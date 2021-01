Disincanto 3 su Netflix, la terza stagione della serie animata

Tornano le avventure magiche e strampalate della principessa Bean e dei suoi amici, l’ingenuo Elfo e il suo demone personale Luci. In Disincanto 3 troviamo la protagonista faccia a faccia con sua madre, un incontro atteso da tempo. La serie animata è stata creata da Matt Groening, già dietro il successo di Futurama e I Simpson, e segue le vicende di una principessa alcolizzata e anticonvenzionale che non ha nessuna intenzione di prendere marito. La storia è ambientata nel regno fantastico di Dreamland, un mondo a stampo medievale realizzato con lo stesso stile animato dei lavori precedenti di Groening. La terza stagione arriva sulla piattaforma Netflix il 15 gennaio con tutti i suoi dieci episodi.

Disincanto 3: la trama della nuova stagione

Fin dall’inizio della serie, Bean, Elfo e Luci hanno affrontato diverse insidie, tutto pur di fuggire da un destino che sembrava ormai deciso per la principessa protagonista. Il finale della seconda stagione ha svelato che la madre di Bean è al comando di un esercito di strane creature molto somiglianti a Elfo.

In questa terza stagione, Bean continuerà a lottare contro il suo destino al comando del regno di Dreamland, ma comincerà a preoccuparsi del futuro e delle condizioni di instabilità del padre instabile, il Re Zøg. Le avventure di Bean, Luci ed Elfo proseguono alla scoperta di nuovi mondi. Ma mentre vagano senza una meta precisa, i nostri impavidi eroi potrebbero semplicemente scoprire che non c’è davvero nessun posto come casa.

Disincanto 3 su Netflix: il cast di doppiatori e i personaggi

La Principessa Bean è doppiata da Abbi Jacobson nella versione originale e in italiano da Rossa Caputo; l’ingeuo Elfo ha la voce originale di Nat Faxon, in italiano quella di Edoardo Stoppacciaro; il demone personale di Bean, Luci, è doppiato in originale da Eric Andre, in italiano da Alessandro Quarta; il Re Zøg ha la voce originale di John DiMaggio, in italiano quella di Stefano Thermes; la Regina Dagmar è infine doppiata in originale da Sharon Horgan, in italiano da Roberta Pellini.