato che la commedia italiana più vista della stagione al cinema debutterà il 6 giugno su Disney+.

Lo sport

Nel corso del DISNEY ITALIA SHOWCASE è stato dato spazio a una delle più grandi, recenti novità della piattaforma Disney+: dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma streaming sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi.

Ecco nel dettaglio i titoli in arrivo su Disney+ nei prossimi mesi.

Andando al nocciolo della serata, sul palco vengono annunciati tutti i programmi, i film al cinema e in streaming, le serie e gli incontri sportivi che vedremo durante la prossima stagione di Disney+. Ci sono contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, i titoli spaziano dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione.

Nel 2025, sono previsti su Disney+ nuovi e attesissimi titoli Studios: Predator: Killer of Killers arriverà il 6 giugno e la serie Marvel Television Ironheart debutterà il 25 giugno in Italia. Prossimamente, inoltre, tornerà la celebre serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, rinnovata per una seconda stagione.

Avranno un nuovo capitolo anche diversi show amati dai fan come Only Murders in the Building, la serie comedy di successo vincitrice degli Emmy® e prodotta da 20th Television che tornerà per una quinta stagione, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, di cui è stata annunciata la terza stagione in attesa del debutto questo dicembre della seconda, oltre a High Potential, Paradise e la serie FX Shōgun, tutte confermate per una seconda stagione.

Ecco nel dettaglio il palinsesto.

Adults di FX – Data di debutto su Disney+: 29 maggio 2025

Data di debutto su Disney+: 29 maggio 2025 Welcome to Wrexham di FX (Stagione 4) – Data di debutto su Disney+: 29 maggio 2025

Data di debutto su Disney+: 29 maggio 2025 Predator: Killer of Killers – Data di debutto su Disney+: 6 giugno 2025

Data di debutto su Disney+: 6 giugno 2025 Ironheart di Marvel Television – Data di debutto su Disney+: 25 giugno 2025

– Data di debutto su Disney+: 25 giugno 2025 The Bear di FX (Stagione 4) – Data di debutto su Disney+: 26 giugno 2025

Data di debutto su Disney+: 26 giugno 2025 Alien: Pianeta Terra di FX – Data di debutto su Disney+: 13 agosto 2025

– Data di debutto su Disney+: 13 agosto 2025 All’s Fair – Data di debutto su Disney+: autunno 2025

Data di debutto su Disney+: autunno 2025 Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (Stagione 2) – Data di debutto su Disney+: dicembre 2025

– Data di debutto su Disney+: dicembre 2025 Only Murders in the Building (Stagione 5) – Data di debutto su Disney+: prossimamente

– Data di debutto su Disney+: prossimamente Paradise (Stagione 2) – Data di debutto su Disney+: prossimamente

– Data di debutto su Disney+: prossimamente Shōgun di FX (Stagione 2) – Data di debutto su Disney+: prossimamente

NATIONAL GEOGRAPHIC

Rappresentando il più grande brand sui social media con oltre 780 milioni di follower e 1,1 miliardi di visualizzazioni al mese, il pluripremiato e acclamato National Geographic Content ispira i fan di tutte le età a entrare in contatto con il mondo, a esplorarlo e a prendersene cura attraverso una narrazione basata sui fatti.

Tucci in Italy – Data di debutto su Disney+: ora disponibile in streaming

– Data di debutto su Disney+: ora disponibile in streaming Underdogs – Data di debutto su Disney+: 2025

THEATRICAL

In occasione del primo Disney Italia Showcase, il pubblico ha potuto ripercorrere i tanti titoli Disney e Pixar, Marvel Studios, Disney, 20th Century Studios e Searchlight Pictures in arrivo nei cinema italiani nei prossimi mesi: Elio, I Fantastici 4: Gli Inizi, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, I Roses, TRON: Ares, Predator: Badlands, Deliver Me from Nowhere, Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere.

DISNEY E PIXAR

Elio – Data di arrivo nelle sale italiane: 18 giugno 2025

MARVEL STUDIOS

I Fantastici 4: Gli Inizi – Data di arrivo nelle sale italiane: 23 luglio 2025

DISNEY

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo – Data di arrivo nelle sale italiane: 6 agosto 2025

– Data di arrivo nelle sale italiane: 6 agosto 2025 TRON: Ares – Data di arrivo nelle sale italiane: 9 ottobre 2025

– Data di arrivo nelle sale italiane: 9 ottobre 2025 Zootropolis 2 – Data di arrivo nelle sale italiane: 26 novembre 2025

SEARCHLIGHT

I Roses – Data di arrivo nelle sale italiane: 27 agosto 2025

20th CENTURY STUDIOS