Il mese di Aprile sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad aprile 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Aprile 2024

LA FEBBRE DELL’ORO: AUSTRALIA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 10 aprile, alle 21:55 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). La caccia all’oro non è una prerogativa solo americana, ma anche tedesca! In “La febbre dell’oro: Australia” seguiamo le avventure di Mat e Andreas, due buoni amici che condividono una grande passione: la ricerca di oro. Arrivati nell’entroterra australiano, i due sperano di fare grandi scoperte. Inoltre, Andreas vuole tentare la fortuna anche in Germania. Insieme ai suoi figli Toby e Benni vuole estrarre l’oro nelle cave di ghiaia. I loro sforzi verranno premiati?

NELLA TERRA DEI SERPENTI A SONAGLI – Ogni sabato, dal 13 aprile, alle 21:00. Arriva “Nella terra dei serpenti a sonagli” per documentare le avventure pericolose, ma anche spensierate, vissute da quattro squadre di attaccabrighe che si guadagnano da vivere durante la stagione dei serpenti a sonagli in cui catturano e vendono i serpenti mortali.

EARTH DAY: I GUARDIANI DEL PIANETA / PRIMA TV – Lunedì 22 aprile alle 21:00. In occasione dell’Earth Day, Discovery Channel propone due documentari in prima tv: “Sotto la superficie: SOS: coralli” e “L’ultima frontiera del pianeta”. Nel primo speciale, seguiamo le avventure di una giovane sub araba che vuole ripercorrere la stessa missione del padre nel Mar Rosso per documentare come il surriscaldamento globale stia distruggendo i coralli. Nel secondo, scopriamo un’audace avventura nel mare della remota Alaska e scopriamo una serie di spettacoli mozzafiato della fauna selvatica.

I programmi sul Nove

IL CONTADINO CERCA MOGLIE – I PROTAGONISTI / PRIMA TV – Lunedì 15 aprile alle 21:25 (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Gabriele Corsi presenta i protagonisti della nuova stagione di “Il contadino cerca moglie”. Conosciamo meglio i contadini single che apriranno le porte delle loro fattorie e del loro cuore alle pretendenti, desiderose di cambiare stile di vita e di trovare il vero amore.

CASH OR TRASH: CHI OFFRE DI PIÙ? / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 22 aprile, alle 21:25. “Cash or Trash: chi offre di più?” torna in prima serata con puntate ricche di sorprese e tanta passione per l’antiquariato e il collezionismo. Paolo Conticini sarà accompagnato da ospiti speciali, pronti a vendere all’asta i loro oggetti preziosi.

COMEDY MATCH / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 25 aprile, alle 21:25, Katia Follesa conduce il nuovo show di Nove “Comedy Match”.Nel nuovo programma comico, due squadre affrontano una gara di improvvisazione e si sfidano a colpi di battute fino al match decisivo. Tanti i comici che si avvicenderanno nel corso delle puntate, tra cui Maria Di Biase, Debora Villa, Angelo e Andrea Pisani, Paola Minaccioni.

CRIMINI ITALIANI / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 30 aprile, alle 21:25. In “Crimini italiani”, il giornalista Pino Rinaldi analizza alcuni dei casi di cronaca nera più controversi della storia criminale del nostro Paese. L’esperto approfondisce storia che hanno segnato

profondamente l’opinione pubblica negli ultimi anni.

I programmi su Real Time

HERCAI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 15 aprile, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Il misterioso Miran appare nella vita di Reyyan, giovane donna di famiglia ricca e molto potente. Ma le cose non vanno come previsto, poiché l’uomo è pronto a distruggere l’onore della donna e colpire la sua famiglia, i Sadoglu, per vendicarsi del male che queste persone hanno fatto ai suoi genitori molti anni prima.

RDS SHOWCASE SPECIALE SANREMO /PRIMA TV. Dopo il grande successo ottenuto a Sanremo, Mahmood, The Kolors ed Emma si esibiscono in una serata evento in collaborazione con RDS. Uno spettacolo di grande musica e grandi hit con gli ultimi successi dei tre grandi artisti da ascoltare insieme. Ad aprile.

I programmi su DMAX

I PIONIERI DEI CRISTALLI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 18 aprile, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Nell’outback australiano, cinque coraggiose squadre di cacciatori di cristalli affrontano condizioni estreme per ritrovare alcuni dei pezzi più rari del mondo. Il commercio di cristalli è in espansione in Australia, essendoci alcuni dei più antichi e ricchi giacimenti del pianeta. Ma affrontare i deserti roventi e le gelide miniere sotterranee non è affatto facile.

AMERICA LATINA: LE FRONTIERE DEL CRIMINE / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 21 aprile, alle 21:25. Sono numerosi i chilometri di confini nei vari paesi dell’America Latina. E sono anche la linea che separa il legale dall’illegale, una linea sottile che molti sono disposti ad attraversare. Ad ogni frontiera, molti uomini e donne delle forze dell’ordine cercano di

fermare chi tenta di infrangere la legge.

DUAL SURVIVAL BRASILE / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 22 aprile, alle 21:25. Luciano Tigre e Rene Murad si ritrovano in alcuni dei luoghi più remoti e pericolosi della Colombia per riuscire a sopravvivere e a tornare alla civiltà il più rapidamente possibile. Luciano è un ex militare, specializzato in bushcrafting ed esperto di tecniche di sopravvivenza primitive. Le sue capacità si uniscono a quelle di Rene, survivalista noto per la sua partecipazione a “Nudi e crudi”.

NUDI E CRUDI BRASILE / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 23 aprile, alle 21:25. In “Nudi e crudi Brasile”; dieci survivalisti si ritrovano nella desolata savana colombiana. Tra caldo estremo e altri pericoli della natura, i concorrenti dovranno fare appello a tutte le loro capacità per riuscire a sopravvivere.

I programmi su Food Network

LE RICETTE DI CASA PERSIA – L’ABRUZZO A MODO MIO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 3 aprile, alle 21:00, su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. La divertente Valentina Persia ci porta in cucina, rivelando il suo lato più autentico. Innamorata della tradizione culinaria della sua regione e affezionata ai suoi cari, Valentina si mette ai fornelli affiancata dall’occhio divertente ma anche critico di sua madre.

LA DOLCE BOTTEGA DI RENATO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 4 aprile, alle 21:00. Renato Ardovino riapre le porte della sua bottega, dove realizza le sue creazioni, che lo hanno reso il ‘re del cake design’. Accanto alla preparazione di un dolce tradizionale, non solo italiano ma anche americano, il pastry chef sarà impegnato nella creazione di una monumentale torta artistica in cui metterà in pratica tutta la sua geniale creatività.

THE BEST BAKER / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 5 aprile, alle 21:00. Fabrizio Nonis parte per un viaggio in Veneto alla scoperta delle opere d’autore delle macellerie della

regione. In ogni puntata, assegnerà a due macellerie un grembiule diverso a seconda del loro elemento distintivo. Le più tradizionali avranno il colore rosso, chi sarà più innovativo avrà il color antracite e infine la creatività avrà il colore beige.

PASTA ORTO E FANTASIA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 6 aprile, alle 17:50. Enrica della Martira ha deciso di trasformare il giardino della sua casa a Firenze in un orto: è così

riuscita ad unire la sua passione per la cucina a quella per gli ingredienti freschi. Ad un anno da questa decisione, Enrica è riuscita ad apprezzare la bellezza dei frutti che raccoglie, trasformandoli in ricette succulente. Immancabile durante ogni preparazione è Paolo, suo collaboratore, pronto a fornire consigli utili per coltivare un orto rigoglioso.

MANGIA PUGLIA AMA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 27 aprile, alle 17:50. Antonella Ricci nasce da una famiglia di ristoratori, riuscendo a conquistare una stella Michelin e a

conservarla per oltre 30 anni gestendo la trattoria del padre. La chef torna su Food Network per raccontare i piatti della tradizione pugliese accompagnata da suo marito Vinod.

I programmi su Frisbee

KIT E KATE /PRIMA TV – Dal 2 aprile, dal martedì al venerdì, alle 18:30 su Frisbee, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Nei nuovi episodi, i due gattini Kit e Kate inventano una nuova storia con un protagonista improbabile: un granchio che pensa di essere un cavallo, i detective del sindaco di Lazyville o i comandanti Scrub e Bubbles della Pulizia Cosmica! I due gattini tentano di aiutare i personaggi del racconto a risolvere i loro problemi, o i disguidi che loro stessi hanno creato.

TURBOZAURS /PRIMA TV. Dal 16 aprile, dal martedì al venerdì, alle 17:15. Tra emozioni, avventura e divertimento, la squadra dei Turbozaurs è pronta a risolvere tutte le difficoltà e i problemi che i bambini possono incontrare nella loro vita quotidiana.

LILYBUDS /PRIMA TV. Giovedì 18 aprile alle 16:00. Seguiamo le avventure di una divertente comunità composta da piccoli giardinieri magici. Ognuno con una grande personalità, i Lilybuds si occupano dello straordinario giardino dove vivono, prendendosi cura di tutte le piante e dei dolcissimi animali che vivono intorno a loro.

I programmi su HGTV

COME NUOVA CON JENNIFER / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 3 aprile, alle 22:00 su HGTV, sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Jennifer Todryk, social media creator ed esperta di ristrutturazioni, unisce soluzioni intelligenti di design e idee di risparmio per restaurare numerose case nell’area di Dallas-Forth Worth. L’esperta riuscirà a realizzare grandi opere di demolizione dando un nuovo look all’abitazione.

MA CHE CASA HO COMPRATO? / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’8 aprile, alle 22:00. Kim Wolfe aiuta i proprietari che si sono pentiti di aver acquistato la loro casa. La designer e restauratrice usa il suo talento e la sua passione per reinventare spazi senza vita, aiutando i proprietari a innamorarsi finalmente della casa che hanno acquistato.

I programmi su Giallo

SHETLAND 7 PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 10 aprile, ogni mercoledì un episodio alle

21.10 su Giallo, sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Su Giallo grandi novità per la serie poliziesca ambientata nello scenario favoloso delle isole

scozzesi dello Shetland, arrivata alla settima edizione. Ispirate ai romanzi della giallista inglese Ann Cleves (stessa autrice di “Vera”), le indagini ora saranno condotte da un nuovo duo investigativo: l’Ispettore Perez non è più a capo del team, e la Sergente Alison ‘Tosh’ McIntosh sarà ‘costretta’ a collaborare con una nuova arrivata, l’Ispettore Ruth Calder, che torna nella sua terra natale dopo anni di esperienza fuori.

All’inizio il rapporto tra le due poliziotte sarà difficile e burrascoso, soprattutto a causa del carattere molto deciso dell’Ispettore Calder, ma nel corso degli episodi il duo diventerà sempre più affiatato, riuscendo ad affrontare i casi come sempre complicati che si presenteranno alla loro attenzione. Scenari affascinanti, un’atmosfera unica per chi apprezza l’english style, e una divertente dinamica tra le protagoniste renderanno anche questa stagione di Shetland un successo tra gli amanti del crime del canale.

IL GIOVANE ISPETTORE MORSE 8 PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 21 aprile, ogni domenica un episodio alle 21.10. Su Giallo l’ottava stagione della serie amata dagli appassionati delle ambientazioni vintage, Il giovane Ispettore Morse. Shaun Evans torna a interpretare l’enigmatico, riservato e meticoloso Endeavour Morse, ormai non più giovanissimo investigatore che opera, insieme al fido veterano Ispettore Thursday, nella

apparentemente pacifica cittadina di Oxford negli anni Settanta.

Nato dalla penna di Colin Dexter, il personaggio ha avuto grande successo presso gli amanti del crime classico, e il suo stile investigativo pacato ma implacabile dà vita a una serie di avventure capaci di tenere sempre alta la tensione e l’attenzione. La location british e l’ambientazione d’epoca, i tormentati anni ’70, regalano una patina irresistibile all’insieme.

I programmi su K2

ZIG & SHARKO / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 3 aprile, alle 18:15 su K2, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46.. Zig e Sharko tornano sulla loro isola, ma per i due non c’è nessuna vacanza in vista! Marina ha appena trovato un paio di ciabatte magiche che conferiscono poteri incredibili alle sue gambe. Ma grazie ai suoi poteri diventa sempre più difficile catturarla e proteggerla.

I GREENS IN CITTÀ / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dall’8 aprile, alle 19:30. Cricket Green si trasferisce nella grande città. Sarà accompagnato dalla sorella maggiore Tilly, dal

padre Bill e dalla divertente nonna Alice.

I programmi su Motor Trend

SOS ROTTAMI DA SALVARE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 18 aprile, alle 22:15 su Motor Trend, sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Arriva la nuova stagione di “SOS Rottami da salvare”. Derek Bieri trasforma e rimette in moto vecchie auto che sono state abbandonate nei posti più diversi. Durante i lavori, scopriamo la storia dell’auto sulla quale Derek lavora, a chi era destinata originariamente e perché è ancora attuale. Il tutto raccontato con arguzia e umorismo!

CASH FOR CHROME: SOGNI AMERICANI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 27 aprile, alle 22:15. Nella nuova serie “Cash for Chrome: sogni americani”, Klaus Borrmann ha deciso di tornare ad Amburgo dopo aver vissuto per dieci anni in California. L’esperto ha rilevato un’azienda automobilistica nella sua vecchia patria, per restaurare e rivendere automobili classiche americane. Per chi cerca veicoli degli anni ’50, ’60 e ’70, il “Route 66” è il posto giusto! Ma trasferirsi costa parecchio e per Klaus è arrivato il momento di guadagnare, altrimenti il suo sogno si infrangerà per sempre.