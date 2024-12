Tra film, serie tv e documentari, questo Dicembre arrivano moltissime novità su Disney+. Da Star Wars: Skeleton Crew a Dream Productions: dal mondo di Inside Out, l’offerta seriale è davvero vasta. Ma non solo. Per chi ha voglia di immergersi nello spirito delle festività, la piattaforma propone tanti titoli perfetti per celebrare al meglio il Natale. Di seguito, ecco alcune delle novità di Disney+ e i contenuti natalizi da non perdere.

Le serie tv in arrivo su Disney+ a Dicembre 2024

Su Disney+ sono in arrivo molte serie tv.

Si inizia il 3 dicembre con Star Wars: Skeleton Crew, titolo legato all’universo dell’iconica saga di George Lucas. La storia segue un’epica avventura di quattro ragazzi che si perdono in una galassia strana e pericolosa. Tra improbabili alleati e ambigui nemici, trovare la strada di casa si rivelerà più complesso di quanto avessero mai immaginato.

Il 6 dicembre invece, arriva Uonderbois, serie originale italiana. Cinque inseparabili amici devono salutarsi poiché la proprietaria dei vasci in cui vivono, detta La Vecchia, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Ma quando la statuetta viene rubata, inizia l’avventura degli Uonderbois alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea.

L’11 dicembre è invece la volta di Dream Productions: dal mondo di Inside Out. Questa nuova serie segue lo studio cinematografico che si occupa della produzione dei sogni di Riley. Ogni notte i sogni prendono vita grazie a Paula Persimmon, regista acclamata di sogni acclamata. Ma a complicare le cose ci sarà Xeni, un regista di sogni a occhi aperti che aspira a entrare nel mondo dei sogni notturni con cui Paula sarà costretta a collaborare.

Infine, il 22 dicembre arriva la terza e ultima stagione della serie animata Marvel What If…?. In questo nuovo capitolo, i protagonisti dovranno compiere scelte insolite e inaspettate, capaci di trasformare i loro mondi in spettacolari versioni alternative della Marvel Cinematic Universe.

I documentari su Disney Plus a Dicembre 2024

Prossimamente saranno anche disponibili alcuni documentari.

Dal 10 dicembre arriva Sugarcane, un titolo di National Geographic incentrata sul ritrovamento di alcune tombe anonime nel terreno di una “Indian residential school”, gestita dalla Chiesa cattolica in Canada. Dopo anni di omertà e silenzio, emergono le storie di abusi subiti da molti bambini in un sistema progettato per distruggere le comunità indigene.

Altro titolo molto atteso è il documentario Elton John: Never too late, disponibile dal 13 dicembre. Diretto da R.J. Cutler e David Furnish, ripercorre la vita e i primi anni della carriera della celebre popstar. Tra concerti e successi, il documentario ripercorre non solo i momenti di gloria, ma anche le difficoltà, gli abusi e le dipendenze superate per diventare l’icona che è oggi.

Infine, il 17 dicembre arriva il documentario Blink. Questo titolo racconta come cambia il mondo della famiglia Pelletier, quando a tre dei loro quattro figli viene diagnosticata la retinite pigmentosa, una malattia rara e incurabile che porta a gravi problemi alla vista. Dopo questa drammatica scoperta, Edith Lemay, Sébastien Pelletier e i loro figli decidono di intraprendere un viaggio intorno al mondo, e sperimentare tutta la sua bellezza finché sono ancora in tempo.

I titoli natalizi di dicembre 2024 su Disney Plus

Natale su Disney+ è sempre di casa, con un ricco catalogo di grandi classici. Tra questi, Mamma, ho perso l’aereo, con sequel e reboot, la saga di Die Hard e Miracolo nella 34° strada.

Non posso mancare poi dei titoli perfetti per tutta la famiglia, come il cortometraggio Almost Christmas Story, I canti di Natale di Topolino e Minnie e Topolino e i Tanti Natali.