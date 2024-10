Discovery+ ha in serbo diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati nel mese di novembre 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Novembre 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Novembre 2024

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery da una nuova edizione di ‘Amore alla prova – la crisi del settimo anno’ a ‘Casa Mastrota’. Grande attesa poi per ‘La Corrida’ condotta da Amadeus che inizierà proprio in questo mese. Questi i programmi e le serie che saranno visibili da novembre 2024 nei vari canali del gruppo Discovery.

I programmi sul Nove

LA CORRIDA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 4 novembre, alle 21:30 su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Amadeus rilancia uno dei programmi storici della televisione italiana: “La Corrida”. In una versione completamente rivisitata e in un mix unico di ironia, divertimento ed emozioni, alcuni concorrenti si esibiscono mostrando il loro talento. Sarà il pubblico in studio, guidato da un personaggio

famoso, a giudicare i partecipanti.

I programmi di Real Time

CORTESIE PER GLI OSPITI / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dall’11 novembre, alle

20:30 su Real Time, canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Tra menù speciali, ricordi personali e voglia di vincere, altre nuove coppie sono pronte a sfidarsi. A

giudicarli ci saranno Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi che valuteranno life style, food e home style. Chi riuscirà a sorprendere i tre giudici?

CRACK ADDICTS / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 14 novembre, alle 21:30. Arriva un nuovo genere medical che svela i segreti della chiropratica. La dottoressa Alessandra Colón e il suo staff usano metodi chiropratici per curare condizioni fisiche estreme e debilitanti.

AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 20 novembre, alle 21:30. Quattro coppie sposate, che stanno affrontando un periodo di crisi, vengono messe alla prova. Lontano dalla loro quotidianità, ognuno di loro sarà abbinato al partner di una delle altre coppie e i due dovranno convivere per 14 giorni. Dopo questo periodo, quale sarà il destino del loro matrimonio?

I programmi su DMAX

NUDI E CRUDI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 19 novembre, alle 21:25 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Torna una delle serie più seguite. In “nudi e crudi”, un uomo e una donna si ritrovano a dover sopravvivere per 21 giorni nei luoghi più ostili del pianeta. Dovranno cercare cibo e trovare un riparo. Chi riuscirà a concludere questa avvincente avventura?

PREDATORI DI GEMME / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 21 novembre, alle 21:25. Continuano le avventure di coraggiose squadre che vanno alla ricerca di gemme preziose. I Bushmen Rod e Les, con la nuova recluta Sam, mettono a rischio la loro vita e lottano contro le acque sotterranee e un tetto pericolante.I Blacklighters hanno problemi con un nuovo bulldozer, mentre un’altra squadra rischia di avere dei debiti. Inoltre, la nuova partnership milionaria tra i Cheal e Mark non va come previsto.

L’ELDORADO DELLA DROGA: VIAGGIO IN USA / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 24 novembre, alle 21:25. Ogni anno, milioni di persone tentano di entrare negli Stati Uniti nascondendo merce di contrabbando. Seguiamo il lavoro die poliziotti mentre effettuano severi controlli nei diversi aeroporti del Paese. Le squadre tentano di impedire qualsiasi violazione, dai visti falsi al traffico di esseri umani.

I programmi su Food Network

NEL FORNO DI CASA TUA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 2 novembre, alle 17:55 sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. Il panificatore, mugnaio e bread influencer Fulvio Marino è pronto ad aprire le porte del suo laboratorio segreto per mostrare come si preparano le ricette dei suoi lievitati. L’esperto svela tutti i segreti del mestiere, introducendo gli spettatori nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni per pani, pizze e tanti altri prodotti da forno.

LA PASTICCERIA DI FRAU KNAM / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 14 novembre, alle 21:00. Frau Knam riapre le porte della sua pasticceria, svelandoci i segreti per realizzare dolci eleganti e gustosi. Ci delizierà con due torte e inoltre ci proporrà anche un dessert al bicchiere, creata con gli ingredienti avanzati per promuovere una pasticceria senza spreco.

GIUSINA IN CUCINA & FRIENDS / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 16 novembre, alle 15:45. Giusina è pronta ad accoglierci nuovamente nella sua cucina, questa volta a cucinare con lei ci sarà anche un gruppo di amici non estraneo al pubblico di Food Network. Tra i volti: Antonella Ricci, Fulvio Marino, Fabrizio Nonis, Fabio Esposito, Francesca Caldarelli e Angelo Roccavilla.

CASA MASTROTA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 25 novembre, alle 22:00. Arrivano i nuovi episodi di “Casa Mastrota”. Il famoso personaggio televisivo entra nelle case degli italiani per fornire preziosi consigli culinari e aprirà le porte della sua abitazione, dove

si mangia bene e si spende poco. Mastrota proporrà ricette semplici e gustose, prese dalla tradizione delle Valli e usando materie prima del territorio.

I programmi su Giallo

BALTHAZAR 5 PRIMA TV. Da domenica 10 novembre, doppio episodio dalle 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Torna su Giallo con gli episodi della quinta stagione il crime francese che vede protagonista il brillante e stravagante patologo forense Raphael Balthazar, interpretato da Tomer Sisley.

Affascinante, geniale, preparatissimo, Balthazar collabora con straordinario successo con la Polizia di Parigi, ma ha un serio problema con le regole: non le segue. Sempre ribelle, si fa gioco di norme e procedure, facendo impazzire i detective con cui si trova di volta in volta a lavorare, che non possono fare a meno di lui ma che faticano a imbrigliare il suo talento poco ortodosso.

In questa stagione il fascinoso Raphael è addirittura ricercato da tutta la Polizia Nazionale, mentre i detective che credono alla sua innocenza – Delgado, Camille e Olivia – sono stati licenziati e accusati di favoreggiamento. Mentre un killer minaccia le loro vite, Balthazar e i suoi fedeli amici cercano di ristabilire la verità, dimostrare l’innocenza del patologo e, tornare a combattere insieme il crimine a Parigi e dintorni.

ASTRID ET RAPHAELLE PRIMA TV ASSOLUTA. Da martedì 12 novembre, doppio episodio dalle 21.10. Tornano, in prima assoluta, le indagini del particolare duo investigativo formato da Astrid Nielsen e Raphaelle Costa (Sara Mortensen e Lola

Dewaere). Raphaelle è comandante di una stazione di polizia francese, una poliziotta seria e concreta, che ha scelto come collaboratrice Astrid, una giovane ex archivista dalle doti mnemoniche, e investigative, eccezionali.

Il duo è ormai noto e amato dagli appassionati di gialli del canale, che hanno imparato a conoscere e apprezzare le capacità quasi sovrannaturali di Astrid nel collegare i dati in suo possesso, una delle caratteristiche collegate alla sua sindrome di Asperger, e la caparbia determinazione del suo comandante nel cercare di risolvere casi intricati e consegnare i colpevoli alla giustizia. Una coppia investigativa un po’ squinternata e a volte buffa, ma

sempre efficacissima nelle indagini e appassionante da seguire nel meccanismo di risoluzione dei casi.

I programmi su Motor Trend

L’OFFICINA DEI MIRACOLI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 6 novembre, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Arriva una nuova serie con protagonista Tony D’Antonio che guida una squadra di abili meccanici in grado di rimediare agli errori compiuti da altre officine riportando in vita le auto e i sogni dei loro proprietari. Il team sa esattamente cosa è necessario per sistemare un lavoro fatto male

e far felici i propri clienti.

THE GRAND TOUR / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 29 novembre, alle 22:15. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May tornano a scoprire straordinari veicoli in un viaggio ricco di avventura e grande amicizia. Non mancheranno anche piccoli screzi fra i tre!

I programmi su Cartoonito

DORA. Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 4 novembre tutti i giorni alle 21.00

Torna sul canale Dora, ovvero il reboot della celebre serie prescolare Dora L’Esploratrice, un cult per i bambini di tutto il mondo, che in compagnia della sua inseparabile scimmietta azzurra, invita tutti i bambini a vivere nuove, emozionanti avventure. La serie si presenta con una nuovissima animazione in Computer Graphic e trame fantasiose sempre più avvincenti.

Un’unione perfetta tra il vecchio e il nuovo: confermati tutti i personaggi principali (Dora, la scimmietta Boots, gli strumenti parlanti, lo Zainetto che trasporta i loro gadget e Mappa che in questa nuova serie ha nuove capacità, anche high-tech) e tutti in una nuova veste in computer grafica, per un incredibile esperienza visiva di colori e fantasia. Dora e Boots continuano ad imbarcarsi in missioni particolari nel bel mezzo della foresta pluviale: le loro spedizioni insegnano strategie di risoluzione dei problemi e amplificano le abilità sociali. La serie, come l’originale, si caratterizza per i momenti interattivi in cui Dora e i suoi amici invitano gli spettatori a cantare canzoni, ripetere parole e frasi da gridare davanti allo schermo rispondendo a semplici domande.

L’animazione in 3D migliora anche l’intento interattivo della serie, rendendo il personaggio di Dora molto reale, soprattutto quando si rivolge allo spettatore. Al fianco di Dora, i piccoli da casa affrontano in prima persona un viaggio emozionante nella foresta fluviale imparando tante cose nuove attraverso il gioco e piccoli indovinelli. Infine la musica ritorna in questa serie come momento di intrattenimento ma allo stesso tempo strumento per apprendere nuove parole e seguire al meglio lo svolgimento di ogni episodio.

DINO RANCH. Nuovi Episodi in prima TV Free. Dal 4 novembre tuttì i giorni alle 16.10

Tornano i 3 famosi fratelli e Dino-rancher con nuove fantastiche avventure insieme ai loro

inseparabili amici dinosauri. In questa nuova stagione li vedremo affrontare nuove avvincenti sfide ma anche nuovi arrivi al Ranch! Si unirà infatti un baby Dinosauro bisognoso di cura, attenzioni e tutto il loro supporto!

POLLY POCKET. Nuovi Episodi in prima TV Assoluta. Dall’11 novembre dal lunedì al venerdì alle 14.50. Polly Pocket e le sue amiche possono viaggiare in tutto il mondo e anche oltre! Scoprono infatti di poter arrivare in altri dimensioni: dal Brasile al…Mondo degli Unicorni! Esploreranno nuovi mondi tascabili, salveranno animali e aiuteranno la loro stella della danza preferita mentre sale sul palco di Rio de Janeiro. Attraverso ogni episodio, scoprono che ogni nuovo posto è pieno di potenziali nuovi amici e divertimento!

.

SIMONE, CHE EMOZIONE. Dall’11 novembre tutti i giorni alle 8.20. Sulla scia del trend estivo lanciato dal film Inside Out 2, lavoriamo con il nostro piccolo amico ad uno stunt…ricco di emozioni! Saranno loro le protagoniste per quattro settimane che vedranno Simone, il fratellino Gaspare e tutti i suoi amici esplorare questo tema così caro al target. Il tutto in perfetto stile Super Coniglio: che sia paura o rabbia, ogni emozione al suo posto e la sua validità, l’importante è sempre imparare a conoscerle per sentirsi più sicuri.

In ogni episodio infatti, le emozioni protagoniste troveranno sempre il loro risvolto positivo e la loro giusta affermazione, con la capacità di Simone di affrontare tutto con la spensieratezza di un qualsiasi bambino. Le emozioni che vedremo sullo schermo saranno infatti: GIOIA, PAURA, RABBIA e ENTUSIASMO.

MOVIE NIGHT: ogni lunedì alle 19:30, un nuovo film per iniziare con la giusta carica la settimana

4 NOVEMBRE alle 19.30

HOTEL TRANSYLVANIA – Uno scambio mostruoso – Prima Tv. Johnny nonostante sia sposato con Mavis non si sente del tutto accettato da Dracula e pensa che il motivo sia perché lui non è un mostro. Allora chiede aiuto a Van Helsing che usa la sua ultima

creazione: il “Raggio Mostrificante” capace di trasformare gli umani in mostri e viceversa. Con questo raggio Johnny si trasforma in un mostro ma a causa di un errore il raggio va in panne trasformando Dracula e i suoi amici in umani. Se non investirà nel processo entro 48 ore resteranno nella loro nuova forma per sempre.

11 NOVEMBRE alle 19.30

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI – Prima tv. Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout

scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo

18 NOVEMBRE alle 19.30

BOOG & ELLIOT – A CACCIA DI AMICI – Prima tv. Quando un orso grigio addomesticato di 400 chili di nome Boog e un cervo mulo pelle e ossa con un corno solo di nome Elliot rimangono bloccati nei boschi durante la stagione di caccia, sta ai due chiamare a raccolta tutti gli altri animali della foresta e rovesciare la situazione con i cacciatori

25 NOVEMBRE alle 19.30

LATTE E LA PIETRA MAGICA – Prima tv. Latte, un porcospino simpatico e tenero, è dotata di grande energia, spavalderia e immaginazione. Ama raccontare storie che la fanno sembrare un’eroina e, per tale ragione, quando la magica pietra angolare scompare e la foresta va incontro a una siccità che minaccia di far estinguere tutti gli animali, Latte annuncia che lei stessa la riprenderà dagli artigli del re orso disprezzabile che l’ha rubata.

I programmi su Boing

CINEMA – NUOVI FILM. Ogni venerdì alle 19.30 in prima TV su Boing! INFO: Su novembre la serata cinema sarà dedicata a Stuart Little con un ciclo di ben 3 film!

1 Nov – Angry Birds 2

8 Nov – Craig – Il film

15 Nov – Stuart Little 1

22 Nov – Stuart Little 2

29 Nov – Stuart Little 3

Craig Week!. Dal lunedì alla domenica alle 19.30. Una settimana speciale con le prime TV del Top Show Craig , il film spin-off nella serata di venerdì Craig – il film e – per la prima volta nella sua storia – il primo pop-up di Boing tutto dedicato a Craig e alle sue avventure ovviamente !

BeyBlade X. Dal 4 novembre alle 16.30. Arrivano su Boing 8 nuovi episodi della nuova serie Beyblade X.

I programmi su Cartoon Network

BUNNICOLA. Dal 1 novembre. Celebriamo un intero weekend dedicato alla festa più paurosa dell’anno. Le celebrazioni saranno l’occasione per lanciare un episodio speciale a tema dei TTG! e programmare Scoobtober, stunt dedicato al Franchise di Scooby con maratone e film.

TOTALLY SPIES. Dal 25 novembre alle 18:50. Totally Spies! è andato in onda per sei stagioni tra il 2001 e il 2013 e ha seguito la storia di Sam, Clover e Alex, tre ragazze di Beverly Hills che sono state assunte come agenti segreti da Jerry, il proprietario di un’organizzazione di spionaggio clandestina chiamata WOOHP (The World Organization of Human Protection). Da questa premessa è partita l’idea di una nuova serie: Totally Spies.

Nuova stagione/ WOOHP World: Le ragazze ora vivono a Singapore, la città più high-tech del mondo intero. Ma addio favolosa villa di Beverly Hills – ora troviamo le ragazze che vivono il vero stile di vita studentesco in un monolocale sopra il Bubble Café – il loro negozio di bubble tea preferito! Frequentano l’Asian-International Academy, una scuola all’avanguardia che può essere descritta solo come fantastica! Questa nuova entusiasmante vita è in realtà una copertura: le ragazze sono a Singapore per frequentare il programma di formazione d’élite WOOHP al WOOHP World, un grande, vivace mondo a sé stante situato proprio nel cuore di Singapore! Jerry è andato in pensione e ora il nuovo capo si chiama Zerlina, un’abile spia all’altezza del ruolo. Zerlina (detta Zer) è intelligente, esperta e in grado di motivare le ragazze…ed è anche la figlia di Jerry!

TEEN TITANS GO!. Dal 25 novembre alle 19.15. Un arco narrativo interamente dedicato al personaggio di Corvina, in più un episodio speciale dedicato al 400° episodio realizzato.

I programmi su Hi Boomerang

BARBIE CHANNEL. Dall’ 8/11 / al 14/11. Un intero canale dedicato a una delle icone più popolari e longeve della produzione Internazionale. La protagonista Barbie, insieme alle sue sorelle e ai suoi amici, vi guiderà attraverso le molteplici carriere da lei stessa interpretate durante tutti questi anni. Percorreremo insieme a lei un viaggio lungo 65 anni!

DINO RANCH. Dal 18 novembre alle 18.55. I Dino-Ranchers sono sempre più a contatto con i dinosauri e i loro cuccioli per tentare di salvare quelli in pericolo o ammalati. I tre ragazzi, ormai, sono sicuri di loro stessi, abili ranchers e attenti nel guidare i dinosauri. Riescono a risolvere da soli piccoli e grandi problemi quotidiani al Ranch e questo da loro fiducia e senso di responsabilità.

I programmi su K2

I GREENS IN CITTÀ’ / PRIMA TV – Da lunedì 4 novembre alle 14:30. Nel laboratorio del dottor Albert, tantissime invenzioni folli aspettano solo di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza di Roni, un pinguino, e Maca, un gatto, addestrandoli come suoi

assistenti. I due ne combinano di tutti i colori, intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro infinita curiosità.

NEW SCHOOL. Dal lunedì al giovedì, dall’11 novembre, alle 18:00. Alla McGaffin International Middle School, esiste un muro con le foto delle 12 leggende della scuola, cioè

studenti che hanno compiuto imprese leggendarie. Il giovane Nick spera di vedere quel nome su quel muro e, aiutato dai suoi amici Anna e Rudy, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo vincendo le sfide pubblicate su un’App.

BEST AND BESTER / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 18 novembre, alle 16:30. Best e Bester sono due divertenti gemelli che vivono in un mondo fantastico. Il loro vicino di casa è un paio di pantaloni e il loro migliore amico è una nuvola fluttuante. I due riescono a trasformarsi in qualsiasi cosa desiderino!

I programmi di Frisbee

SAMSAM – AVVENTURE COSMICHE /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 5 novembre, alle 18:00. SamSam è un supereroe di sei anni che vive sul pianeta Sam. Quando non è a scuola, trascorre le sue giornate esplorando la galassia con i suoi amici e sconfiggendo cattivi non troppo intelligenti. Nonostante i suoi superpoteri, SamSam è un bambino come tanti che vive l’avventura più grande di tutte: crescere!

MEGA GAME DINSIEME /PRIMA TV. Lunedì 18 novembre alle 19:00. Su Frisbee arriva il finale di stagione di “Mega Game Dinsieme”. Dopo l’ultima vittoria, Erick ha nascosto la collanina di Dominick nel posto più sicuro del mondo. I Dinsieme si ritrovano alle prese con il gioco da tavola gigante rinnovato e soprattutto modificato dai due super cattivi Giniu e Timoti.

I programmi su HGTV

FRATELLI IN AFFARI: SOS INVESTIMENTI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 19 novembre, alle 22:00. Nel nuovo programma di HGTV, Drew e Jonathan scelgono due potenziali investimenti immobiliari. Dopo averli valutati, aver incontrato i proprietari e

discusso le loro opzioni, i fratelli decideranno quale proprietà sostenere. Dalla gestione del progetto ai team di progettazione, l’investimento scelto avrà a sua disposizione un entourage completo. Gli investitori seguiranno i suggerimenti dei due fratelli?