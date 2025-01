Il mese di San Valentino di Discovery+ prevede per febbraio 2025 diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Febbraio 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Febbraio 2025

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery da ‘Only fun’ a ‘The Golden Bachelor’. Questi i programmi e le serie che saranno visibili da febbraio 2025 nei vari canali del gruppo Discovery.

I programmi sul Nove

ONLY FUN – COMICO SHOW / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 20 febbraio alle 21:30 su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Arriva la nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” con tante sorprese e novità. Al timone, ci saranno Belen Rodriguez e i PanPers, pronti a farci ridere e divertire grazie a un cast ricco di talenti.

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 21 febbraio alle 21:30. Dopo il grande successo delle ultime stagioni, Maurizio Crozza torna con nuove imperdibili serate

evento usando sempre la sua satira unica. Con lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale, Crozza racconta il nostro Paese tramite personaggi nuovi e vecchi e monologhi pungenti.

I programmi di Real Time

THE GOLDEN BACHELOR – NON È MAI TROPPO TARDI PER INNAMORARSI / PRIMA TV – A febbraio su Real Time, canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Arriva la versione italiana di “The Golden Bachelor”, in cui bellissime donne tentano di conquistare uno scapolo d’oro. Dopo una delusione d’amore e una vita trascorsa senza una compagna, per lo scapolo è finalmente arrivato il momento di trovare la donna della propria vita.

REAL TIME A SANREMO CON RADIO ITALIA / PRIMA TV – Da martedì a sabato, dall’11 al 15 febbraio, alle 14:00. Anche quest’anno, il pubblico di Real Time avrà una

finestra sul festival più seguito della televisione italiana con l’appuntamento quotidiano live dalla città dei fiori in compagnia di Radio Italia. Cinque ricchissimi appuntamenti in onda per tutta la durata del Festival, per rimanere aggiornati sulle ultime novità musicali da Sanremo.

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 17 febbraio, alle 20:30. Torna la sfida tra agenti immobiliari. Tre professionisti del settore si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste sulla base delle richieste dei loro clienti. Chi vincerà la sfida?

VITE AL LIMITE / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 20 febbraio, alle 21:30. Il dottor Nowzaradan torna a seguire i pazienti affetti da obesità cronica, supportandoli in un lungo percorso di dimagrimento per salvare la loro vita e migliorare anche la loro condizione psicologica.

I programmi su DMAX

BORDER SECURITY: NORD EUROPA / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni domenica, dal 2 febbraio, alle 21:25 e alle 22:20. Sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Lungo i confini svedesi, i servizi di sicurezza e gli agenti che lavorano alla dogana vigilano costantemente per impedire l’ingresso di oggetti illegali nel Paese e per fermare qualsiasi attività illegale e criminale.

LA FATTORIA CLARKSON / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni mercoledì, dal 19

febbraio, alle 21:25 e alle 22:20. Arriva la nuova stagione di “La fattoria Clarkson”, in

cui Jeremy Clarkson tenta di gestire la sua fattoria, nonostante la sua poca esperienza. Con l’obiettivo di aumentare il suo profitto annuale, il neo contadino cerca di diversificare l’attività con allevamenti di mucche, polli e un nuovo ristorante.

BASCO ROSSO / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 28 febbraio, alle 21:25. Un’avvincente docu-serie che racconta il percorso di addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti dell’Arma dei Carabinieri: gli Squadroni Eliportati Cacciatori, ottenendo così l’ambito Basco Rosso. Seguiamo il lavoro degli istruttori che hanno il compito di formare un corpo scelto impiegato nella lotta alla criminalità organizzata.

I programmi su Food Network

GIUSINA IN CUCINA & FRIENDS /PRIMA TV – Ogni sabato, dall’8 febbraio, alle 15:45 sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. Giusina Battaglia ci accoglie nella sua cucina insieme a tanti amici per realizzare deliziose ricette a quattro mani. Dai sapori siciliani alle preparazioni regionali degli ospiti, “Giusina in cucina & Friends” ci permette di portare l’Italia a tavola!

NEL FORNO DI CASA TUA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 15 febbraio, alle 17:55. Il panificatore, mugnaio e bread influencer Fulvio Marino apre le porte del suo laboratorio per

insegnare le ricette dei suoi lievitati facili che otterranno grande successo. In ogni puntata,

l’esperto svela i segreti del mestiere portandoci nel magico mondo degli impasti, delle farine e delle lievitazioni per pani, pizze e altri prodotti da forno.

PAZZI DI DOLCI / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 20 febbraio, alle 22:00. L’agente immobiliare Ida Di Filippo e il pastry chef Tommaso Foglia girano l’Italia alla scoperta delle

pasticcerie più amate dalle famiglie italiane. Saranno proprio i gruppi di parenti e amici ‘pazzi di dolci’ ad invitare i due a visitare le loro città e a degustare i dolci tipici delle loro zone prima nelle pasticcerie del cuore e poi a casa per deliziose merende.

GUSTI D’ITALIA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 25 febbraio, alle 22:00. Chiara Carcano e Vittorio Vaccaro intraprendono un affascinante viaggio tra gusto, cultura e passione

con l’obiettivo di riscoprire il patrimonio gastronomico del nostro Paese e i sapori autentici

della nostra terra.

I programmi su Giallo

ALEXA: VITA DA DETECTIVE 2 PRIMA TV ASSOLUTA – Da martedì 4 febbraio, doppio episodio dalle ore 21.10sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Torna la nuova serie australiana che vede protagonista Lucy Lawless, ‘leggendaria’ interprete del cult fantasy Xena, Principessa Guerriera. Lawless veste i panni di Alexa Crowe, ex detective della polizia australiana che cerca di condurre una vita normale, tra ricette in cucina e rapporti personali un po’ squinternati, ma non riesce a sottrarsi alle richieste di aiuto dei suoi ex colleghi, e conduce ancora brillanti indagini sui casi più difficili.

Il suo intuito straordinario e l’incrollabile determinazione a consegnare i colpevoli alla giustizia rendono Alexa un ‘dono’ irrinunciabile per la polizia, e l’ex investigatrice si trova ogni volta ad intervenire, ed essere la chiave per risolvere, delitti e crimini di ogni specie. Anche il nuovo detective che ha preso il suo posto, Harry Henare, la interpellerà ogni volta che si trova di fronte a un caso irrisolto, un omicidio spinoso, un rapimento delicato: e Alexa non riesce a rinunciare alla sua vita da detective.

I programmi su Motor Trend

L’INGEGNERIA CHE HA FORGIATO IL MONDO. Ogni domenica, dal 2 febbraio, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Arriva una nuova serie che esamina le strutture più epiche degli ultimi secoli, tra cui il Golden Gate Bridge, il Canale di Panama e la Ferrovia Transcontinentale. Scopriremo anche storie di rivalità, politica segreta e brillanti innovazioni che si nascondono dietro imprese iconiche di ingegneria.

SOS: ROTTAMI DA SALVARE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 27 febbraio, alle 22:15. Arriva la nuova stagione di “SOS: rottami da salvare” in cui Derek Bieri trasforma e riporta in vita vecchie automobili abbandonate nei luoghi più disparati. Durante i lavori, scopriamo la storia dell’auto, a chi era destinata e perché è ancora attuale.

I programmi su Cartoonito

SIMONE. Nuovi episodi in prima tv assoluta dal 4 febbraio, dal martedì al sabato, alle 20:40. È un coniglietto speciale, pieno di voglia di fare, di scoprire e soprattutto di saltare qua e là! Torna attesissimo su Cartoonito con tantissimi nuovi episodi… da vedere uno dietro l’altro!

STUNT: COMPLEANNO TOM&JERRY. Lunedì 10 febbraio. E se Tom e Jerry fossero nati in Asia? Nelle nuove avventure di Tom e Jerry vedremo il duo mentre banchetta, gioca e crea scompiglio in Asia. Tra cibo, cultura, storia e luoghi di interesse… preparatevi ad un doppio guaio!

BLAZE E LE MEGAMACCHINE. Nuovi episodi in prima tv free dall’11 febbraio alle 17:40. Tornano le avventure di Blaze, il famoso monster truck rosso, e del suo amico e pilota AJ. Al loro fianco s’inseriscono Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg. Blaze è un campione sui circuiti, ma anche per le strade: ogni volta che ci sono problemi tutti si rivolgono a lui, perché può fare cose di cui nessun altro è capace. E quando il gioco si fa duro riesce addirittura a trasformarsi per affrontare qualsiasi sfida.

MOVIE NIGHT. Ogni lunedì alle 19:30.

DORAEMON – IL FILM 2. Lunedì 3 febbraio alle 19.30. Per presentare la moglie alla sua cara nonna, Nobita viaggia nel futuro scoprendo che il Nobita adulto ha disertato le nozze! Potrà mai essere un buon marito per Shizuka?

BUON COMPLEANNO TOM&JERRY– Lunedì 10 febbraio alle 19.30.

SLIME!. Lunedì 17 febbraio alle 19.30. Indy e la sua migliore amica Olivia vanno pazze per lo slime, proprio come tutti gli altri bambini. L’unica persona che lo disprezza è Dominicus Duff, il più grande boss dei giocattoli del paese. A causa dello slime, non vende più i suoi giocattoli e vuole rendere illegali tutti gli slime e confiscarli. Riusciranno Indy e Olivia a salvare lo slime?

ANCORA PIU’ SLIME!. Lunedì 24 febbraio alle 19.30. La creatrice di slime Indy deve inventare una nuova ricetta per un grande Slime Gala. Quando aggiunge segretamente lo slime di polpo alla sua ricetta, ottiene dei colori magici. È il migliore che abbia mai fatto! Ma quando Benji, un geloso creatore di slime, riesce a rubare la ricetta, tutto comincia ad andare storto. Indy riuscirà a fermare Benji e a riconquistare i suoi fan?

I programmi su Cartoon Network

GRIZZY & THE LEMMINGS. In prima tv assoluta dal 3 al 12 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 18:50. In una riserva naturale c’è la casa del ranger, che l’orso Grizzy considera sua non appena resta incustodita, ma lo stesso vale per i Lemming, e così la battaglia è aperta!

GLI ACCHIAPPAMOSTRI. In prima tv dal 10 al 26 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 20:30. Il team di cacciatori di mostri adolescenti de ‘Gli Acchiappamostri’ è tornato per dare alle faccende domestiche un tocco soprannaturale, capovolgendo la vita ordinaria e trasformando le parti più noiose della vita di un bambino in un folle groviglio di mostri, magia e caos. Trovando finalmente un equilibrio tra le loro vite ordinarie e le loro avventure segrete dopo la scuola, la stagione 3 vede Charlie, Pierce e Que ascendere al livello successivo del loro addestramento poiché ora sono chiamati a fare le faccende domestiche per i mostri stessi, ognuno con i propri lavoretti folli, inquietanti e irriverenti.

Mentre il nostro gruppo di disadattati affronta nuove strane sfide, ogni compito dei mostri li costringe a confrontarsi con le loro paure più profonde e le peggiori insicurezze adolescenziali. Le amicizie saranno messe alla prova e i loro legami saranno spinti al limite mentre Charlie, Que e Pierce affrontano l’avventura più grande di tutte: crescere.

DORAEMON. In prima tv dal 17 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 21:20. Il gatto blu dell’animazione giapponese ritorna su Cartoon Network con nuovi episodi della quarta

stagione.

I programmi su Hi Boomerang

Il Mondo di Barney. In prima tv assoluta dal 3 al 14 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 17:15. I bambini continuano ad affrontare le loro piccole sfide quotidiane. Tra crescita personale e di gruppo, si trovano a dover fronteggiare le situazioni più disparate: dai giochi di ruolo all’organizzazione di un pic-nic, dalla paura del dottore fino al ballo.

BATHWHEELS. In prima tv assoluta dal 17 al 26 febbraio, dal lunedì al venerdì, alle 18:30

Le Bathwheels si ritrovano assieme per nuove entusiasmanti avventure. Corse roboanti e

battaglie da supereroi vi terranno incollati alla Tv!

ANNIVERSARIO DI TOM & JERRY. Il 9 febbraio dalle 15:10 e il 10 febbraio tutto il giorno Boomerang si appresta a celebrare gli 85 anni di Tom & Jerry, uno dei titoli cult più

conosciuti e amati in tutto il mondo. Spazio alle risate e al puro divertimento!

I programmi su K2

IL BARBIERE PASTICCIERE / PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 4 febbraio, alle

20:00. Arrivano i nuovi episodi di “Il barbiere pasticciere”, una fetta di pane che fa il barbiere, apparentemente cinico ed egoista, ma che in realtà ha un gran cuore. Ogni taglio di capelli è uno spettacolo unico. Il barbiere pasticciere trasforma dei semplici dessert in

deliziosi dolcetti belli da vedere.

BEST AND BESTER / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dal 10 febbraio, alle 17:00. Su K2, arrivano i nuovi episodi di “Best e Bester”, due divertenti gemelli che vivono in un mondo

fantastico. Il loro vicino di casa è un paio di pantaloni e il loro migliore amico è una nuvola fluttuante. I due riescono a trasformarsi in qualsiasi cosa desiderino!

I programmi di Frisbee

VIDA LA VET /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 4 febbraio, alle 18:00. Arrivano le avventure di “Vida La Vet”, una bambina che ha soli 10 anni e che si prende cura di tutti gli animali che la circondano.

SUPER WINGS – ELECTRIC HEROES /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dall’11 febbraio, alle 19:30. Nella nuova stagione di “Super Wings”, scopriamo una versione migliorata di Jett e dei Super Wings. Una celebrazione dell’energia pulita, verde e rinnovabile! Dotati di nuovi design eleganti e futuristici, i Super Wings sono diventati molto potenti grazie ai nuovissimi motori elettrici.

TURBOZAURS /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 18 febbraio, alle 16:30. Arrivano i nuovi episodi di “Turbozaurs”, creature che nascono dall’unione di dinosauri e grandi macchine. Tra emozioni, avventura e divertimento, questi eroi cercano di risolvere le difficoltà e i problemi quotidiani che i bambini incontrano.

I programmi su HGTV

VECCHIA CASA VITA NUOVA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 10 febbraio, alle 22:00. I due esperti di design Ethan ed Elisabeth Finkelstein aiutano i clienti a trovare e acquistare vecchie proprietà a prezzi davvero convenienti. I due, appassionati di case d’epoca, riporteranno questi gioielli architettonici al loro antico splendore grazie anche all’aiuto del loro team.

FINCHÉ DESIGN NON CI SEPARI / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 18 febbraio, alle 22:00. Ray ed Eilyn Jimenez, designer e marito e moglie, gestiscono separatamente i loro studi di design. I due competono per accaparrarsi i clienti di Miami.