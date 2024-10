Discovery+ ha in serbo diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati nel mese di ottobre 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Ottobre 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Ottobre 2024

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery dal ritorno di ‘Che tempo che fa’ e ‘La Corrida’ a ‘Il contadino cerca moglie’.

I programmi sul Nove

BEST WEEKEND / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 2 ottobre, alle 21:30, su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Francesco Panella è il protagonista del nuovo format in cui ci farà scoprire l’Italia in un avvincente viaggio da nord a sud. Accompagnato da tre esperti, Francesco va alla ricerca della ricetta per il weekend perfetto tra mare, lago collina e montagna. Non scoprirà solo del buon cibo, ma anche posti da sogno e un mix di esperienze e svaghi per un weekend di relax.

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 6 ottobre, alle 20:30. Torna il talk show condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, che racconta la società e il costume attraverso interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Tra informazione brillante, attualità, intrattenimento e comicità, saranno numerosi i protagonisti fissi e gli ospiti esclusivi. Il “Tavolo” finale sarà come sempre ricco di conversazioni informali, divertenti improvvisazioni e gag.

LA CORRIDA / PRIMA TV – Da ottobre. Amadeus rilancia uno dei programmi storici della televisione italiana: “La Corrida”. In una versione completamente rivisitata e in un mix

unico di ironia, divertimento ed emozioni, alcuni concorrenti si esibiscono mostrando il loro talento. Sarà il pubblico in studio, guidato da un personaggio famoso, a giudicare i partecipanti.

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV – Da ottobre. Francesco Panella torna alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero e locali in grado di offrire gli autentici sapori del nostro Paese. Francesco visita diverse città e incontra numerose famiglie italiane che hanno deciso di lasciare l’Italia per creare le loro imprese all’estero, diventando così dei portavoce del gusto e della tradizione italiana.

IL CONTADINO CERCA MOGLIE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 24 ottobre, alle 21:30. Gabriele Corsi torna alla conduzione della nuova stagione di “Il contadino cerca moglie”. Una contadina e quattro contadini aprono le porte della loro fattoria, pronti a mettersi in gioco. Il loro obiettivo è quello di trovare l’amore tra persone che vivono in città e che sono stanche dei ritmi urbani. Avranno l’opportunità di conoscersi, ma alla fine solo un o una pretendente sarà la scelta. Scatterà la scintilla?

I programmi di Real Time

DR. PIMPLE POPPER: LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 2 ottobre, alle 23:05 su Real Time, canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. La dottoressa Sandra Lee torna per risolvere i casi patologici dei suoi nuovi pazienti, che spesso si trovano in condizioni disperate. L’esperta affronta nuove malformazioni nel tentativo di migliorare la vita delle persone che le chiedono aiuto.

LA CLINICA DEL PUS / PRIMA TV. Ogni martedì, dall’8 ottobre, alle 23:30. Seguiamo il lavoro di un team di dermatologi che lavora in una clinica specializzata. Il loro compito è

quello di trattare pazienti con patologie molto complesse, con l’obiettivo di migliorare la vita di queste persone.

90 GIORNI PER INNAMORARSI: E POI… / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 20 ottobre, alle 22:30. Le coppie che hanno vissuto l’emozionante avventura dei ‘90 giorni’ continuano a vivere la loro quotidianità tra alti e bassi. Dalle prime impressioni dei suoceri alla gestione delle significative differenze culturali fino al lavoro e alle turbolente dinamiche familiari, scopriamo come proseguono le loro relazioni.

I programmi su DMAX

QUELLA PAZZA FATTORIA / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 9 ottobre, alle 21:25, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Il lavoro di campagna può essere particolarmente duro tra stagioni che devono fare il loro corso, bestiame da mantenere, semina da effettuare correttamente e frutti da raccogliere. Ma alla Gomiero Farm, tutto è diverso: l’azienda agricola con più follower d’Europa è un luogo dove regna la tecnologia più avanzata e dove ogni imprevisto viene risolto in maniera brillante.

AIRPORT SECURITY SPAGNA / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 13 ottobre, alle 21:25. Seguiamo l’incessante lavoro degli agenti del Security and Customs Services ai confini spagnoli mentre affrontano la costante minaccia dello spaccio di droga, delle armi e di sospetti terroristi.

I programmi su Food Network

UNO CHEF IN FATTORIA / PRIMA TV. Ogni martedì, dall’1 ottobre, alle 22:00, sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. Torna il programma con protagonista Roberto Valbuzzi che, insieme alle persone a lui care, apre le porte della sua fattoria.

Qui, tra prodotti dell’orto e produzioni tipiche della Valtellina, suo territorio di origine, Roberto prepara ricette per tutti i gusti.

GIUSINA IN CUCINA – ACQUA E FARINA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 5 ottobre, alle 15:55. Giusina ci accoglie nuovamente nella sua cucina per un viaggio ispirato alla sua amata Sicilia. Tra sapori, profumi e colori, Giusina propone ogni tipo di ricetta, da quelle antiche dei borghi dell’entroterra fino a quelle della sua Palermo e di molte altre città siciliane, persino delle isole.

PAZZI DI PIZZA – SICILIA / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 10 ottobre, alle 22:00. Accompagnati da Fabio Esposito e Sal Da Vinci, la ricerca delle migliori pizzerie arriva si sposta in Sicilia. Gli sfidanti si daranno battaglia e dovranno affrontare diverse prove per aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria del quartiere.

TOSCANA ON THE ROAD / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 30 ottobre, alle 22:00. Enrica della Martira e Luca Terni, toscani doc ed esperti della cultura gastronomica della loro regione, si preparano ad esplorare il territorio per raccontare le meraviglie culinarie che questo luogo ha da offrire.

I programmi su Giallo

CAPITAN MARLEAU PRIMA TV. Da 14 ottobre, un episodio al giorno dal lunedì

al venerdì, alle 17.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Arriva su Giallo una nuova serie francese, che vede protagonista un’investigatrice di polizia originale e bizzarra, il Capitano Marleau. È Corinne Masiero ad interpretare questa poliziotta unica nel suo genere: bizzarra col suo cappello da cacciatore sempre calcato in testa, brusca e grossolana di modi, incline a un umorismo nero e sovente inopportuno, Marleau, che come lo storico Tenente Colombo non ha apparentemente un nome di battesimo, è in realtà una detective formidabile, capace di non lasciarsi sfuggire il minimo dettaglio nei difficili e ostici casi che si parano sul suo cammino professionale.

Crimini gravi come molestie, abusi, omicidi, vengono affrontati in modo apparentemente caotico dal Capitano Marleau che, senza rinunciare a mettere un pizzico di sarcasmo in ogni sua mossa, va caparbiamente a fondo di ogni situazione fino a che non riesce a trovare il colpevole e affidarlo alla giustizia. Una serie originale, a cavallo tra commedia e poliziesco, che conferma la fertile vena creativa della serialità crime che arriva dalla Francia.

I PENNAC – INDAGINI DI FAMIGLIA PRIMA TV ASSOLUTA. Da mercoledì 23 ottobre, doppio episodio dalle 21.10. Arriva in prima tv assoluta un’altra serie proveniente dalla Francia, I Pennac – Indagini in famiglia. Protagonista anche in questo caso una poliziotta, il

capitano di polizia Annabelle Pennac, una professionista tosta e capace, madre di due figli che deve gestire da sola, che si ritrova a comandare un’Unità nel posto peggiore del mondo per lei: Montpellier, la città dove è nata e dove vive suo padre Hannibal, che lei considera la causa principale di tutti i problemi della sua vita e con cui non ha buoni rapporti da molti anni.

Per colmo di sfortuna Hannibal, che è un poliziotto in pensione, viene richiamato in servizio, e figlia e padre sono costretti a lavorare insieme. In realtà la sfortuna sarà per i criminali di Montpellier, perché i due Pennac sono eccezionali investigatori e, ognuno con i suoi metodi diversi ma ugualmente poco ortodossi, si rivela eccezionalmente efficace nel combattere il crimine e risolvere casi. Una nuova serie che piacerà agli spettatori appassionati di giallo, e di cui segnaliamo la particolarità che i protagonisti (Julie-Anne Roth e Christian Rauth) sono davvero figlia e padre.

VAN DER VALK 4 PRIMA TV ASSOLUTA. Da domenica 20 ottobre, un episodio alle 21.10. Torna su Giallo il crime che vede protagonista Piet Van Der Valk, con la quarta stagione inedita delle sue avventure investigative. Per il poliziesco inglese ambientato in Olanda, torna dunque Mark Warren nei panni del detective dall’intuito fuori dal comune, che lo rende un investigatore praticamente infallibile.

Insieme alla detective Lucienne Hassel, determinata e affidabile, e a un compatto team, Van der Valk si dedica con passione e coraggio a risolvere i casi criminali di Amsterdam, la bellissima città che riserva inaspettati segreti letali e risvolti criminosi. Accogliente ma anche misteriosa, Amsterdam è lo scenario affascinante della serie, contro il quale si

stagliano casi inquietanti e le azioni coraggiose e tempestive di un poliziotto onesto, caparbio e totalmente dedito alla ricerca della verità e della giustizia.

TATORT VIENNA: LA PORTA DELL’INFERNO PRIMA TV ASSOLUTA – Giovedì 31 ottobre alle 21.10. Su Giallo nuovo episodio del crime Austriaco ambientato a Vienna.

In questo nuovo film la coppia di maturi investigatori, Moritz Eisner e la partner Bibi Fellner,

indagano sulla morte misteriosa e inquietante di un prete cattolico. Il religioso teneva con sé un amuleto riconducibile al culto di Satana: un mistero insondabile e un mondo misterioso e pericolosissimo si spalancano davanti ai due detective, che si trovano anche di fronte a fenomeni inspiegabili dalla ragione umana.

Per Bibi, inoltre, ci sarà da fare i conti con dei ricordi dolorosi affiorati da un passato

difficile. In occasione della sera di Halloween, un nuovo caso particolarmente coinvolgente per la serie classica del crime austriaco, uno dei più seguiti e longevi del canale.

I programmi su Motor Trend

AFFARI A 4 RUOTE: WORLD TOUR / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 15 ottobre, alle 22:15, sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Mike ed Elvis sono pronti per una nuova avventura intorno al mondo. Con rischi più alti e deadline stringenti, dovranno affrontare trasformazioni mozzafiato in un viaggio che li condurrà in Italia, Australia, Francia, Germania e Polonia.

MUSCOLI A 4 RUOTE / PRIMA TV – Lunedì 21 ottobre alle 22:15. In un nuovo speciale, l’appassionato di Bodybuilding Danny Lazzarin mostra tutta la sua grande passione per le auto. L’esperto acquista una Corvette C3 del 1982. Aiutato da Nomad Customs e Roberto di PMC- Racing, riuscirà a trasformare quest’auto in un veicolo indimenticabile?

RATE MY CAR / PRIMA TV – Doppio appuntamento, da lunedì 28 ottobre, alle 22:15 e alle 22:45. Motor Trend propone una produzione tutta italiana con protagonista Nicolò Iammarino che, in ogni puntata, lancerà una ‘call action’ sui suoi canali social per coinvolgere la sua community. L’obiettivo è trovare l’auto che rappresenta al meglio la

categoria protagonista dell’episodio e decretare la vincitrice. Sarà Nicolò a selezionare i veicoli migliori tra le candidature ricevute dai suoi follower.

I programmi su Cartoonito

BUGS BUNNY COSTRUZIONI. Nuovi episodi in Prima Tv Free. Dall’8 ottobre alle 19.30

Bugs, Lola e l’intero team usano i loro strumenti e veicoli per lavorare insieme come una squadra per portare a termine alcuni dei lavori di costruzione più folli di sempre. Bugs Bunny, Lola, Titti, Daffy e il resto degli amici dei Looney Tunes invitano i bambini in età prescolare a unirsi al loro esilarante mondo super-Looney – un luogo in cui la creatività, il lavoro di squadra e l’amicizia assicurano che nessun problema sia troppo grande, nessuna idea sia troppo selvaggia e tutto sia possibile! Il motto è: immagina, costruisci e gioca, con Bugs Bunny Builders!

Un viaggio entusiasmante in giro per il mondo per costruire nuove e inaspettate opere:

una sala tutta nuova per la festa di compleanno di un Principe, uno stadio di calcio in Messico, la passerella per una sfilata di moda in Francia, un ristorante-autobus in Cina, un gioco in Giappone. Non mancheranno momenti esilaranti grazie alla goffaggine di alcuni personaggi e agli errori commessi nel costruire le varie opere.

RUBBLE & CREW – Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 14 ottobre tutti i giorni alle 17.00

Prima serie animata spin-off di Paw Patrol, dedicata al bulldog appassionato di costruzioni della squadra. Rubble e la sua famiglia di cuccioli costruttori – zia, nonno, cugini – sono i protagonisti della nuova serie ambientata a Builder Cove. Ci saranno molti nuovi cuccioli e molti nuovi veicoli da costruzione; tutti lavoreranno insieme, come sempre, per rendere la città Di Builder Cove un posto fantastico in cui vivere. La società di costruzioni Rubble & Crew non è l’unica in città: il rivale e perfido speed Meister tenterà in tutti i modi di sabotare il loro lavoro per accaparrarsi gli edifici da costruire, spesso attraverso subdole manovre e senza metterci il giusto duro lavoro!

BLAZE E LE MEGAMACCHINE – Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 24 ottobre tutti i giorni alle 17.40. Tornano le avventure di Blaze, il famoso monster truck rosso, e del suo amico e pilota AJ! Al loro fianco si inseriscono Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg. Blaze è un campione sui circuiti, ma anche per le strade: ogni volta che ci sono problemi tutti si rivolgono a lui, perchè può fare cose di cui nessun altro è capace! E quando il gioco si fa duro riesce addirittura a trasformarsi per affrontare qualsiasi sfida.

LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY. Nuovi Episodi in prima TV Assoluta- Dal 29 ottobre alle 20.00. Gabby è una bambina di 11 anni ottimista e determinata che accetta i suoi difetti e riesce sempre a trasformare ogni errore in una crescita. Ha un vero e proprio talento: quello di mettersi sempre in mezzo a situazioni divertenti, con un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessa e della vita. Il suo migliore amico Pandy Panda nel mondo reale è un peluche, ma quando Gabby apre la sua casa delle bambole prende vita! Pieno di energie e amante degli scherzi, è sempre al suo fianco, pronto ad affrontare ogni avventura con un sorriso e uno spuntino.

MOVIE NIGHT – Ogni lunedì alle 19:30, un nuovo film per iniziare con la giusta carica la settimana:

7 Ottobre alle 19.30. STUART LITTLE – UN TOPOLINO IN GAMBA – Prima tv

Un topolino con un gran cuore, Stuart, cerca disperatamente di appagare il proprio bisogno di appartenenza, desidera un luogo da chiamare casa in un mondo decisamente troppo grande per lui. Quando viene adottato dai Little, una stramba famiglia, iniziano per lui una serie di avventure che coinvolgono diversi personaggi, incluso il nemico per eccellenza, ossia il gatto di casa Fiocco di Neve.

14 Ottobre alle 19.30- STUART LITTLE 2 – Prima tv

Tornando a casa da scuola, Stuart incontra e soccorre una piccola canarina ferita. La famiglia Little accoglie la nuova arrivata con grande calore. Poi un giorno improvvisamente sparisce. Stuart sarà disposto a tutto pur di ritrovare la sua dolce amichetta.

21 Ottobre alle 19.30. STUART LITTLE 3 – Un topolino nella foresta – Prima tv

La famiglia Little è partita per il campeggio attrezzata per affrontare qualsiasi imprevisto, tranneuno: la Bestia, un leone di montagna che terrorizza tutti gli animali della foresta. Quando il feroce animale cattura Fiocco di Neve, Stuart Little fa di tutto per tentare un salvataggio.

28 Ottobre alle 19.30. HOTEL TRANSYLVANIA – Uno scambio mostruoso – Prima tv

Johnny nonostante sia sposato con Mavis non si sente del tutto accettato da Dracula e pensa che il motivo sia perché lui non è un mostro. Allora chiede aiuto a Van Helsing che usa la sua ultima creazione: il “Raggio Mostrificante” capace di trasformare gli umani in mostri e viceversa. Con questo raggio Johnny si trasforma in un mostro ma a causa di un errore il raggio va in panne trasformando Dracula e i suoi amici in umani. Se non investirà nel processo entro 48 ore resteranno nella loro nuova forma per sempre.

I programmi su Boing

CINEMA – NUOVI FILM

Ogni venerdì alle 19.30 in prima TV su Boing!

INFO

Su ottobre diamo il via a ben due cicli di film: continuiamo con i Puffi sino a metà mese per poi avere in onda due film di Shaun – vita da pecora. Per il secondo di questi si tratta di una 1^TV BOING.

i Puffi 2 – 4 ottobre. I Puffi – Viaggio nella foresta segreta, 11 ottobre. Shaun, vita

da pecora – Il film, 18 ottobre. Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film, 25 ottobre.

Teen Titans Go! Dal lunedì al giovedì alle 19.30

Anche su ottobre arrivano i nuovi epsiodi di TTG ! In questa batch vedremo l’arco narrativo dedicato a Stellarubia, con una sua avventura nello spazio alla ricerca di tre pregiati ingredienti segreti utile per preparare una sorpresa a sua sorella Stella Nera. Vorremmo un promo incentrato su questo arco narrativo.

NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI– Dal 7 ottobre alle 16.30- Nella seconda stagione di Ninjago: La rivolta dei draghi i ninja si ritrovano ad affrontare nuove sfide e potenti nemici mentre il destino di Ninjago è in bilico. Ecco alcuni dei punti salienti della stagione:

I draghi ancestrali: I ninja scoprono l’esistenza di potenti draghi ancestrali che erano stati

imprigionati da Overlord. Questi draghi rappresentano sia una speranza che una minaccia, poiché il loro potere potrebbe essere usato per fini poco nobili. Mysterium: Un misterioso luogo che si dice contenga il potere di creare o distruggere interi universi. I ninja devono trovare Mysterium prima che cada nelle mani sbagliate.

Nuovi nemici: I ninja si confrontano con nuovi e pericolosi nemici, tra cui Harumi, la figlia adottiva di Lord Garmadon, e il malvagio Wojira.

Sviluppo dei personaggi: I ninja continuano a crescere e a svilupparsi come personaggi, affrontando nuove sfide e imparando importanti lezioni sulla fiducia, l’amicizia e il sacrificio.

La seconda stagione di Ninjago: La rivolta dei draghi è un’avventura ricca di azione e colpi di scena, che terrà gli spettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

I programmi su Cartoon Network

WE BABY BEARS. Dal 30 settembre alle 18.25 sul canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare) presenta la stessa programmazione in differita di un’ora. Un arco narrativo interamente dedicato ai fondali marini e alla ricerca di Atlantis: un granchio robot ruba i colori della casa di Farah e Box, spetterà ai Baby Orsi iniziare un viaggio alla ricerca di Mister Mollusk che potrebbe restituire il colore rubato…

HERO INSIDE. Dal 30 settembre alle 20.55. Dopo una massiccia battaglia con Dirk O, San Francisco cade nella “pandemia dei fumetti” piuttosto che in quelle che sostengono i libri di eroi, si forma l’opinione pubblica che i libri di eroi causano una tremenda confusione sociale e il crimine, e i lettori che possiedono libri di eroi sono trattati come criminali. Anche la polizia sta iniziando a indagare sui libri degli eroi Lucy, Mike e Nick si sentono dispiaciuti per questo.

In particolare, Nick lavora con la comunità chiamata “Justice Boosters» in difesa degli eroi e dei lettori. Lucy e Mike collezionano libri di eroi e imparano a conoscere la parola chiave “Dizzy 7» che contiene il segreto della scomparsa di Scot. Dizzy7 era un soprannome per Scott e per i suoi amici poiché andavano spesso in un negozio di ciambelle chiamato Dizzy. Lucy si avvicina sempre più al segreto sulla scomparsa di Scott e alla fine Lucy affronta Super Scott. Super Scott ha in piano di portare via i libri degli eroi di Lucy in una sola volta. D’altra parte, c’era un altro uomo che inseguiva il libro degli eroi e Scott, un uomo di nome Bobby Beak, un membro chiave del Gruppo BB.

LEGO DC COMICS. Dal 5 ottobre alle 20.55. Tornano i supereroi targati Lego DC Comics e i loro incredibili superpoteri. Un ciclo film brandizzato e dedicato ai supereroi rivisitati in chiave Lego, con la caratteristica fondamentale dell’aspetto comedy ben bilanciato dalla parte più action. L’attività editoriale rinsalda la partnership con un partner d’eccezione: LEGO.

NINJAGO: DRAGON RISING. Dal 14 ottobre alle 21.20. I Ninja affrontano i Cinque Proibiti! Alleati inaspettati cambiano le sorti della battaglia e Arin prende una decisione difficile.

CRAIG. Dal 28 ottobre alle 19.15- Un arco narrativo interamente dedicato al Pigiama Party a casa di Kelsey, è il racconto predominante di questa nuova batch di episodi, diviso in sei parti. Ad attenderci anche il gran finale della S6

CARTOON NETWORK HALLOWEEN. Dal 31 ottobre al 3 novembre alle 19.15- Celebriamo un intero weekend dedicato alla festa più paurosa dell’anno. Le celebrazioni saranno l’occasione per lanciare un episodio speciale a tema dei TTG! e programmare Scoobtober, stunt dedicato al Franchise di Scooby con maratone e film.

I programmi su Hi Boomerang

C’ERANO UNA VOLTA…GLI OGGETTI. Dal 30/09 al 16/10 alle 19.20 su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky). Tutti gli oggetti, anche quelli diventati così familiari da non “vederli” più, possono raccontare storie emozionanti. ll Maestro ce li svelerà uno ad uno con tanto tanto divertimento! Ogni oggetto è infatti un’occasione per visitare i diversi campi del sapere (Storia, Geografia, Fisica, Scienze Naturali, Filosofia) e scoprire come essi hanno avuto un ruolo nella storia dell’umanità e hanno plasmato il mondo in cui viviamo… così come quello in cui vivremo domani. L’obiettivo è mostrare ai bambini il fascino che si nasconde letteralmente dentro ogni oggetto!

Barney. Dal 14 al 18 ottobre alle 16.00. Una commedia d’avventura musicale che alimenta il potere dell’amore in ogni bambino Un entusiasta dinosauro viola di nome Barney, tre amici bambini in età prescolare e piccoli dinosauri Baby Bop e Billy risolvono i conflitti prescolari con cura, amore e gentilezza per noi stessi, gli altri e il mondo. Ascoltando le esigenze o le sfide specifiche di ogni bambino, Barney porta i suoi amici in esperienze magiche che li aiutano a prosperare con il potere dell’amore.

I programmi su K2

TAFFY / PRIMA TV. Da sabato 5 ottobre alle 11:00, sul Digitale Terrestre, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Bentley è un fedele dobermann che deve affrontare

un procione furbo e con gli occhi grandi di nome Scraggs. Quest’ultimo è stato adottato dalla sua padrona, la miliardaria e dolcissima Mrs. Richmore, fingendosi un gatto di nome Taffy.

MACA & RONI / PRIMA TV– Da lunedì 7 ottobre alle 16:30. Nel laboratorio del dottor Albert, tantissime invenzioni folli aspettano solo di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza di Roni, un pinguino, e Maca, un gatto, addestrandoli come suoi

assistenti. I due ne combinano di tutti i colori, intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro infinita curiosità.

HERO CIRCLE / PRIMA TV. Da lunedì 21 ottobre alle 17:00. In un mondo in cui una persona su 100 è dotata di superpoteri, i cittadini sono ormai abituati ad affrontare cattivi, alieni ed eventi legati al soprannaturale. In questa società, un cane robot gestisce una scuola superiore frequentata da studenti dotati di superpoteri, che danno vita al ‘Circolo degli Eroi’.

I programmi di Frisbee

TURBOZAURS /PRIMA TV – Da martedì 8 ottobre alle 16:30 – Su Frisbee, sul Digitale Terrestre canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsatcanale 44 arrivano i nuovi episodi di “Turbozaurs”, creature che nascono dall’unione di dinosauri e grandi macchine.

Tra emozioni, avventura e divertimento, questi eroi cercano di risolvere le difficoltà e i problemi quotidiani che i bambini incontrano.

SUPER WINGS ELECTRIC HEROES/PRIMA TV – Da martedì 15 ottobre alle 19:30. Nella nuova stagione, scopriamo la versione migliorata di Jett e dei Super Wings. Ispirati all’energia pulita, verde e rinnovabile, i Super Wings sono dotati di nuovi design eleganti e

futuristici e sono diventati super potenti grazie ai nuovi motori elettrici.

I programmi su HGTV

MA CHE CASA HO COMPRATO? / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 14 ottobre, alle 22:00. Kim Wolfe, designer e restauratrice, torna per aiutare alcuni proprietari pentiti di aver acquistato la loro casa. L’esperta usa tutto il suo talento e la sua passione per reinventare spazi privi di vitalità e far innamorare nuovamente i proprietari della loro abitazione.

SOGNI IN COSTRUZIONE / PRIMA TV- Ogni giovedì, dal 24 ottobre, alle 22:00. Su HGTV, torna il duo marito e moglie composto da Dave e Jenny Marrs. La coppia è di nuovo pronta a ristrutturare alcune delle case più antiche del nord- ovest dell’Arkansas.

DONNE IN AFFARI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 30 ottobre, alle 22:00 – Arrivano i nuovi episodi di “Donne in affari”. Karen e Mina, madre e figlia, hanno in comune la passione per la ristrutturazione. Le due sistemano le case della loro amata Indianapolis,

nella speranza di aiutare la comunità e rilanciare la città nel mercato immobiliare.