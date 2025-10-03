Inizia la stagione autunnale e il mese di Ottobre 2025 sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Ottobre 2025.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Ottobre 2025

I programmi su Real Time

LA CLINICA DELLA LONGEVITÀ / PRIMA TV. Giovedì 16 ottobre alle 21.30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. In occasione della giornata mondiale della menopausa, Real Time propone lo speciale “La clinica della longevità”, in cui alcune donne che soffrono di problemi legati alla menopausa seguono un percorso particolare. Scopriamo i possibili rimedi e soluzioni grazie alle nuove tecnologie mediche.

TURISTI PER CASE / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 21 ottobre, alle 21.30. Ida, Gianluca e Tommaso, per la prima volta complici, viaggiano in Italia a bordo della loro auto alla scoperta delle case vacanza più originali. Un’avventura tra panorami mozzafiato e host pronti a tutto pur di conquistare i nostri “turisti per case”. In ogni puntata uno di loro sceglierà la meta e le due strutture da mettere a confronto.

Una volta arrivati a destinazione, gli host apriranno le porte delle loro dimore e cercheranno di rendere il soggiorno indimenticabile. Le strutture saranno valutate secondo tre criteri fondamentali: Posizione, Home Tour e Ospitalità. Per ciascuno, Ida, Gianluca e Tommaso assegneranno un giudizio tra Ok, Ottimo o Top. Alla fine, solo la struttura che conquisterà più Top si aggiudicherà la puntata e la prestigiosa recensione di “Turisti per case”.

I programmi sul NOVE

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 3 ottobre, alle 21.30 sul NOVE. Dopo il successo delle ultime edizioni, Maurizio Crozza torna con nuove imperdibili serate evento con “Fratelli di Crozza”. Una satira unica, con lo sguardo puntato sull’attualità politica e sociale raccontata attraverso vecchi e nuovi personaggi e monologhi sempre pungenti.

CHE TEMPO CHE FA / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 5 ottobre, a partire dalle 19:30. Torna il talk show condotto da Fabio Fazio che, con autorevolezza, racconta la contemporaneità attraverso interviste esclusive a icone e grandi personalità nazionali e internazionali. Al suo fianco, ci sarà Luciana Littizzetto con il suo inconfondibile stile comico che propone la sua originale lettura dei fatti contemporanei. Come sempre, sarà Filippa Lagerback a introdurre le grandi interviste del programma.

SINCERAMENTE PERSIA – ONE MILF SHOW / PRIMA TV. Il nuovo spettacolo di Valentina Persia è un’esplosione di comicità e ironia che affronta in tema della seduzione.

La comica trasforma episodi di vita quotidiana in sketch divertenti. Un viaggio tra autoironia e provocazione che celebra l’indipendenza e l’autenticità delle donne.

I programmi su DMAX

QUELLA PAZZA FATTORIA / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 22 ottobre, alle 21.25. Tornano le avventure della famiglia Gomiero che gestisce l’azienda agricola con più follower d’Europa. Nella nuova stagione, dovranno riprendersi dopo il tragico incidente alla stalla che ha sconvolto tutti. La ripartenza sarà difficile, ma le persone che lavorano nelle fattoria faranno di tutto per superare questa sfida.

BLINDATI: VIAGGIO NELLE CARCERI /PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 3 ottobre alle 21.25. Luigi Pelazza ci porta in un viaggio nelle carceri più dure del pianeta, luoghi in cui anche i boss e gli assassini più duri scoprono il significato della paura. Grazie alle sua esperienza, il giornalista ci offre un punto di vista privilegiato per scoprire cosa accade davvero dietro le sbarre. Dalla Bulgaria al Brasile, fino alla Bolivia e al Madagascar, Pelazza ci svela come ogni carcere sia governato da proprie regole e leggi. Inoltre, in “Blindati: speciali Italia” si recherà al Nisida di Napoli.

AIRPORT SECURITY: STATI UNITI /PRIMA TV. Ogni domenica, dal 26 ottobre, alle 21:25. Seguiamo l’incessante lavoro degli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, mentre cercano merce di contrabbando in partenza e in arrivo negli aeroporti di San Francisco, Detroit, Newark, Atlanta e Honolulu.

I programmi su Food Network

THE KING OF CHOCOLATE / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 9 ottobre, alle 22:00. Ernst Knam, il cioccolatiere più famoso d’Italia, apre le porte del suo laboratorio dove prepara deliziosi dolci, divertenti creazioni e grandiose sculture di cioccolato per la sua esigente clientela.

SAPORE SALENTINO / PRIMA TV. Ogni sabato, dall’11 ottobre, alle 17.55. La ristoratrice salentina Francesca Micoccio porta in tavola le tradizioni della sua terra preparando piatti salentini con ingredienti semplici ma ricchi di storia, tra cui la pasta con le cozze ripiene, il rustico leccese, la pitta alla salentina, la frisa e le pittole.

A TAVOLA CON LORENZON / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 13 ottobre, alle 22.00. Su Food Network, torna Antonio Lorenzon che realizza dei menù per circostanze particolari come una cena romantica, una serata per una rimpatriata fra compagni di scuola, una festa di laurea in famiglia o un anniversario speciale.

GIUSINA IN CUCINA / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 18 ottobre, alle 15.45. Giusina torna ad accoglierci nella sua cucina per un viaggio culinario ispirato alla Sicilia. Dalle antiche ricette dei borghi dell’entroterra, a quelle della sua Palermo e di tante altre città italiane, Giusina ci accompagna in un viaggio tra sapori, profumi e colori siciliani.

LA CUCINA DELLE MONACHE / PRIMA TV. Ogni domenica, dal 26 ottobre, alle 17.45. Andiamo al Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra, vicino ad Assisi, dove delle giovani monache ci raccontano come preparano le loro deliziose pietanze. Quattro suore, divise in due coppie, saranno pronte ad alternarsi ai fornelli: da una parte Suor Noemi e Suor Debora, veneziane; dall’altra Suor Mirian e Suor Eleonora, napoletana la prima e trevigiana la seconda.

PAZZI DI ROMA / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’8 ottobre, alle 22:00. L’attrice, conduttrice e speaker radiofonica Barbara Foria e l’imprenditore Fabio Esposito ripartono con il loro viaggio all’insegna del buon cibo, stavolta alla scoperta dei sapori e delle tradizioni romane. Ad accompagnarli nei vari quartieri della capitale ci saranno diversi ciceroni d’eccezione.

I programmi su Frisbee

SHEEP’S HOTEL /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 7 ottobre, alle 18:55. Una simpatica famiglia di pecore ha aperto un albergo nella loro vecchia villa. In ogni episodio, la pecora Bella e suo fratello maggiore Benny incontrano nuovi ospiti. I due sono così desiderosi di trasformare la struttura nella destinazione più popolare della città che si trovano spesso in situazioni davvero comiche.

UNICORN ACADEMY /PRIMA TV. Dal martedì al venerdì, dal 21 ottobre, alle 15:00. Una forza oscura minaccia di distruggere l’Isola dell’Unicorno. Una coraggiosa adolescente e i suoi cinque compagni di scuola si preparano a proteggere la loro accademia magica da questa minaccia terribile.

METAMOSTRI /PRIMA TV. Venerdì 31 ottobre. In occasione di Halloween, su Frisbee arrivano i nuovi episodi di “Metamostri”. In maniera educativa e divertente, i pupazzi offrono i loro punti di vista su cosa sia giusto fare in una determinata situazione, rendendola stimolante per la fantasia.

SOTTO LA LUNA FATATA /PRIMA TV. Domenica 19 ottobre alle 17:00. Quando Isabel cade durante una gita, incolpa River per il suo infortunio. Arrabbiata e delusa, rifiuta di

andare a prenderlo e di partecipare al Ballo in maschera. Ma mentre guarda i suoi amici divertirsi senza di lei, qualcuno osserva il legame tra Isabel e River incrinarsi. Danny non si fermerà davanti a nulla pur di diventare un Cavaliere dell’Unicorno. Isabel riuscirà a rendersi conto del suo errore in tempo per salvare River e riparare il loro legame

spezzato?

I programmi su HGTV

VINCI UNA CASA IN SICILIA / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 7 ottobre, dalle 22:00. Su HGTV, torna “Vinci una casa in Sicilia”, con 18 concorrenti in sfida. A condurre il gioco è Damiano Gallo, mentre i concorrenti verranno valutati da una giuria composta da tre esperti fissi e un giudice diverso in ogni puntata. Chi presenterà il miglior progetto aggiudicandosi la casa dei sogni?

C’ERA UNA VOLTA CASA / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 13 ottobre, alle 22:00. Arriva la nuova stagione di “C’era una volta casa”. Erin e Ben Napier tornano a sistemare le case della loro piccola città d’origine nel Mississippi. Con l’immaginazione e lo stile di Erin e la manualità di Ben, alcune vecchie abitazioni riprendono vita, affinché il futuro della piccola cittadina sia meraviglioso quanto il suo passato.

CHI CERCA TROVA: SUPER RESTAURI. Ogni domenica, dal 5 ottobre, alle 15:00. Un gruppo di talentuosi artigiani restaura e riporta in vita i tesori scovati da Drew Pritchard durante i suoi viaggi e scoperte. Riusciranno a soddisfare le richieste dei clienti particolarmente esigenti?

CHE AFFARE! CON TAREK E HEATHER / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 28 ottobre, alle 22:00. Su HGTV, tornano Tarek e Heather Rae El Moussa, coppia di successo nel settore immobiliare. Lui ha creato un’attività di ristrutturazione immobiliare redditizia nel sud della California; lei è una bravissima agente. I due combinano la loro esperienza occupandosi di immobili di fascia alta, sui quali realizzeranno grandi affari.

I programmi su K2

SALSERIA / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 13 ottobre, alle 14:00. Arriva un divertente cartoon su alcune salse che frequentano la Scuola di Cucina Affamata. Per 500 anni, l’istituto ha studiato cibi sani e deliziosi e ora le salse sono pronte per diventare Salse Maestre. Un giorno, però, lo spirito combinaguai Cuckoo fugge e ruba una carta ricetta.

GUS – MINI-MAXI CAVALIERE / PRIMA TV – Sabato e domenica, dal 18 ottobre, alle 16:30. In un fantastico Medioevo moderno, il piccolo Gus che ha solo 7 anni ha una missione: trovare lo Scudo Stellato. Il suo obiettivo è quello di diventare un grande cavaliere!

I programmi su Motor Trend

DAL POLLAIO ALLA PISTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 6 ottobre, alle 22:15. Su Motor Trend, torna il programma che vede protagonista Davide Cironi. Anche nella nuova

stagione, cercherà vecchie automobili dimenticate e inutilizzate, scovate nei pollai di tutta Italia. In seguito, proverà a dare loro un’altra possibilità restaurandole per riportarle su strada.

MIKE BREWER: IL RE DEGLI AFFARI /PRIMA TV – Ogni martedì, dal 14 ottobre, alle 22:15. Mike Brewer, volto amatissimo del canale, torna su Motor Trend con un nuovo programma. Dopo anni passati insieme a Mike, ora ci porta nella sua officina che gestisce insieme a sua moglie.

I programmi su Boing

Ogni venerdì serata cinema:

SpiderMan: Un nuovo universo il 10 ottobre

SpiderMan: Across the SpiderVerse il 17 ottobre

Teen Titans Go! il Film il 24 ottobre

MONSTERS VS. ALIENS il 31 ottobre

Doraemon – 1^TV ASSOLUTA. Dal Lunedì al venerdì alle 16.15. Doraemon è ormai un pillar del pomeriggio di boing e su ottobre ospiteremo i nuovi attesissimi episodi

direttamente dal Giappone!

BEYBLADE X – dal lunedì al venerdì alle 15.15. In un mondo dove le battaglie di Beyblade sono diventate uno sport professionistico di alto livello, I giocatori più talentuosi si riuniscono nella “X Tower” per competere nella Pro League, il culmine delle competizioni di Beyblade. Robin Kazami, giovane blader pieno di passione, si trova a un bivio dopo una

bruciante sconfitta che lo lascia senza squadra. Il destino, però, ha in serbo per lui un incontro fortuito con Jaxon Cross, ex campione. Insieme formano il Team Persona, trio eclettico ma determinato a lasciare il segno nel mondo professionistico.

POKEMON S2 + DREAMZZZ S3 – Dal 20 ottobre alle 15.15

TEEN TITANS GO! – Pop Up Channel – A ottobre su BOING PLUS – canale 45 del DTT

Teen Titans Go! è una serie animata comica che segue le avventure quotidiane di un gruppo di giovani supereroi: Robin, Stella Rubia, Corvina, Beast Boy e Cyborg. A differenza delle versioni più serie dei personaggi, questa serie punta sul tono umoristico e surreale, con episodi che spesso parodiano temi dei supereroi, la vita da adolescenti e la cultura pop.

Invece di salvare il mondo ogni giorno, i Titans si trovano spesso coinvolti in situazioni assurde e comiche, come litigare per il telecomando, imparare a cucinare o gestire la noia. Il focus è meno sull’azione eroica e più sul lato ridicolo e quotidiano della vita da supereroi

adolescenti.

I programmi su Discovery

ANIMAL SECURITY: SPAGNA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 6 ottobre, alle 21:15. Seguiamo l’incessante lavoro delle unità speciali della Guardia Civil spagnola che ogni giorno è impegnata nella tutela degli animali, nella lotta al bracconaggio, contro i maltrattamenti e i reati ambientali. Le squadre affrontano casi sempre più

complessi, mostrandoci tutto il loro coraggio.

AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’8 ottobre, dalle 21:15. L’esploratore e archeologo Josh Gates è di nuovo pronto per vivere le sue ‘avventure impossibili’, in cui cercherà di svelare grandi misteri. Nella nuova stagione, si dedicherà alla tomba perduta di Alessandro Magno, per andare alla ricerca del leggendario sepolcro e del tesoro del conquistatore. Attraverserà l’Africa e l’Europa e una scia di indizi lo condurrà fino alla cattedrale di San Marco a Venezia.

SHARK NIGHT / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 5 ottobre, dalle 21:15 su Discovery Channel dedica le domeniche di ottobre alla Shark Night, con grandi speciali che mostrano

immagini straordinarie del re degli abissi. Da misteriose leggende fino a storie reali, esperti e scienziati cercano di svelare le identità di colossali predatori che hanno compiuto attacchi scioccanti. Inoltre, nello speciale con Josh Gates, l’archeologo e un suo collega ‘collaborano’ con queste creature per cercare un relitto perduto della Seconda Guerra Mondiale.