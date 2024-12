Inizia il 2025 e Discovery+ ha in serbo per il mese di gennaio diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Gennaio 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Gennaio 2025

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery da ‘Amore alla prova’ a ‘Il salone delle celebrità’. Questi i programmi e le serie che saranno visibili da gennaio 2025 nei vari canali del gruppo Discovery.

I programmi sul Nove

OBLIVION – TI SFASCIO UNA CANZONE / PRIMA TV. Giovedì 2 gennaio alle 21.30 su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Per il ciclo Nove Comedy Club, una serata evento che racchiude i pezzi più iconici e divertenti della collezione Oblivion, il gruppo comico composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, nato a Bologna nel 2003. I loro esperimenti musicali folli e spettacolari, insieme ai testi dal potere comico debordante, hanno conquistato il pubblico dei teatri, in tv e sui social, dove i loro video raccolgono milioni di click.

SINCERAMENTE PERSIA – ONE MILF SHOW / PRIMA TV. Lunedì 13 gennaio alle 21:30- “Sinceramente Persia – One Milf Show “è il nuovo spettacolo di Valentina Persia, un’esplosione di comicità e ironia che affronta il tema del desiderio femminile del confronto tra i sessi dopo i cinquant’anni.

Valentina Persia trasforma episodi di vita quotidiana in sketch divertenti e pungenti, invitando il pubblico a riflettere e a ridere senza giudizio. Accanto a lei due compagni di viaggio Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione e tre ospiti d’eccezione: Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti. Un viaggio tra autoironia e provocazione, che celebra l’indipendenza e l’autenticità di ogni donna.

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 19 gennaio alle 19:30. Prosegue il talk show di grande successo condotto da Fabio Fazio che, con autorevolezza, racconta

l’attualità attraverso interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali e internazionali del mondo politico, scientifico, culturale e sportivo. Non mancano momenti di intrattenimento e comicità grazie alla presenza di Luciana Littizzetto che, con il suo inconfondibile stile comico e irriverente, propone la sua originale lettura dei fatti di attualità. Ad introdurre le grandi interviste ci sarà sempre Filippa Lagerback.

LUCA BIZZARRI – NON HANNO UN AMICO / PRIMA TV. Lunedì 27 gennaio alle 21:30. Per il ciclo Nove Comedy Club, arriva sul Nove lo spettacolo di Luca Bizzarri, tratto dal suo omonimo podcast, in cui l’artista racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione

CHISSÀ CHI È / PRIMA TV. Amadeus torna in prima serata sul Nove con quattro puntate speciali di “Chissà chi è”. A mettersi in gioco ci saranno personaggi famosi, comici e artisti che, non solo si cimenteranno nel gioco delle identità, ma si esibiranno anche nelle loro specialità, tra stand-up, monologhi, e molto altro. A gennaio.

I programmi di Real Time

AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’1 gennaio, alle 21:30 su Real Time, canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Quattro coppie sposate, che stanno affrontando un periodo di crisi, vengono messe alla prova. Lontano dalla loro quotidianità, ognuno di loro sarà abbinato al partner di una delle altre coppie e i due dovranno convivere per 14 giorni. Dopo questo periodo, quale sarà il destino del loro matrimonio?

IL SALONE DELLE CELEBRITÀ / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 4 gennaio, alle 17:20. Federico Fashion Style è di nuovo pronto ad accontentare i suoi clienti con trattamenti particolari e nuovi sfavillanti hairstyling. Quali saranno i VIP che si affideranno a Federico per cambiare look?

PRIMO APPUNTAMENTO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 7 gennaio, alle 21:30. Il re di cuori Flavio Montrucchio torna ad accogliere al ristorante di “Primo appuntamento” nuovi single alla ricerca dell’anima gemella. Durante la cena, i partecipanti scambiano le loro idee personali per poi decidere, al termine, se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

LA CLINICA DEL VISO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’8 gennaio, alle 22:30. Seguiamo il lavoro di un team di protesi maxillo-facciali di un ospedale in Inghilterra che aiuta i pazienti a curare i propri traumi facciali, causati da malattie genetiche, infezioni o particolari patologie. I pazienti ritroveranno anche la fiducia in se stessi e la loro identità.

I programmi su DMAX

STOP! BORDER CONTROL ROMA FIUMICINO / PRIMA TV Ogni venerdì, dal 10 gennaio, alle 21:25 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Tra i terminal dell’Aeroporto di Roma Fiumicino per seguire da vicino il lavoro degli agenti e le incredibili tecniche che le reti di traffico di droga usano per aggirare i controlli ed effettuare invii in tutto il mondo.

ALONE / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 13 gennaio, alle 21:25. Dieci coraggiosi avventurieri devono sopravvivere nelle condizioni più estreme, isolati, nella foresta di un’isola a largo di Vancouver. Niente squadre, compagni, ospiti o tecnici della produzione: affronteranno una lotta solitaria contro la natura e i propri limiti con l’obiettivo di vincere i 500mila dollari in palio.

NUDI E CRUDI XL / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 28 gennaio, alle 21:25. Torna “Nudi e crudi XL”, in cui un nuovo gruppo di sopravvissuti affronta le Badlands colombiane, zone ricche di insetti che causano malattie, serpenti velenosi, giaguari e caimani.

I programmi su Food Network

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO /PRIMA TV. Sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. Ogni domenica, dal 12 gennaio, alle 15:00. Ancora una volta, il cuciniere curioso Luca Pappagallo propone ricette inedite e ricche da gustare. Con grande semplicità, preparerà dei piatti che riscuoteranno sicuramente grande successo.

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 19 gennaio, alle 17:45. Arriva la nuova stagione di “Le ricette del convento”. A pochi passi da Palermo, nel

monastero di San Martino delle Scale, tre monaci tramandano antiche ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono di nuovo pronti a condividere deliziosi peccati di gola!

CUCINA AL MERCATO CON RUBEN / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 26 gennaio, alle 16:10. Ruben Bondì arriva nel mercato rionale di Fuorigrotta, a Napoli, per selezionare ingredienti freschi e tipici della tradizione napoletana. In seguito, realizzerà piatti che racchiudono sapori, colori e storia della cucina campana e partenopea.

I programmi su Giallo

OMICIDI A SANDHAMN PRIMA TV ASSOLUTA. Da martedì 7 gennaio, un episodio alle ore 21.10, sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Torna, con i nuovi episodi, la serie svedese che il canale ha reso famosa in Italia: Omicidi a Sandhamn.

Nuovi casi dunque ispirati ai romanzi della scrittrice Viveca Sten, e ambientati sull’isola realmente esistente di Sandhamn, nell’arcipelago di Stoccolma sul Mar Baltico.

Protagonisti sono Nora Linde (Alexandra Rapaport), procuratrice sempre disponibile a indagare sul campo, e Alexander Forsman (Nicolai Cleve Broch), detective e capo

della polizia locale. In questi nuovi episodi un attentato, un omicidio del passato, un rapimento e un avvelenamento impegnano gli investigatori, ma soprattutto alcuni casi si intrecciano in modo inestricabile con la vita privata di Nora, che si trova davanti alla necessità di fare alcune importanti scelte che potrebbero cambiare la sua esistenza.

DELITTI E MISTERI A GIBSONS PRIMA TV ASSOLUTA. Da mercoledì 15 gennaio, un episodio alle 21.10. Giallo presenta una nuova serie canadese che vede protagonista uno dei rampolli della stirpe dei Sutherland, Rossif Sutherland, e il volto noto di Kristin Kreuk, la Lois di “Smalville”. Prodotto e ambientato in Canada, precisamente nella Colombia Britannica, questo poliziesco è ispirato ai romanzi gialli di R. L. Wright e sfrutta

l’efficacia uno dei modelli classici del crime televisivo: nello scenario apparentemente tranquillo e innocente di una mite cittadina accadono i misfatti e i delitti più crudeli e misteriosi, in un contrasto che finisce inesorabilmente per catturare l’attenzione.

Lo scenario in questione è Gibsons, una cittadina costiera immersa in un bellissimo territorio, nella quale il detective Karl Alberg si è trasferito dalla grande città in seguito ad alcuni problemi professionali, in cerca di una illusoria tranquillità. Karl, infatti, si troverà immerso in delitti, omicidi, misteri e crimini efferati e inquietanti, dovendo attingere a tutte le sue capacità investigative e alla sua determinazione per venire a capo di casi ogni volta difficili e pericolosi. Ad aiutarlo, oltre a una squadra efficiente e unita, ci sarà Cassandra

Mitchell, un’affascinante e sveglia bibliotecaria che diventerà la collaboratrice più fidata e la compagnia preferita del detective.

I programmi su Motor Trend

AFFARI A QUATTRO RUOTE FRANCIA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 4 gennaio, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Nella versione francese di “Affari a quattro ruote”, Gerry e Aurélien tornano a restaurare nuove

incredibili automobili, comprate a prezzi stracciati e che saranno poi rivendute al miglior offerente.

RESTOMOD ROMA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 20 gennaio, alle 22:15. Entriamo nella “Restomod Garage”, officina italiana che restaura e personalizza scooter e moto. Incontriamo un nuovo team pronto a sistemare veri pezzi degli anni ’90, dalle Harley fino ai booster.

MAX SPEEDSHOP / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 15 gennaio, alle 22:15. Arriva “Max Speedshop”, in cui un abile meccanico, ex soldato delle forze speciali, guida la sua squadra per trasformare macchine rotte in veicoli straordinari e personalizzati, tramite ingegnose soluzioni meccaniche, rendendole più veloci.

I programmi su Cartoonito

C’erano una volta… gli oggetti / Nuovi episodi in prima tv free. Dal 7 gennaio alle 18.30. Tutti gli oggetti, anche quelli diventati così familiari da non “vederli” più, possono

raccontare storie emozionanti. Il Maestro ce li svelerà uno ad uno con tanto tanto

divertimento! Ogni oggetto è infatti un’occasione per visitare i diversi campi del sapere

(Storia, Geografia, Fisica, Scienze Naturali, Filosofia) e scoprire come hanno avuto un ruolo

nella storia dell’umanità e hanno plasmato il mondo in cui viviamo… Così come quello in cui

vivremo domani.

Talking Tom Heroes – Super Amici / Nuova serie in prima tv assoluta. Dal 14 gennaio alle 19.30. Talking Tom e i suoi amici si ritrovano improvvisamente trasformati in supereroi; nessuno di loro è esperto nell’utilizzo dei superpoteri di cui sono venuti in possesso, generando così situazioni divertenti! Protagonisti di rocambolesche avventure, i quattro capiranno mano a mano come controllare le loro nuove abilità, imparando, crescendo e cambiando lungo il percorso, arrivando infine ad acquisire sempre più consapevolezza. Dopo tutto chiunque, pur non avendo un insapettato superpotere, può ritrovarsi ad essere “improvvisamente super” a modo proprio.

Rubble & Crew / Nuovi episodi in prima tv free. Dal 20 gennaio alle 17.00. Prima serie animata spin-off di Paw Patrol, dedicata al bulldog appassionato di costruzioni della squadra. Rubble e la sua famiglia di cuccioli costruttori – zia, nonno, cugini – sono i

protagonisti della nuova serie ambientata a Builder Cove. Ci saranno molti nuovi cuccioli e

veicoli da costruzione; tutti lavoreranno insieme, come sempre, per rendere la città Di

Builder Cove un posto fantastico in cui vivere. La società di costruzioni Rubble Crew non è

l’unica in città: il rivale e perfido speed Meister tenterà in tutti i modi di sabotare il loro

lavoro per accaparrarsi gli edifici da costruire, spesso attraverso subdole manovre e senza

metterci il giusto duro lavoro!

“MOVIE NIGHT”- Ogni lunedì alle 19:30

DORAEMON IL FILM: NOBITA E LA GRANDE AVVENTURA IN ANTARTIDE- Dal 13 Gennaio alle 19.30. Doraemon, Nobita ed i suoi amici, stufi del clima eccessivamente caldo d’estate, decidono di trasferirsi su un iceberg. Lì trovano uno strano anello d’oro, risalente ad oltre 100.000 anni prima e proveniente dall’Antartide. Il gruppo decide così di recarsi in Antartide, dove trovano le rovine di un’enorme città sepolta nel ghiaccio. Usando la cintura del tempo, il gruppo torna all’epoca di Kara, una giovane ragazza collegata all’anello.

DORAEMON – IL FILM: NOBITA E LE PICCOLE GUERRE STELLARI. Dal 20 Gennaio alle 19.30. Doraemon e Nobita fanno la conoscenza di Papi, un piccolo alieno fuggito dal suo pianeta in seguito a una tremenda guerra. Insieme a Gian, Suneo e Shizuka decidono così di aiutare Papi a riportare la pace sul suo pianeta.

DORAEMON – IL FILM: NOBITA E IL NUOVO DINOSAURO. Dal 27 Gennaio alle 19.30,

Nobita trova casualmente un uovo di due piccoli dinosauri gemelli, Kyu e Myu; pur

essendosi affezionato ai cuccioli, affinché possano vivere una vita felice, il ragazzo decide di

riportarli nella loro epoca utilizzando la macchina del tempo, salvo poi scoprire che di lì a

poco sarebbe avvenuta una gigantesca estinzione di massa. Nobita, insieme all’aiuto di

Doraemon e dei suoi amici, cercherà in ogni modo di proteggere Kyu, Myu, e molte altre

specie animali, con la consapevolezza che le sue azioni potrebbero modificare il destino

dell’umanità in maniera irreversibile.

I programmi su Cartoon Network

WE BABY BEARS / PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 7 al 17/01 alle 20.30. Spiagge spaziali, astronavi ma anche un arco narrativo dedicato all’arte, e più precisamente alla pittura, scultura e i baby Orsi frequenteranno anche un corso di ceramica. Alla fine arriverà il tanto agognato diploma!

TOM & JERRY MOVIES. Dall’ 11 al 25/01 alle 14.05. Questo mese su Cartoon Network il duo più divertente e famoso dell’animazione Internazionale: 3 film in onda il sabato all’ora di pranzo per riunire la famiglia comodamente sul divano a gustare la comedy di Tom & Jerry.

JELLYSTONE / PRIMA TV ASSOLUTA– Dal 13 al 24/01 alle 18.50. Proseguono le esilaranti avventure della comunità di Jellystone, questa volta alle prese con matrimoni, fidanzamenti, proposte amorose e via discorrendo; il tutto condito dal solito humor che rende la serie ad alto divertimento, con battute, gag e slapstick.

I programmi su Hi Boomerang

MICO E I FUFUNGHI / PRIMA TV ASSOLUTA. Dal 7/01 dal lunedì al venerdì alle 16.00.

Avventura, esplorazioni, divertimento e amicizia sono solo alcuni degli ingredienti di questa

serie. La musica e le varie prove che i protagonisti devono affrontare sono funzionali allo

sviluppo delle storie, rendendo la serie vicina al genere edutainment, dove i protagonisti

imparano a crescere attraverso le avventure che vivono, imparano cosa vuol dire essere

davvero amici e far parte di una comunità.

I programmi su K2

MACA & RONI / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 7 gennaio, alle 07:30. Entriamo nel laboratorio del dottor Albert, dove tantissime invenzioni folli aspettano di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza del pinguino Roni e del gatto Maca, addestrandoli come suoi assistenti. I due ne combinano di tutti i colori intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro curiosità.

NEW SCHOOL. Dal lunedì al giovedì, dal 13 gennaio, alle 14:00. Alla McGaffin International Middle School, esiste un muro con le foto delle 12 leggende della scuola, cioè

studenti che hanno compiuto imprese leggendarie. Il giovane Nick spera di vedere quel nome su quel muro e, aiutato dai suoi amici Anna e Rudy, farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo vincendo le sfide pubblicate su un’App.

I programmi di Frisbee

SAMSAM – AVVENTURE COSMICHE/PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 7 gennaio, alle 18:00. SamSam è un supereroe di sei anni che vive sul pianeta Sam. Quando non è a scuola, passa le sue giornate esplorando la galassia in compagnia dei suoi amici e sconfigge i cattivi. Nonostante i suoi superpoteri, SamSam è un bambino normale che vive l’avventura più grande di sempre: crescere!

GUS MINI-MAXI CAVALIERE /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 14 gennaio, alle

16:30. Arrivano i nuovi episodi di “Gus mini-maxi cavaliere”. In un fantastico Medioevo moderno, l’aspirante condottiero Gus è pronto a superare pericolosi imprevisti pur di trovare lo Scudo Stellato e diventare così un grande cavaliere.

I programmi su HGTV

LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 9 gennaio, alle 22:00. Arriva la nuova stagione di “La mia casa da sogno in 100 giorni”. Brian e Mika Kleinschmidt, marito e moglie, realizzano case da sogno per i clienti di Tampa, in Florida. Agente immobiliare lei, designer lui, i due progettano e costruiscono la casa perfetta partendo dalle fondamenta in soli 100 giorni o anche meno.