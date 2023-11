Su Disney + arriva Raffa. Quando? Cosa sappiamo di questa nuova uscita? Ecco tutte le news sulla prossima uscita oltre al video del trailer. La piattaforma ha voluto rendere omaggio così all’iconica ed amatissima Raffaella Carrà.

Su Disney plus arriva Raffa: da quando?

Da quando sarà disponibile Raffa su Disney +? Nel mese di dicembre l’offerta della piattaforma in streaming si arricchirà di una nuova docu-serie originale dedicata per l’appunto alla soubrette, cantante, ballerina, attrice e soprattutto conduttrice televisiva, molto amata dal grande pubblico. Le puntate, scritte da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni e dirette da Daniele Luchetti, per la produzione di Fremantle, saranno 3. Gli utenti potranno guardarle per l’esattezza pochi giorni dopo Natale, ovvero a partire dal prossimo 27 dicembre 2023.

Chi avrà l’opportunità di guardarle potrà pertanto ripercorrere la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo che ha venduto ben 60 milioni di dischi venduti e raggiunto svariati successi televisivi, oltre che essere stata protagonisti di film memorabili e di grandi tournée internazionali.

Un mito che supera ogni barriera. #Raffa, la serie originale su Raffaella Carrà, sarà disponibile dal 27 Dicembre in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/uPcfceQ0gZ — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 15, 2023

Raffa, trama: di cosa parla la docu-serie su Disney+?

Cos’altro sappiamo di Raffa? La docu-serie ha l’obiettivo di mostrare a tutti uno dei personaggi più amati anche se era gelosissima del suo privato e molto riservata. Gli episodi prenderanno il via dall‘infanzia trascorsa in Romagna e segnata dall’abbandono del padre. La narrazione proseguirà poi soffermandosi tra aneddoti riguardanti la vita privata e quella professionale e passando attraverso le varie storie d’amore.

Si parlerà del flirt ‘da copertina’ con Frank Sinatra, ma anche degli altri grandi amori. Ci si soffermerà inoltre sul rimpianto per una maternità mancata, sui momenti di crisi e quelli di grande e splendente rinascite. La narrazione vedrà avvicendarsi immagini di Raffaella Carrà pubbliche e private prese dai vari archivi, anche privati, e arricchirsi di testimonianze inedite. A parlare di Raffaella sarà chi ha avuto l’onore di conoscerla davvero e di attraversare un pezzo di vita insieme a lei.

Il trailer ufficiale: ecco il video

Ecco il video del trailer di Raffa in arrivo a dicembre su Disney +