Arriva un nuovo anno e il mese di Febbraio sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a febbraio 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Febbraio 2024

ANIMAL SECURITY: LOUISIANA /PRIMA TV. Ogni domenica, a partire dal 4 febbraio, dalle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Torna, con la seconda stagione, “Animal Security: Louisiana”. Continuiamo a seguire le grandi imprese del Louisiana Department of Fish and Game, squadra speciale che pattuglia uno dei luoghi più belli e selvaggi della Terra. Il team controlla e protegge gli animali vittime di operazioni illegali.

CHI CERCA TROVA: SUPER RESTAURI/ PRIMA TV. Ogni martedì, a partire dal 20 febbraio, dalle 21:00. Un gruppo di talentuosi artigiani restaura e riporta alla luce i

tesori ritrovati da Drew Pritchard durante le sue ricerche. La squadra riuscirà a soddisfare tutte le richieste dei clienti?

LA FEBBRE DELL’ORO: LE MINIERE DEGLI HOFFMAN / PRIMA TV. Ogni mercoledì, a partire dal 28 febbraio, alle 21:00. Proseguono le avventure di Tood Hoffman, noto

minatore de “La febbre dell’oro”. L’esperto riprende a scavare nei selvaggi territori dell’Alaska dopo aver lasciato il suo lavoro, quattro anni fa, per potersi concentrare sulla famiglia. Todd è pronto a scommettere su questi preziosi territori e tenterà anche di salvare una miniera in pessime condizioni.

I programmi sul Nove

FAKING IT – BUGIE CRIMINALI /PRIMA TV. Ogni martedì, dal 13 febbraio, alle 21:25 sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Pino Rinaldi e il suo team tornano ad analizzare alcuni celebri casi di cronaca nera, studiando

comportamenti e linguaggio degli assassini coinvolti nei fatti. Ancora una volta, al fianco di Rinaldi ci saranno la profiler Margherita Carlini, il listener Felix B. Lecce e il watcher Diego Ingrassia. Gli esperti si concentrano sull’analisi dei materiali a disposizione per fornire dettagli sul linguaggio usato dai colpevoli. Oltre ai classici di cronaca, ci sarà una puntata speciale sul naufragio della Costa Concordia e del capitano Schettino.

ONLY FUN – COMICO SHOW / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 15 febbraio, alle 21:25. Elettra Lamborghini e i PanPers tornano alla conduzione di “Only Fun – Comico Show”.

Tornano Valentina Persia, Vergassola Pino e gli anticorpi, Marta e Gianluca, Giuseppe Giacobazzi, ma non mancheranno novità eccellenti nel cast.

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 23 febbraio, a partire dalle 21:25. Dopo il successo dell’ultima edizione, Maurizio Crozza torna con nuove imperdibili serate evento, con una satira unica e lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale raccontata attraverso vecchi e nuovi personaggi.

ACCORDI & DISACCORDI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 24 febbraio, alle 21:25. Un argomento, due ospiti dalle opinioni contrapposte, un’ora di dialogo e dibattito per argomentare il proprio punto di vista. Andrea Scanzi e Luca Sommi tornano a condurre

“Accordi & Disaccordi” insieme a Marco Travaglio.

I programmi su Real Time

A SANREMO CON RADIO ITALIA / PRIMA TV. Da martedì 6 a sabato 10 febbraio alle 14:00 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Real Time torna a seguire il festival di Sanremo con l’appuntamento quotidiano con Radio Italia. I due speaker Manola e Mauro ci daranno tutti gli aggiornamenti sul festival più seguito e amato della televisione italiana.

I programmi su DMAX

VADO A VIVERE NEL BOSCO. Ogni lunedì, dal 12 febbraio, dalle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. La famiglia Raney continua ad aiutare chi vive ai confini della civiltà, mostrando come, anche in tempi

difficili, sia possibile sopravvivere. In questa stagione, Marty e la sua famiglia lavoreranno in condizioni estreme nell’Alaska subartica con temperature che raggiungono i 40 gradi sottozero per fronteggiare i danni provocati da un’inondazione.

NUDI E CRUDI: L’ULTIMO SOPRAVVISSUTO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 13 febbraio, alle 21:25. I migliori survivalisti di “Nudi e crudi” competono per ottenere il titolo di ‘Ultimo sopravvissuto’ e per vincere i 100.000 dollari in palio. I partecipanti verranno messi alla prova nella dura gola di Oribi, in Sudafrica. Chi riuscirà a sopravvivere per 45 giorni?

I RE DELL’ASFALTO / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 24 febbraio, alle 21:25. Essere un camionista non è facile: tante ore di lavoro, enormi carichi e strade trafficate. In “I re

dell’asfalto”, seguiamo i camionisti tedeschi, italiani e olandesi che condividono le proprie esperienze e le sfide che devono affrontare ogni giorno.

I programmi su Food Network

FATTO IN CASA PER VOI / PRIMA TV. Da sabato 3 febbraio alle 14:45 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Benedetta Rossi riapre le porte della sua cascina nelle Marche per condividere le sue migliori ricette, realizzate con ingredienti semplici, raccolti dal suo orto e selezionati dai mercati locali.

RESTOGREEN / PRIMA TV. Da martedì 13 febbraio alle 22:00. In giro per l’Italia, il volto televisivo Chiara Carcano e lo chef Federico Fusca sono pronti a lanciare una sfida ai ristoratori: produrre zero sprechi in cucina Ad ogni locale verrà fornita una box di ingredienti, che dovrà essere utilizzata per la realizzazione della ricetta; ogni concorrente potrà eliminare o sostituire un solo ingrediente.

IL CONVIVIO DELLA TRIPPA / PRIMA TV. Da mercoledì 14 febbraio alle 21:00. Alessandra Ruggeri, chef e titolare dell’Osteria della Trippa, nel cuore di Trastevere, ci guida alla scoperta della cucina romana, genuina e ricca di storia. Tra piatti ormai cult come l’amatriciana, la carbonara e la gricia, non mancheranno anche delle bontà autentiche, ma meno conosciute dal grande pubblico.

NEL FORNO DI CASA TUA / PRIMA TV. Da sabato 17 febbraio alle 17:45. Fulvio Marino ci accoglie nel suo laboratorio pronto a svelarci le ricette dei suoi lievitati facili e di sicuro

successo. In ogni puntata, scopriremo tutti i segreti del suo mestiere ed entreremo nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni per pani, pizze e altri prodotti da forno.

I programmi su Frisbee

PFFFIRATI /PRIMA TV. Dal 6 febbraio, dal martedì al venerdì, alle 18:30, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Sull’isola di Calypso, il Capitano Lamar e il suo

Nostromo Duncan addestrano tre ciurme nell’arte della Pfffirateria. Tra tante sfide, Pat, Lily e Stede non si arrendono mai, perché niente è impossibile quando puoi contare sui tuoi amici Pfffirati!

OGGY OGGY /PRIMA TV. Dal 13 febbraio, dal martedì al venerdì, alle 17:15. Sensibile e curioso, il piccolo Oggy Oggy è sempre pronto per nuove esperienze e ad aiutare chiunque

ne abbia bisogno! Sebbene per alcuni la sua goffaggine possa portare a commettere errori, la sua intraprendenza gli consentirà di realizzare grandi cose.

I programmi su HGTV

FRATELLI IN AFFARI: BROTHER VS. BROTHER / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 14 febbraio, alle 22:00 sul Digitale Terrestre, canale 56, su Tivùsat canale 56. In questa nuova serie, seguiamo i famosi fratelli Drew e Jonathan Scott che si sfidano a colpi di immobili. Chi riuscirà a conquistare i propri clienti portando a termine progetti di ristrutturazione

sempre più incredibili e audaci?

HO VINTO LA CASA ALLA LOTTERIA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 20 febbraio, alle 22:00. Nella nuova stagione di “Ho vinto casa alla lotteria”, seguiamo David Bromstad mentre aiuta i vincitori di ingenti somme di denaro ad acquistare la loro casa dei sogni.

I programmi su Giallo

GRANTCHESTER 8 PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 20 febbraio, ogni martedì doppio episodio

dalle 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. In prima tv assoluta l’ottava stagione della serie ambientata nel Cambridgeshire degli ultimi anni

Cinquanta, poliziesco inglese molto seguito dagli appassionati del vintage-crime di Giallo.

Tornano le indagini di un duo investigativo decisamente insolito: il maturo e pacato detective Geordie Keating (Robson Green) e il giovane pastore della zona dove sorge il villaggio di Gtantchester, il vicario Will Davenport (Tom Brittney).

Keating indaga sul numero inaspettatamente alto di delitti che funestano i dintorni della cittadina proprio con l’aiuto del giovane religioso, intuitivo ed empatico. La strana coppia infatti è molto efficace grazie al connubio tra le qualità e le capacità specifiche dei due: l’ispettore è esperto e determinato, il vicario è un punto di riferimento per i suoi parrocchiani e ha una conoscenza profonda delle dinamiche della comunità. Spesso è proprio l’intervento di Will la chiave per risolvere misteri e scoprire segreti, grazie alla sua capacità di capire le persone e ispirare la loro fiducia, con il non banale apporto del suo carisma naturale.

I programmi su K2

ZIG & SHARKO / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 5 febbraio, alle 18:30 sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Tornano le avventure di Zig & Sharko! Marina trova un paio di ciabatte magiche, che conferiscono alle sue gambe poteri incredibili. Presa dall’entusiasmo, la sirena scopre nuove possibilità e diventa sempre più difficile catturarla e proteggerla.

MACA & RONI / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 12 febbraio, alle 16:30. Nel laboratorio del dottor Albert, ci sono tante invenzioni folli che aspettano di essere sperimentate. Il geniale inventore ha amplificato l’intelligenza del pinguino Roni e del gatto Maca, trasformandoli in suoi assistenti. Ma i due buffi personaggi ne combinano di tutti i

colori!

I programmi su Motor Trend

VINTAGE GARAGE / PRIMA TV. Da sabato 3 febbraio dalle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. A febbraio, su Motor Trend, torna François Allain. Come sempre, l’esperto di automobili è pronto ad acquistare vecchie vetture e moto malridotte, per poi riportarle all’antico splendore. Dopo aver coinvolto quattro meccanici, dovrà selezionare la miglior offerta per il restauro. Ad aggiudicarsi i lavori sarà il professionista che proporrà il prezzo inferiore. Terminate le riparazioni, François tenterà poi di vendere l’auto per ottenere un buon profitto.

AUTO: STORIA DI UNA RIVOLUZIONE/ PRIMA TV. Da lunedì 19 febbraio dalle 22:15. Non perdete su Motor Trend la seconda stagione di “Auto: storia di una rivoluzione”. Ancora una volta Nicolò Iammarino, noto come Passione Motori, ci spiega come la rivoluzione iniziata con l’invenzione dell’automobile a fine ‘800 sia poi proseguita, passando dall’utilitaria alle supercar. Inoltre, scopriremo i modelli più belli al momento in circolazione.

GUILD GARAGE – IL RE DEI RESTAURI/ PRIMA TV. Da martedì 27 febbraio alle 22:15. Dopo aver dimostrato le loro straordinarie capacità nel restaurare e vendere alcune tra le più grandi auto del mondo, David Granger e il suo team mantengono intatta la loro ottima reputazione a livello internazionale. La squadra è pronta a soddisfare come sempre le richieste dei loro clienti, trasformando vecchie auto arrugginite in meravigliosi veicoli.