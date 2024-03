Arriva la Primavera e il mese di Marzo sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a marzo 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Marzo 2024

PREDATORI DI GEMME – Ogni giovedì, dal 14 marzo, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Arriva la sesta stagione di “Predatori di gemme”. I cacciatori di tesori più famosi d’Australia sono di nuovo pronti ad affrontare le numerose difficoltà dell’outback australiano per andare alla ricerca dell’opale, la gemma più preziosa al mondo.

I SEGRETI DELLE GRANDI COSTRUZIONI / PRIMA TV – Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile dalle 21:00 . A Pasqua, Discovery Channel propone una programmazione dedicata all’architettura e alle costruzioni spagnole più grandi con “I segreti delle strutture: Spagna”. Scopriamo le più grandi bellezze del Paese tra monumenti, opere ingegneristiche, cattedrali e grandi infrastrutture. Nella serata di Pasquetta, con “Le megastrutture di Franco”, analizziamo le più grandi strutture architettoniche dell’epoca di Francisco Franco.

I programmi sul Nove

FAKING IT – BUGIE CRIMINALI / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 5 marzo, alle 21:25 sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Pino Rinaldi e il suo team tornano ad analizzare alcuni celebri casi di cronaca nera, studiando comportamenti e linguaggio degli assassini coinvolti nei fatti. Ancora una volta, al fianco di Rinaldi ci saranno la profiler Margherita Carlini, il listener Felix B. Lecce e il watcher Diego Ingrassia. Gli esperti si concentrano sull’analisi dei materiali a disposizione per fornire dettagli sul linguaggio usato dai colpevoli. Oltre ai classici di cronaca, ci sarà una puntata speciale sul naufragio della Costa Concordia e del capitano Schettino.

DON’T FORGET THE LYRICS / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dall’11 marzo, alle 20:25 . Dopo il grande successo delle passate edizioni, Gabriele Corsi torna alla conduzione di “Don’t Forget the Lyrics”. Alcuni appassionati di musica tornano a sfidarsi per ottenere il premio in gettoni d’oro di 5.000 euro a colpi di karaoke, cercando di non dimenticare il testo delle canzoni. Tra le tante novità previste per la nuova stagione, ci sarà l’aggiunta del doppio sosia e l’elemento del ‘valore nascosto’.

I programmi su Real Time

CUCINE DA INCUBO USA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dall’1 marzo, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Il temibile chef Gordon Ramsay torna per salvare i ristoranti statunitensi sull’orlo del fallimento. Fra proprietari testardi e cuochi con poco gusto, lo chef deve aiutare l’intero staff del ristorante a compiere dei miglioramenti affinché il locale sopravviva.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 6 marzo, alle 21:20 . L’esperimento sociale ormai cult torna su Real Time con alcune novità. Nella nuova stagione di “Matrimonio a prima vista”, i protagonisti ora single vengono da precedenti matrimoni o da grandi delusioni d’amore. Nonostante questo, sono pronti a mettersi di nuovo in gioco affidandosi alle mani degli esperti. Dopo la luna di miele e alla fine di una convivenza di 5 settimane, continueranno a stare insieme o decideranno di lasciarsi?

IL DOTTOR ALÌ / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 16 marzo, alle 21:20 . Torna, con una nuova stagione, “Il dottor Alì”. Dopo essersi integrato all’interno dell’ospedale, Alì affronta nuove difficoltà lavorative e sentimentali. Una serie di eventi sconvolgerà le attività dell’ospedale, mettendo tutti a dura prova.

PRIMO APPUNTAMENTO / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 19 marzo, alle 21:20. Il re di cuori Flavio Montrucchio accoglie al ristorante nuovi single alla ricerca della loro anima gemella. Durante la cena, le coppie si scambieranno esperienze personali e, al termine dell’incontro, dovranno decidere se continuare a vedersi oppure prenderanno strade diverse.

CORTESIE PER GLI OSPITI / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 25 marzo, alle 20:20. Nella 20esima edizione di “Cortesie per gli ospiti”, nuove coppie sono pronte a sfidarsi tra menù speciali, ricordi personali e voglia di vincere. Chi riuscirà a convincere i giudici?

I programmi su DMAX

BLINDATI: VIAGGIO NELLE CARCERI / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 15 marzo, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. In “Blindati: viaggio nelle carceri”, Luigi Pelazza ci accompagna in un viaggio nelle prigioni più dure del mondo. Dalle Filippine alla Serbia fino all’Ucraina, il mondo carcerario è governato da leggi e regole proprie. I detenuti tentano di sopravvivere, mentre le bande combattono per il dominio e le guardie cercano di mantenere il controllo. Pelazza ci offrirà un punto di vista unico per scoprire cosa accade davvero dietro le sbarre delle prigioni più note del mondo.

FALEGNAMI AD ALTA QUOTA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 20 marzo, alle 21:25. I leggendari falegnami sono alle prese con una ristrutturazione tra gli spettacolari scenari del rifugio Capanna Fassa. Ma non solo: parteciperanno anche alla straordinaria impresa a Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa situato nel gruppo del Monte Rosa. In questa stagione, per i fratelli Curzel è prevista anche una trasferta marittima, in Liguria, per il rivestimento in legno di una casa a picco sul mare.

I PIONIERI DELL’ORO: NEXT GENERATION / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 28 marzo, alle 21:25. Paul Mackie e la sua squadra di esperti sono pronti ad aiutare i piccoli minatori d’oro che si trovano in difficoltà e che sono sull’orlo del fallimento. L’obiettivo è quello di rivedere le loro attività e aumentare i profitti. Seguiamo Mackie e la sua squadra alle prese con ingegnose soluzioni per mantenere bassi i costi di costruzione e riparazione.

SULLE TRACCE DELL’ORSO CON BARBASCURA X E GIBBA / PRIMA TV – Domenica 31 marzo alle 21:25. Barbascura X e Gibba ci portano tra i boschi del Trentino. Il territorio è popolato dagli orsi e i due ‘barbuti’ esperti cercano di studiare le abitudini ed esplorare l’habitat di queste creature. Gibba contribuirà con le sue conoscenze da survivalista e Barbascura porterà la sua conoscenza scientifica.

I programmi su Food Network

LIGURIA A TAVOLA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 5 marzo, alle 22:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Vittorio Vaccaro ci accompagna in un entusiasmante viaggio on the road alla scoperta dei piatti tipici e delle ricette più gustose della Liguria. Insieme a lui, scopriremo le numerose bontà liguri tra sapori e saperi.

CASA MASTROTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dall’11 marzo, alle 21:00. Giorgio Mastrota fornisce preziosi consigli culinari e apre le porte di casa sua dove si mangia bene e si spende poco! Il famoso presentatore propone ricette semplici e gustose, che vengono dalla

tradizione delle Valli, usando materie prime del territorio.

UNA FAVOLA DI TAVOLA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 13 marzo, alle 21:00. Francesca Calderelli gestisce due locali di successo a Milano. L’esperta mette a disposizione la sua competenza e quella del suo team per creare un menù da sogno per eventi indimenticabili. Dai pranzi domenicali alle cene romantiche, in ogni puntata ci svelerà trucchi e consigli per trasformare ogni tavola in un’opera d’arte.

A SCUOLA DI DOLCEZZA – CON TOMMASO FOGLIA / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 14 marzo, alle 21:00. Il pasticcere Tommaso Foglia è pronto ad impartire lezioni di pasticceria, svelando tutte le tecniche, gli strumenti e i consigli per creare le basi perfette con cui realizzare squisiti dolci.

LA CUCINA DELLE MONACHE / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 17 marzo, alle 17:45. A Bastia Umbra, vicino ad Assisi, le brillanti monache del monastero delle Benedettine di

Sant’Anna aprono la loro cucina per raccontarci le squisite ricette che preparano.

I DOLCI DEL PRIMO APPUNTAMENTO/ PRIMA TV – Sabato 23 marzo alle 17:50. Renato Ardovino, mente e braccio dietro ai dolci delle cene romantiche tra i single di “Primo appuntamento”, ci svela la storia della creazione dei vari dolci e tutti i trucchi per realizzarli

comodamente a casa.

I programmi su Frisbee

SUPER WINGS / PRIMA TV – Dal 12 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 19:30, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. I Super Wings si evolvono usando nuove

attrezzature e incredibili funzionalità, tra cui il camper Base Super Mini. Inoltre, nuovi amici si uniscono alla squadra per fantastiche missioni!

DINOCITY / PRIMA TV – Dal 19 marzo, dal martedì al venerdì, alle 17:15. Torna “DinoCity”, la serie dedicata ai più piccoli. DinoCity è una splendida città abitata dai dinosauri. Tra famiglia e amici, questi simpatici e colorati animali sono pieni di risorse e di un contagioso entusiasmo tutto da scoprire!

I programmi su HGTV

LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 7 marzo, alle 22:00, sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Brian e Mika Kleinschmidt, marito e moglie, realizzano case da sogno per i clienti di Tampa, in Florida. Agente immobiliare lei, designer lui, i due progettano e costruiscono in massimo 100 giorni l’abitazione perfetta, partendo dalle fondamenta.

SOS: HO DISTRUTTO CASA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 19 marzo, alle 22:00. Torna, con una terza stagione, “SOS: ho distrutto casa”. Jasmine Roth e il suo team sono di nuovo

pronti ad aiutare i proprietari di case troppo scrupolosi che, però, hanno dato vita a veri e

proprio disastri fai-da-te.

I programmi su Giallo

L’ISPETTORE DALGLIESH 2 PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 12 marzo, ogni martedì un episodio alle 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38.

Su Giallo torna con gli episodi della seconda stagione il raffinato e intrigante crime inglese,

L’ispettore Dalgliesh. Ispirato al personaggio creato dal romanziere inglese P.D. James, l’Ispettore Capo Adam Dalgliesh è un detective di Scotland Yard che vive nel Regno Unito degli anni Settanta. Un’Inghilterra vintage, tra il malinconico e l’inquieto, è lo sfondo su cui si muove questo poliziotto insolito. Dalgliesh infatti è un uomo silenzioso e sensibile, con una perdita dolorosa nel suo passato, e con una inaspettata propensione per la poesia e una capacità eccezionale di penetrare nei pensieri di chi gli sta davanti. La sua tendenza all’osservazione e all’introspezione lo rendono empatico e straordinariamente intuitivo, e i casi in cui si imbatte vengono risolti più con l’intuito e la conoscenza dell’animo umano che con l’azione o mirabolanti inseguimenti. Il carisma del personaggio, risultato anche dell’intensa interpretazione di Bertie Carvel, e le trame avvincenti delle varie investigazioni rendono questo poliziesco quello che può dirsi un crime di gran classe.

L’ISPETTORE BARNABY 24 PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 17 marzo, ogni domenica un episodio alle 21.10. Arriva su Giallo la ventiquattresima stagione di un vero classico del canale e un titolo amatissimo dagli appassionati del crime di stile inglese, L’ispettore Barnaby. Tornano le indagini del pacato detective di campagna, John Barnaby, e del suo fido collaboratore sergente Winter, intenti a indagare sui misteriosi, numerosi e spesso bizzarri crimini che avvengono nella contea di Midsomer. Quasi sempre affiancati dalla patologa forense Fleur Perkins, nonché dalla moglie e dalla figlia di Barnaby, i due poliziotti sono tenaci segugi che non si lasciano scappare indizi o dettagli e finiscono sempre per arrivare alla verità, e le loro tantissime avventure hanno reso questa serie poliziesca davvero una certezza per quanti si appassionano di indagini e trame gialle, senza perdere smalto in tanti anni di onorato… servizio televisivo.

I programmi su K2

A TUTTO REALITY L’ISOLA: IL RITORNO / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 4 marzo, alle 20:30, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. È tempo di tornare sull’isola: un cast rinnovato, formato da eccentrici ed iconici concorrenti dovrà affrontare una dura competizione, tra eliminazioni brutali e drammi. Il conduttore Chris McLean, accompagnato dallo chef Hatchet, sfida i concorrenti con nuove avventure ancora più emozionanti. Nel fatiscente Camp Wawanakwa, i concorrenti daranno il meglio di loro stessi gareggiando in

preparazioni estreme, TikToking, gare e sfide ispirate a disastri. Chi vincerà il premio di un milione di dollari?

KARETE SHEEP / PRIMA TV – Dal lunedì al giovedì, dall’11 marzo, alle 16:50. Trico è una pecora entusiasta che ama condividere nuovi oggetti e idee con il resto del gregge.

Questo provoca dei disordini nei pascoli di montagna, che finiscono inevitabilmente a scapito di Wanda, una pecora severa il cui compito è quello di tenere al sicuro le pecore.

Un’impresa non da poco, soprattutto quando Lupo è sempre in agguato, in attesa di approfittare di questo nuovo caos.

I programmi su Motor Trend

THE GRAND TOUR / PRIMA TV – A marzo sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, diventati celebri nel programma “Top Gear”, tornano con un nuovo format: “The Grand Tour”. Tra avventure, entusiasmo e amicizia, i tre danno vita a uno straordinario spettacolo sulle automobili.

INGEGNERIA PERDUTA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 3 marzo, alle 22:15. In tutto il mondo esistono edifici, ponti e progetti abbandonati, dismessi e mai usati. Perché sono stati costruiti? In “Ingegneria perduta”, diversi esperti analizzano perché e come sono stati costruiti questi grandi progetti, quali sono stati i costi finanziari e sociali del loro fallimento e le conseguenze che hanno avuto sull’ambiente. Inoltre, presenteranno dei piani innovativi per dare nuova vita a queste strutture.

IL GARAGE DELLE MERAVIGLIE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 6 marzo, alle 22:15 . Su Motor Trend, torna con una seconda stagione “Il garage delle meraviglie”. Shorty e la sua squadra restaurano auto d’epoca, ma per loro è molto più di un semplice lavoro. La squadra di talentuosi meccanici trasformerà le automobili tanto amate dai proprietari in eleganti hot rod.