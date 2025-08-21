Dopo l’estate è tempo di ricominciare con il mese di Settembre 2025 che sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Settembre 2025.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Settembre 2025

I programmi su Real Time

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dall’1 settembre, alle 20.30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Gli agenti di “Casa a prima vista” sono nuovamente pronti a sfidarsi e a trovare la casa dei sogni dei loro acquirenti che, come sempre, hanno tante richieste particolari. Nella nuova stagione, gli agenti vanno oltre Roma e Milano per avventurarsi nei mercati immobiliari di Napoli, dell’Abruzzo e dell’Emilia-Romagna.

BAKE OFF ITALIA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 5 settembre, alle 21.30. Su Real Time, torna la gara più dolce della tv. Nuovi pasticceri amatoriali si mettono alla prova per vincere la 13esima edizione di “Bake Off Italia”. A giudicarli, ci saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, mentre per la prova tecnica si ritroveranno di fronte al maestro Iginio Massari. Conduce Brenda Lodigiani.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA /PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 10 settembre, alle 21:30 Su Real Time, torna l’esperimento sociale che ha riscosso grande successo. Nuovi single si lasciano guidare dalla scienza e dagli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e dalla psicologa Giulia Davanzante per trovare l’amore della loro vita.

I programmi sul NOVE

LITTLE BIG ITALY / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’1 settembre, alle 21:30. Riparte il viaggio di Francesco Panella alla scoperta dei migliori ristoranti italiani all’estero. In ogni città, Francesco incontra 3 italiani residenti all’estero che lo porteranno nel loro ristorante del cuore. Tutti insieme assaggeranno e voteranno 3 piatti e alla fine di ogni pasto ci sarà una votazione. In questa nuova stagione, partiremo dall’Europa fino al cuore del Messico.

CASH OR TRASH: CHI OFFRE DI PIÙ? /PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dall’8 settembre, alle 19:30. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, su Nove torna “Cash or Trash: chi offre di più?”. Alla conduzione ci sarà sempre Paolo Conticini che, con ironia e classe, è pronto ad accogliere nuovi venditori da tutta Italia che propongono i loro oggetti. Dopo il confronto con l’esperto Alessandro Rosa, Conticini accompagna il venditore all’asta vera e propria con Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci. Chi chiuderà l’affare migliore?

ACCORDI E DISACCORDI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 20 settembre, alle 21:30. Andrea Scanzi e Luca Sommi tornano con una nuova stagione di “Accordi e disaccordi”.

Un argomento, due ospiti dalle opinioni diverse, dialoghi e dibattiti per argomentare il proprio punto di vista nel talk show di informazione, attualità e approfondimento.Voce d’eccezione: Marco Travaglio.

I programmi su DMAX

I PIONIERI DEI CRISTALLI / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’1 settembre, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Cinque coraggiose squadre di cacciatori di cristalli si avventurano nell’Outback australiano per affrontare condizioni estreme per portare alla luce alcuni dei cristalli più rari del mondo. Il commercio di questi preziosi oggetti è in piena espansione, ma i cercatori devono affrontare deserti roventi e gelide miniere sotterranee.

BLINDATI: VIAGGIO NELLE CARCERI / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 12 settembre, alle 21:25. Luigi Pelazza ci accompagna in un viaggio attraverso le prigioni più dure del pianeta. Grazie alla sua esperienza di giornalista, Pelazza ci offre un punto di vista privilegiato per scoprire cosa accade davvero dietro le sbarre. Dalla Bolivia al Brasile, fino alla Bulgaria e al Madagascar, ogni mondo carcerario è governato da regole e leggi e i detenuti combattono per la loro sopravvivenza, mentre le bande combattono per il dominio e le guardie fanno di tutto per mantenere il controllo.

I programmi su Food Network

PAZZI DI PIZZA / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 4 settembre, alle 22:00. Fabio Esposito e Sal Da Vinci sono pronti per una nuova avventura: stavolta decreteranno le migliori pizzerie della Capitale. I due andranno in vari quartieri romani, per assaggiare sia classiche pizze

napoletane sia la pizza romana sottile.

CUCINA AL MERCATO CON RUBEN / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 7 settembre, alle 15:00. Ruben Bondì porta la sua cucina autentica e verace al mercato della Montagnola a Roma. Lo chef seleziona ingredienti freschi e tipici della tradizione con l’obiettivo di creare piatti che racchiudono sapori, colori e storia della cucina romana, dagli gnocchi alle rosette fino ai fiori di zucca.

LE RICETTE DEL CONVENTO / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 7 settembre, alle 17:45. Su Food Network, torna “Le ricette del convento”. A pochi passi da Palermo, nel monastero di San Martino delle Scale, tre monaci tramandano antiche ricette rimaste segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo sono di nuovo pronti a condividere deliziosi peccati di gola!

CASA MASTROTA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’8 settembre, alle 22:00. Giorgio Mastrota arriva a Civita, in Calabria, luogo famoso per la sua storia arbëreshë e per le note

“case parlanti”. Accanto a lui, ai fornelli si alterneranno la moglie, i figli, il fratello e la cuginetta Anna. Giorgio celebra le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio

compiendo un viaggio nei sapori autentici di questa regione.

IN CUCINA CON LUCA PAPPAGALLO / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 14 settembre, alle 14:20. Ancora una volta, il cuciniere curioso Luca Pappagallo propone ricette inedite e ricche da gustare. Con grande semplicità, preparerà dei piatti che riscuoteranno sicuramente grande successo.

MONTAGNA A MORSI / PRIMA TV. Mercoledì 10 settembre, alle 22:00. La food blogger Chiara Maci torna con un nuovo viaggio tra sapori e tradizioni, questa volta tra le montagne della Val di Fassa, nel cuore delle Dolomiti. In questa nuova avventura scoprirà come la cucina e la vita in alta quota si intrecciano con la natura, l’innovazione e la cultura del territorio. Chiara incontrerà artigiani, produttori e famiglie che le racconteranno, attraverso i loro gesti e sapori, l’anima autentica della valle: miele di montagna, erbe officinali, accoglienza ladina e orgoglio contadino.

I programmi su Frisbee

I programmi su HGTV

CHE AFFARE! TAREK VS. CHRISTINA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’1 settembre, alle 22:00. Dopo il divorzio, Tarek e Christina tornano agguerriti più che mai in una gara per trovare, acquistare, rinnovare e vendere una proprietà immobiliare. Tarek avrà il supporto di sua moglie Heather Rae, mentre Christina si affida al suo costruttore Michael Lange. Chi riuscirà ad ottenere il guadagno più alto dell’operazione?

LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 11 settembre, alle 22:00. Brian e Mika Kleinschmidt, marito e moglie, tornano a realizzare case da sogno per i loro clienti in Florida. Agente immobiliare lei, designer lui, i due progettano e costruiscono la casa perfetta partendo dalle fondamenta in soli 100 giorni.

CASE DA FAVOLA CON CHELSEA E COLE / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 17 settembre, alle 22:00. Arriva la seconda stagione di “Case da favola con Chelsea e Cole”. I due progettano e ristrutturano case a Sioux Falls, nel sud Dakota. Seguiamo il loro incessante lavoro che ha come obiettivo quello di soddisfare i desideri di clienti particolarmente esigenti.

I programmi su K2

MACA E RONI / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dall’8 settembre, alle 16:30. Prosegue, con nuovi episodi, la serie “Maca e Roni”. Entriamo nel laboratorio del dottor Albert, dove tantissime invenzioni folli aspettano di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza del pinguino Roni e del gatto Maca, addestrandoli come suoi assistenti. I due ne combinano di tutti i colori intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro curiosità.

LA BANDA DEL CARRELLO / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre, alle

18:15. Su K2, arriva la nuova serie “La banda del carrello”. Quando un supermercato chiude le porte e tutti gli esseri umani se ne vanno, alcuni prodotti si animano e vivono straordinarie avventure ricche di emozioni e di risate.

LET’S GO WITH JOENGLISH / PRIMA TV. Dal lunedì al venerdì, dal 22 settembre, alle

14:00 K2 propone una nuova serie edutainment in compagnia del maestro di inglese Joe, che si ritrova a dover insegnare ad alcuni ragazzi impegnati in un corso di musical. Ma lui non ha mai recitato e non sa né ballare, né cantare! I bambini gli insegneranno ad appassionarsi al magico mondo dei musical e per lui sarà l’occasione di insegnare l’inglese in maniera divertente.

I programmi su Motor Trend

TURBO WEEK / PRIMA TV. Da lunedì 15 a domenica 21 settembre alle 22:15. Come ogni anno, su Motor Trend arriva la “Turbo Week”, un’intera settimana che propone i nuovi episodi delle serie più amate dagli spettatori e dei titoli di punta del canale.

CRASH COURSE CON I CARMAGHEDDON / PRIMA TV. Ogni lunedì, dall’1 settembre, alle 22:15. I Carmagheddon tornano con una nuova stagione in cui continuano a reagire a nuove ed esplosive clip che mostrano diversi incidenti stradali avvenuti in tutto il mondo. Riusciremo ad analizzare gli errori e a capire cosa poteva essere fatto per fermarsi in tempo?

I programmi su Boing

TEEN TITANS GO! 1^TV FREE dall’8 Settembre

Teen Titans Go! segue le avventure quotidiane di un gruppo di giovani supereroi: Robin, Stella Rubia, Corvina, Beast Boy e Cyborg. A differenza delle versioni più serie dei personaggi, questa serie punta sul tono umoristico e surreale, con episodi che spesso parodiano temi dei supereroi, la vita da adolescenti e la cultura pop.

Invece di salvare il mondo ogni giorno, i Titans si trovano spesso coinvolti in situazioni assurde e comiche, come litigare per il telecomando, imparare a cucinare o gestire la noia. Il focus è meno sull’azione eroica e più sul lato ridicolo e quotidiano della vita da supereroi adolescenti.

BIG NATE 1^TV dall’8 Settembre

Big Nate segue le turbolente imprese di Nate Wright, un bambino di prima media che ha un bisogno infinito di dimostrare al mondo la sua grandezza. Che si tratti di disastri in casa o di punizioni a scuola, Nate non è estraneo a una sfida e non se ne tira mai indietro, affrontandole tutte. Fortunatamente, per riuscirci al meglio, è in grado di esprimersi attraverso il mondo dei cartoni animati che crea lui stesso. Affascinante, birichino e una calamita per ogni genere di disavventure, Nate trova sempre un modo per trasformare i

guai in divertimento.

ORIZZONTI POKEMON S2: Alla ricerca di Laqua. 1^TV ASSOLUTA dal lunedì al venerdì alle 15:45

Unisciti a Liko e Roy mentre continuano la loro ricerca dei Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua! Per prima cosa però, una nuova sfida li aspetta… il terallenamento! La stagione segue le avventure di Liko e Roy, a cui si è aggiunta Dot, nella loro iscrizione all’Accademia Arancia per padroneggiare l’arte della teracristallizzazione prima di rimettersi in viaggio per il mondo insieme a un gruppo di avventurieri noti come Locomonauti alla ricerca di maggiori informazioni su Lucius, i Sei Eroi e Laqua.

BEYBLADE X– 1^TV ASSOLUTA dal lunedì al venerdì alle 16.15

in un mondo dove le battaglie di Beyblade sono diventate uno sport professionistico di alto livello, I giocatori più talentuosi si riuniscono nella “X Tower” per competere nella Pro League, il culmine delle competizioni di Beyblade.

Robin Kazami, giovane blader pieno di passione, si trova a un bivio dopo una bruciante sconfitta che lo lascia senza squadra. Il destino, però, ha in serbo per lui un incontro fortuito con Jaxon Cross, ex campione. Insieme formano il Team Persona, trio eclettico ma determinato a lasciare il segno nel mondo professionistico.

NEW LOONEY TUNES– 1^TV FREE dal 6 Settembre sabato e domenica alle 19:30 TBC

New Looney Tunes è una serie animata che riporta in scena l’umorismo classico e l’energia slapstick dei leggendari personaggi Looney Tunes, con protagonisti come Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Wile E. Coyote, Yosemite Sam, Taddeo e molti altri. La serie si concentra principalmente su Bugs Bunny, che affronta nuovi nemici e situazioni esilaranti, usando sempre il suo spirito brillante, l’astuzia e la calma tipica del personaggio.

Ogni episodio presenta storie brevi, spesso autoconclusive, con gag visive, giochi di parole

e riferimenti moderni, mantenendo però lo stile classico dei Looney Tunes.

CINEMA

1^TV BOING ogni venerdì

CAPITAN MUTANDA – 5 SETTEMBRE

HOTEL TRANSYLVANIA -12 SETTEMBRE

HOTEL TRANSYLVANIA 2 – 19 SETTEMBRE

HOTEL TRANSYLVANIA 3 – 26 SETTEMBRE