Dicembre è il mese di Natale e Discovery+ ha in serbo diversi film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati per la fine del 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Dicembre 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Dicembre 2024

Tanti i titoli in uscita per il gruppo Warner Bros. Discovery dagli Rds Showcase allo speciale su Chi ha ucciso Micheal Jackson. Questi i programmi e le serie che saranno visibili da dicembre 2024 nei vari canali del gruppo Discovery.

I programmi sul Nove

CHI HA UCCISO MICHAEL JACKSON? / PRIMA TV. Sabato 14 dicembre alle 21:30 su Nove, su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Nove propone un documentario investigativo che analizza i misteri e gli eventi che si nascondono dietro la morte di Michael Jackson. Attraverso interviste esclusive, testimonianze di esperti e nuove rivelazioni, lo speciale tenta di svelare le responsabilità e le dinamiche che potrebbero aver contribuito alla tragica fine del leggendario re del pop.

CASH OR TRASH XMAS EDITION /PRIMA TV. Ogni martedì, dal 17 dicembre alle 21:30. In attesa della nuova stagione, arrivano gli speciali di “Cash or Trash XMas Edition” condotti da Paolo Conticini, sempre affiancato dai suoi cinque mercanti ancora una volta pronti a scoprire gli oggetti più affascinanti. Tra gli ospiti di queste puntate: Mara Maionchi, Veronica Pivetti, La Signora Coriandoli e Riccardo Rossi. Quali tesori verranno proposti e chi riuscirà a concludere l’affare migliore?

ABBA! 40 ANNI DI SUCCESSI / PRIMA TV. Sabato 21 dicembre alle 21:30. Il racconto dell’incredibile storia del famoso gruppo pop svedese ABBA, con un’analisi del loro percorso

verso il successo mondiale. Grazie a interviste, immagini d’archivio e testimonianze dei membri della band e di chi li ha conosciuti, il documentario rivela come il gruppo sia

riuscito a superare difficoltà professionali e personali, diventando una delle band più iconiche della storia della musica.

TUTTI CANTANO I QUEEN / PRIMA TV. Martedì 31 dicembre, alle 21:30. Riviviamo il “Freddie Mercury Tribute Concert”, epico evento che si è svolto il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra. Il concerto, organizzato in onore del leggendario frontman dei Queen, ha riunito grandi artisti tra cui Elton John, David Bowie, George Michael, Liza Minnelli e tanti altri. Uno straordinario tributo per celebrare la vita e l’eredità musicale di Freddie Mercury con le sue canzoni più famose.

I programmi di Real Time

RDS SHOWCASE / PRIMA TV. Sabato 7 e 14 dicembre alle 16.20 su Real Time, canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Arriva “RDS Showcase” condotto da

Anna Pettinelli e Roberta Lanfranchi. Lo show, composto da due appuntamenti, sarà ricco di musica e grandi hit con le esibizioni di Achille Lauro, Ghali, Tananai e i Negramaro.

IL FORNO DELLE MERAVIGLIE / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 20 dicembre, alle 21:30. Le panetterie di tutta Italia nascondono preziose ricette e ottimi prodotti da forno e Fulvio Marino è pronto a scoprirle per giudicare e trovare il vero ‘forno delle meraviglie’ raccontando grandi storie di sacrifici. Nella sua ricerca, in ogni puntata, Fulvio sarà accompagnato da un ospite speciale.

I programmi su DMAX

UNA FATTORIA FUORI DAL MONDO/PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 4 dicembre, alle 21:25 sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Anthony e Danyelle Haigh, due agricoltori, hanno deciso di vendere tutto e trasferirsi con i loro due figli in una remota fattoria australiana per coltivare il fieno. Nonostante le condizioni precarie e il terreno quasi desertico, riusciranno a realizzare il loro grande sogno?

I DUE ESCOBAR / PRIMA TV. Venerdì 20 dicembre alle 21:25. Luigi Pelazza e Marco Cattaneo raccontano le storie dei colombiani Andrès e Pablo Escobar. Calciatore il primo, narcotrafficante il secondo, i due condividono lo stesso cognome e hanno visto le proprie vite legate al mondo dello sport. Approfondendo il docu-film “The Two Escobars”, diretto da Jeff e Michael Zimbalist, Pelazza e Cattaneo raccontano la Colombia degli anni ’90 controllata dalla criminalità organizzata del cartello di Medellin.

SATURDAY NIGHT’S: MAIN EVENT /PRIMA TV. Sabato 21 dicembre alle 21:25. Ritorna lo storico evento “Saturday Night’s Main Event” che si terrà al Nassau Veterans

Memorial Coliseum di Long Island, New York.

VIDEOGAME HUNTERS / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 25 dicembre, alle 21:25 Leader indiscussi della scena game italiana e autentiche autorità a livello europeo, il team di Arcade Story è formato da veri e propri appassionati videoludici. Tra cacciatori, restauratori, tecnici e programmatori, il gruppo ha come obiettivo quello di scovare, restaurare e sostituire vecchi videogame per amanti, collezionisti e giocatori. In ogni puntata, dovranno affrontare una dura sfida con tanti imprevisti, in una lotta contro il tempo per concludere le varie missioni.

I programmi su Food Network

FOODCAST / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 3 dicembre, alle 22:00 sul Digitale Terrestre canale 33, su Tivùsat canale 53. In “Foodcast”, Fabio Esposito conduce il podcast in cui intervista i talenti più amati del canale per conoscerli più a fondo, con domande ‘dolci e

piccanti’. Tra le personalità intervistate, ci saranno Giusi Battaglia, Renato Ardovino, Tommaso Foglia, Luca Pappagallo, Ruben Bondì, Antonella Ricci, Luca Terni, Roberto Valbuzzi, Francesca Caldarelli, Beppe di Napoli. Inoltre, Barbara Foria e Sal Da Vinci

saranno co-host di Fabio Esposito.

THAT’S CUCINA – SAPORI ITALIANI NEL MONDO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 4 dicembre, alle 22:00. Spesso, capita di trovarsi all’estero e si ha voglia di mangiare il cibo di casa, ma tante volte desistiamo dall’entrare in un ristorante italiano per il timore di

rimanere delusi. Maddalena Fossati cerca di eliminare questo pregiudizio mostrando che

esistono tante eccellenze gastronomiche anche in Paesi stranieri.

CUCINA ECONOMICA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 7 dicembre, alle 17:55. Nella nuova stagione, Csaba dalla Zorza torna a condividere l’amore per il mangiar bene e l’attenzione a una dieta più green, in cui ortaggi di stagione e prodotti locali sono i grandi protagonisti di una cucina più economica.

UNA CASA PER DUE / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 15 dicembre, alle 10:00. Il divulgatore scientifico Marco Martinelli e il volto della tv Patty Neher mescolano esperimenti e trucchi tradizionali per creare ricette culinarie sorprendenti, da realizzare facilmente a casa.

HARRY POTTER: I MAGHI DELLE TORTE/ PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 19 dicembre, alle 22:00. Food Network propone un Natale magico con una sfida di pasticceria ispirata al mondo di Harry Potter. Girata negli studi della serie, la gara è condotta dai gemelli Weasley. Alcuni pasticceri professionisti si sfidano nella creazione di torte ispirate alla famosa saga. Tra gli ospiti, ci saranno alcuni attori della serie che condivideranno e giudicheranno le torte insieme ai giudici. Chi vincerà la ‘Coppa dei maghi’?

I programmi su Giallo

CROSSOVER: ALEXANDRA, ASTRID ET RAPHAELLE PRIMA TV ASSOLUTA. Martedì 12 dicembre, ore 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Giallo presenta in prima tv assoluta in Italia un episodio speciale che unisce due delle serie francesi preferite dagli spettatori del canale, e mette insieme tre personaggi molto amati: la geniale archivista Astrid Nielsen e la detective Raphaelle Costa di “Astrid e Raphaelle” e Alexandra Ehle di “Alexandra”.

Un film che mescola ambientazioni e protagonisti, reso intrigante dall’intrecciarsi ingegnoso della trama. A Parigi, Astrid e Raphaelle sono chiamate a indagare sul misterioso e inquietante ritrovamento di un occhio umano, mentre intanto più a sud, nella città di Bordeaux, il medico legale col pallino delle investigazioni Alexandra Ehele sta analizzando un cadavere a cui manca proprio un’orbita oculare con relativo bulbo. Non ci vorrà molto a capire che i due casi sono collegati, e che le tre professioniste dovranno collaborare per scoprire come, e cosa è successo al proprietario dell’occhio. Tra qualche incomprensione, inseguimenti in bicicletta, scenari bucolici e parecchi bicchieri di buon vino, il caso viene affrontato e risolto, come sempre, nel migliore dei modi.

TOM E LOLA PRIMA TV ASSOLUTA. Da lunedì 16 dicembre, doppio episodio dalle

21.10. Arriva su Giallo una nuovissima serie tv di produzione franco-belga, che a cavallo tra crime e comedy, racconta le vicende di Tom e Lola. I due sono Tom Serino, capitano della Squadra Narcotici di una piccola città costiera del sud della Francia, e Lola Briand, capitano della Polizia Giudiziaria, amici sin dai tempi del liceo. Per una serie di combinazioni, Lola accetta di ospitare nella casa dove vive con i suoi due figli Tom, che ha problemi con sua moglie. Quindi amici e coinquilini, i due finiscono anche per diventare colleghi, quando Tom decide di passare dai reparti speciali proprio alla Polizia Giudiziaria in cui Lola è operativa.

Tra problemi privati, incomprensioni, complicità, scontri senza esclusione di colpi, Tom e

Lola costituiranno comunque una squadra investigativa formidabile, lui pacato e risoluto e lei vulcanica e inarrestabile, destinati a risolvere i casi più complicati e difficili che si pareranno loro davanti. Nel classico stile del poliziesco moderno francese, divertito e ironico, questo nuovo crime (dagli stessi produttori del seguitissimo “Tandem”) piacerà di certo agli appassionati del canale.

I programmi su Motor Trend

XMAS TURBO WEEK / PRIMA TV. Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre, dalle

22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57.

Su Motor Trend, torna l’appuntamento con la XMas Turbo Week, in cui ogni serata sarà dedicata ai nuovi episodi delle serie preferite dagli spettatori e dei titoli di punta del canale.

CRASH COURSE CON I CARMAGHEDDON / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 16 dicembre, alle 22:15. I Carmagheddon, noto trio di YouTube, osserva e reagisce alle clip che mostrano numerosi incidenti stradali avvenuti in tutto il mondo. Quali saranno gli errori e sarà possibile evitare disastri grazie ai loro consigli?

I programmi su Cartoonito

TINY TOONS LOONIVERSITY. Nuova Serie in Prima Tv, dal 3 dicembre alle 19.30. Tiny Toons Looniversity è un reboot di Tiny Toons Adventures che segue i personaggi

dei Tiny Toons durante i loro anni di scuola alla Acme Looniversity.​ In questo reboot, la Acme Looniversity è una scuola superiore dove la maggior parte dei personaggi principali si reca per ricevere adeguata istruzione impartita da famosi personaggi della Warner Brothers, tra cui Bugs Bunny.​ Tutti gli studenti della Acme Looniversity ricevono un ‘diploma’ alla fine del percorso di studi superiori, che dà loro l’opportunità di diventare personaggi dei cartoni animati a tempo pieno.​ Ma la scuola è anche un luogo in cui i personaggi dei Looney Tunes si prendono una pausa dall’incessante tentativo di uccidersi a vicenda.

A CASA DI TOM & JERRY. Dal 23 dicembre tutti i giorni alle 12.30. E anche quest’anno le vacanze di Natale insieme a Tom & Jerry saranno un appuntamento in famiglia da non perdere! A CASA DI TOM & JERRY torna a colorare e ad arricchire il palinsesto di Cartoonito

all’ora di pranzo con una ricca offerta di film per far scoprire o riscoprire la bellezza di stare insieme con un contenuto che mette tutti d’accordo, grandi e piccini.

Aspettando Natale: Settimana Movie

Dal 16 al 22 dicembre alle 19.50

16/12 Piovono Polpette

17/12 Piovono Polpette 2

18/12 I Puffi

19/12 I Puffi 2

20/12 I Puffi – viaggio nella foresta segreta

21/12 Paddington

22/12 Il Segreto di Babbo Natale

Un Natale Speciale

Dal 23 al 27 dicembre alle 19.50

23/12 Batwheels – Feste sul ghiaccio

Frustrato dalla distrazione delle Batwheels per le festività natalizie, Batwing decide di

“andare da solo” a contrastare le malvagie trame natalizie di Mr.Freeze. Tuttavia, Batwing e

le Batwheels si rendono presto conto che fermare Mr. Freeze è molto più difficile quando

non lavorano tutti insieme come una squadra.

24/12 Rubble and Crew – La squadra realizza lo spettacolo di Natale

I cuccioli preparano uno spettacolo natalizio sulla neve, ma per farlo devono costruire una

pista di pattinaggio sul ghiaccio.

25/12 Il Trenino Thomas: Missione Letterina di Natale

Quando Percy, il locomotore della posta, scopre che la lettera di un bambino a Babbo Natale è stata dimenticata in fondo alla sua carrozza proprio la vigilia di Natale, è determinato ad assicurarsi che la lettera venga consegnata in modo che il suo desiderio natalizio si avveri. Tuttavia, ci vorrà l’aiuto di tutti i suoi amici – e un po’ di magia natalizia – per far sì che ciò accada!

26/12 Bug Bunny Costruzioni – Il festival delle luci

I costruttori Looney decidono di organizzare un festival di luci per le festività. Ma per

riuscire a terminare il lavoro, questa volta avranno bisogno dell’aiuto di tutti gli abitanti di

Looneyburg.

27/12 Un gat-tastico Natale (La casa delle bambole di Gabby)

È Natale alla casa delle bambole! Dopo aver messo la decorazione finale sull’albero di

Natale, l’Elfo Figgy chiama e dice che Gatto Natale ha bisogno di aiuto, tocca a Pandy e

Gabby dargli una mano. Dopo aver sistemato i giocattoli e i regali, incontrano Gatto Natale e le Gatto Renne e partecipano alla consegna dei regali per tutti gli amici della casa delle

bambole.

I programmi su Cartoon Network

LEGO FRIENDS: THE NEXT CHAPTER. Il 7 e l’8/12 alle 20.55. Mia, Stephanie, Emma, Oliva e Andrea sono intrappolate in un vecchio tunnel nascosto sotto la villa di Andrea mentre Autumn, Nova, Leo, Liann conoscono Imani. I regali sono stati rubati al Jolly Jingle Gift Swap. Nova e Liann vanno a caccia per trovare il ladro e le altre fanno nuovi regali che salvano la situazione. Sono di nuovo tutti insieme per salvare il Natale!

TEEN TITANS GO. Il 25/12 alle 19.15. Quando scoprono che Bibi ha mandato Babbo Natale in prigione per non fargli conquistare altre festivita’, i Titans si infiltrano in prigione per farlo evadere! L’ALBERO DI NATALE – ep.#402 I Titans si scontrano con Mambo Jumbo per un albero di Natale. Le cose si complicano quando Mambo usa una magia per rimpicciolirli e privarli dei loro poteri

I programmi su Hi Boomerang

C’ERANO UNA VOLTA… GLI OGGETTI. Dal 2/12 al 18/12 alle 19.20. Continuano i racconti di Maestro, dalla storia dei pantaloncini a quella del semaforo, passando per la telecamera e i computer e raccontando anche di oggetti moderni come i droni.

BATWHEELS. Dal 7/12 al 14/12 alle 17.15. Anche per le Batwheels è arrivato il Natale: le Batwheels si ritrovano ad aiutare Babbo Natale che ha rotto la sua nuova slitta elettrica. Mentre Moe si occupa di aggiustarla, loro cercano di consegnare in tempo tutti i doni ai bambini. Come al solito dovranno purtroppo vedersela con Burlone e la sua squadra che punta a saccheggiare Babbo Natale.

THOMAS & FRIENDS CHRISTMAS LETTER EXPRESS. IL 25/12 alle 16.00. Quando Percy, il motore postale, scopre la lettera di un bambino a Babbo Natale dimenticata in fondo al suo carrello postale alla vigilia di Natale, è determinato ad assicurarsi che la lettera venga consegnata in modo che il loro desiderio di Natale si avveri. Tuttavia, ci vorrà l’assistenza di tutti i suoi amici – e un po’ di magia natalizia – per assicurarsi che accada!

BUGS BUNNY COSTRUZIONI. Dal 25/12 al 29/12 alle 13.50. A Natale anche i Looney sono alle prese con i preparativi e questa volta viene loro affidato il delicatissimo compito di ricostruire il laboratorio di giocattoli di Babbo Natale. Hanno, quindi, una grande responsabilità nei confronti di tutti i bambini del mondo!

I programmi su K2

GIOCO DA RAGAZZI / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 9 dicembre, alle 20:00. Su K2, arriva “Gioco da ragazzi”. In ogni puntata, cinque gamer si sfidano in un gioco del passato, quelli che un tempo si facevano in cortile. Ad accompagnarli tre nonni fuori dal comune, che

sono dei veri esperti e dei coach d’eccezione. Una voce fuoricampo farà la telecronaca delle sfide, anche ironizzando sulle situazioni in cui i concorrenti si troveranno coinvolti. La missione dei ragazzi sarà trasformare i ‘giochi da nonni’ adattandoli ai tempi moderni.

IL BARBIERE PASTICCIERE / PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 17 dicembre, alle

20:00. Arrivano i nuovi episodi di “Il barbiere pasticcere”, una fetta di pane che fa il barbiere, apparentemente cinico ed egoista, ma che in realtà ha un gran cuore. Ogni taglio di capelli è uno spettacolo unico. Il barbiere pasticciere trasforma dei semplici dessert in

deliziosi dolcetti belli da vedere.

I programmi di Frisbee

TURBOZAURS /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 3 dicembre, alle 16:30. Su Frisbee arrivano i nuovi episodi di “Turbozaurs”, creature che nascono dall’unione di dinosauri e

grandi macchine. Tra emozioni, avventura e divertimento, questi eroi cercano di risolvere le difficoltà e i problemi quotidiani che i bambini incontrano.

SUPER WINGS: ELECTRIC HEROES/PRIMA TV. Martedì 31 dicembre alle 19:30. In occasione del Capodanno, su Frisbee i Super Wings si stanno preparando per una grande festa. In due nuovi episodi speciali, i Super Wings si ritroveranno catapultati in avventure durante le quali attraverseranno epoche e mondi diversi, per poi ritrovarsi poco prima della mezzanotte a Times Square per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

I programmi su HGTV

TUTTA LA MAGIA DEL NATALE /PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 4 dicembre, alle 22:00

e “Natale alla Casa Bianca”. Arrivano una serie di speciali a tema natalizio e le serie più amate in cui i protagonisti saranno il freddo e la neve. Seguiamo le preparazioni e le tradizioni natalizie in tutto il mondo, tra case famose e non, in montagna e nel grande freddo dell’Alaska. Inoltre, il canale propone in prima assoluta lo speciale “Natale alla Casa

Bianca 2023”, che mostra i preparativi natalizi nella residenza del Presidente statunitense.