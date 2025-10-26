Il mese di Novembre 2025 è ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Novembre 2025.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Novembre 2025

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

DOTTOR HEKIM – MEDICO GENIALE /PRIMA TV – Ogni sabato, dal 15 novembre, alle 21:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Ates Hekimoglu è un medico specializzato in malattie infettive e nefrologia, antisociale e anticonformista fa di tutto per risolvere i suoi casi, spesso trascurando le regole dell’ospedale. I membri del suo team, in competizione tra loro, cercano di conquistare in ogni modo il suo favore.

SOS ACNE/ PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 20 novembre, alle 21:30. Arriva la seconda stagione di “Sos Acne”. La dottoressa Ines Mordente torna ad aiutare pazienti che hanno diversi problemi dermatologici. Acne grave, macchie della pelle, cisti sottocutanee e

nei verrucosi sono solo alcune delle patologie che l’esperta dovrà trattare per aiutare i suoi pazienti a riguadagnare la fiducia in loro stessi.

I programmi sul NOVE

LA CORRIDA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 5 novembre, alle 21:30. Dopo il successo della scorsa stagione, Amadeus torna a condurre il talent show più longevo della tv con tanti ospiti d’eccezione per 8 serate all’insegna del divertimento. Persone comuni, dai più disparati talenti, si esibiscono e raccontano la propria storia. Al termine del loro show, il pubblico manifesta il proprio gradimento attraverso applausi o fischi, determinando quindi se il dilettante avrà raccolto consensi o meno.

SAVE THE DATING – AMORI IN CORSO/ PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 6 novembre, alle 21:30. Arriva lo spin-off di “Only Fun” con il duo comico formato da Marta e Gianluca.

In un format originale, la stand-up comedy incontra il dating per trovare il vero amore assistendo a uno spettacolo comico dal vivo a teatro. I single del pubblico saranno invitati a partecipare a diversi giochi interattivi sul palco e verranno formate coppie spontanee per testare la loro compatibilità.

I programmi su DMAX

REAL TV: CRIMINI DI STRADA / PRIMA TV – Ogni martedì, dall’11 novembre, dalle 21:25. Il conduttore televisivo Andrea Agresti e l’esperto di autodifesa Manuel Spadaccini commentano i crimini più virali al mondo ripresi dalle telecamere di sorveglianza, con filmati avvincenti di rapimenti e inseguimenti che hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Andrea ci racconterà storie e curiosità legate a questi eventi e, grazie all’esperienza di Spadaccini, ogni video è l’occasione per analizzare come prevenire i rischi e potersi difendere.

STOP: BORDER CONTROL ROMA FIUMICINO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 14 novembre, alle 21:25. Le telecamere tornano al trafficatissimo aeroporto di Roma-Fiumicino per analizzare le incredibili tecniche usate dalle reti di traffico di droga per inviare enormi spedizioni in tutto il mondo.

I programmi su Food Network

CUCINA TOSCANA – CON EMA E CECIA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 2 novembre, alle10:00. Ema e Cecia aprono le porte del loro ristorante di Firenze. I due ci svelano i segreti della cucina tradizionale fiorentina e ci spiegano alcune ricette tipiche, tra cui il crostino nero, gli spaghetti Chianti e guanciale e il peposo alla Sangiovannese.

CUCINA AL MERCATO CON RUBEN / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 2 novembre, alle 15:00. Ruben Bondì porta la sua cucina autentica e verace al mercato del capo a Palermo. Lo chef seleziona ingredienti freschi e tipici della tradizione per creare piatti ricchi di sapori, colori e storia della cucina siciliana.

LA CUCINA ECONOMICA / PRIMA TV – Ogni sabato, dall’8 novembre, alle 14:45 Csaba dalla Zorza torna a condividere l’amore per il mangiare bene e l’attenzione per una dieta green, in cui ortaggi di stagione e prodotti locali rappresentano una nuova felicità domestica.

SAGRE D’ITALIA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 12 novembre, alle 22:00 Giusi Battaglia e Antonio La Spina ci portano alla scoperta di atmosfere di altri tempi per raccontare un Paese ancora pieno di vita. Le grandi protagoniste del viaggio saranno le sagre, tra cuiquella del fagiolo, della cipolla rossa e del pesce spada.

RENATO, MAMMETA E TU / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 13 novembre, alle 22:00. Sotto l’attenta supervisione e con la preziosa collaborazione del pasticcere Renato, suocere e nuore mostrano le loro abilità in cucina stringendo una speciale alleanza. Con Renato nelle vesti di mediatore, la preparazione della ricetta sarà l’occasione per confrontarsi sul legame tra le due.

IN CUCINA CON MARISA – STORIE E RICETTE DI FAMIGLIA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 17 novembre, alle 22:00. La conduttrice televisiva e radiofonica Marisa Passera accoglie nella sua cucina persone provenienti da tutta Italia che sono disposte a condividere le loro amate ricette tradizionali. Presenteranno i piatti a loro più cari, che riuniscono

tutta la famiglia a tavola durante le occasioni speciali.

I programmi su Frisbee

MEGAGAME DINSIEME / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 24 novembre, alle 18:30. Arrivano i nuovi episodi di “MegaGame DinsiemE”. Dopo giorni di studi e perfezionamenti, il dottor Giniu, in collaborazione con il dottor Timoti, sta mettendo in atto il suo piano. La fine del mondo è vicina: il dottore sta per trasformare tutti gli esseri umani in robot e il primo sarà Romeo!

VIDA LA VET / PRIMA TV – Dal martedì al venerdì, dall’11 novembre, alle

17:30. Arrivano i nuovi episodi di “Vida La Vet”, la piccola veterinaria che si prende cura delle affascinanti creature che vivono fuori casa sua. Con prontezza e intuizione, Vida aiuta adorabili animali anche grazie all’aiuto dei suoi amici, assicurandosi che ricevano le cure di cui hanno estremamente bisogno.

ISADORA MOON / PRIMA TV – Dal martedì al venerdì, dal 4 novembre, alle 14:30. La fata-vampiro Isadora non si rende conto di quanto sia speciale. Isadora ha molto da imparare sul mondo degli esseri umani e, con un po’ di fortuna, riuscirà a trovare la sua strada affrontando ogni genere di avventura sbalorditiva con amici straordinari.

I programmi su HGTV

CHRISTINA IN THE COUNTRY / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 17 novembre, alle 22:00. La famosa designer di interni Christina Haack espande la sua attività in Tennessee. L’obiettivo è progettare e ristrutturare case mozzafiato nella stupenda campagna americana, ma dovrà riuscire ad assecondare tutte le richieste dei suoi clienti.

CHI CERCA TROVA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 16 novembre, alle 15:00. Drew Pritchard torna a viaggiare in tutto il Paese per andare alla ricerca di oggetti d’antiquariato da rivendere online o nel suo negozio. Fra proprietà private, negozi di antiquariato, mercati commerciali e privati, cosa scoverà di interessante?

I programmi su K2

MACA& RONI / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 10 novembre, alle 16:30. Prosegue, con nuovi episodi, la serie “Maca&Roni”. Entriamo nel laboratorio del dottor Albert, dove tantissime invenzioni folli aspettano di essere sperimentate. L’inventore ha amplificato l’intelligenza del pinguino Roni e del gatto Maca, addestrandoli come suoi

assistenti. I due ne combinano di tutti i colori intrufolandosi nelle macchine per soddisfare la loro curiosità.

SUPER WINGS: MAXIMUM SPEED /PRIMA TV – Lunedì 10 novembre alle 19:00. Su K2, arriva “Super Wings: Maximum Speed”. Seguiamo Jett e i suoi amici che affrontano una

nuova avventura ad alta velocità per fermare un piano malvagio e dimostrare che il vero eroismo nasce dal lavoro di squadra e dal coraggio.

I programmi su Motor Trend

ROTTAMI DA LEGGENDA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 22 novembre, alle 22:15. Arriva una nuova serie che ha come protagonista Nelson e il suo team. La squadra lavora

su qualsiasi auto fuori uso, dai modelli incidentati fino a quelli in panne o abbandonati da anni. La loro missione è rimettere questi veicoli su strada.

SALT LAKE GARAGE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 5 novembre, alle 22:15. David Kindig torna nella sua officina di Salt Lake City, per lavorare su mezzi a motore di ogni

tipologia ed epoca storica. Seguiamo ogni fase del restauro, dal render, al design, dalla

customizzazione al risultato finale. Con il suo team, realizzerà le muscle car più belle in circolazione.

BETTER CALL ROBY / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 24 novembre, alle 22:15. Arriva la nuova serie con Roby PMG, meccanico specializzato in automobili americane. Alle porte di Milano, Roby ha un’officina di grande successo. Anche il garage di casa sua funge da

officina e spesso i suoi amici ne approfittano per qualsiasi sorta di riparazione. Adesso, Roby ha deciso di spigare nel dettaglio come svolgere questi lavori anche da soli.

I programmi su Boing

CRAIG – Nuovi episodi 1^TV FTA dal 3 novembre alle 19

Craig è una serie animata che segue le avventure di tre amici: Craig Williams, Kelsey Pokoly e “J.P.” Mercer. I pomeriggi dei tre ragazzi trascorrono a esplorare e giocare nel Ruscello (The Creek): una vasta area boscosa e selvaggia dei sobborghi. Questo luogo è un regno segreto e pieno di vita, dove diverse “tribù” di bambini hanno costruito fortini sugli alberi, rampe per moto da cross e dove ognuno ha le proprie regole.

CINEMA 1^TV BOING, ogni venerdì alle 19.30:

Emoji, il 7 novembre

Lego Movie 2, il 14 novembre

Detective Pikachu, 21 novembre

I Puffi (2011), 28 novembre

Doraemon – 1^TV ASSOLUTA, Lun – ven dalle 16.15 TBC

La trama ruota attorno a Nobita Nobi, un bambino pigro, sfortunato, spesso vittima di bullismo e con pessimi voti a scuola, destinato a un futuro di insuccessi e problemi finanziari. Per cambiare il disastroso destino di Nobita e, di conseguenza, migliorare la vita dei suoi discendenti, il pronipote di Nobita, Sewashi, spedisce dal futuro il gatto robot Doraemon. Doraemon si stabilisce a casa di Nobita e lo aiuta quotidianamente a risolvere i suoi problemi, a difendersi dai bulli e a rimettersi nei guai, grazie a un vasto arsenale di “chiusky” o “ciuski” (gadget futuristici) che estrae dalla sua tasca quadridimensionale.

Ninjago S3 + DreamZzz S3, dal 10 novembre alle 15.15

Ninjago: La Rivolta dei Draghi La trama prosegue dopo la formazione del nuovo mondo di Ninjago Unito e il reclutamento dei nuovi ninja Arin e Sora.

DREAMZZZ S3. Dopo aver sconfitto il Re Nightmare e la Mai-Strega, il Mondo dei Sogni è entrato in una fase di eccessiva “pace” e “struttura”. Il vecchio Ufficio della Notte si è trasformato nell’Ufficio dei Dotti, e gli Investiga-Sogni (Mateo, Izzie, ecc.) vengono relegati al noioso ruolo di “consulenti dei sogni”. Tuttavia, il vero pericolo arriva con l’introduzione della Felicit’App (HAPPY App) nel Mondo della Veglia. Questa app tecnologica, estremamente popolare, promette un sonno perfetto ma in realtà sta segretamente prosciugando la creatività e l’immaginazione delle persone, rimodellando i loro sogni.

I programmi su Discovery

A CACCIA DI RETTILI – Ogni lunedì, dal 3 novembre, alle 21:15. In Australia, quando le temperature sfiorano i 30 gradi, le chiamate d’emergenza per i serpenti aumentano poiché queste creature sono molto più attive. Nelle loro incursioni, si avventurano dappertutto.

Un’esperta, arrivata dalla Germania, tenta di intervenire e risolvere le situazioni più disperate.