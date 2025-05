Arriva il mese di Giugno 2025 che sarà ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Giugno 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Giugno 2025

SULLE TRACCE DEGLI UFO / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 6 giugno, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Un nuovo programma che esplora gli antichi miti e leggende, analizzando documenti storici e prove più recenti. “Sulle tracce degli UFO” è un viaggio alla ricerca di risposte sull’esistenza della vita nell’Universo. Grazie a un accesso esclusivo ad archivi e testimonianze, partiamo per un’avventura che mescola scienza, storia e mistero per capire il nostro Universo.

40ESIMO ANNIVERSARIO DISCOVERY CHANNEL / PRIMA TV. Da lunedì 16 a domenica 22 giugno. A giugno, Discovery Channel celebra i suoi 40 anni. Per una settimana intera, il canale propone i titoli più iconici che ne hanno fatto la storia. Non mancheranno i volti più noti, tra cui Josh Gates e Jeremy Wade e tanti altri ancora.

I programmi sul Nove

THE CAGE – PRENDI E SCAPPA / PRIMA TV. Da domenica 8 giugno, sul NOVE (su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9). Arriva “The Cage – Prendi e scappa”, il game show condotto da Amadeus che mescola strategia, velocità e lavoro di squadra. Due coppie di concorrenti si sfidano in una gara a tempo per aggiudicarsi i premi di diverso valore chiusi in una gabbia. Sarà una sfida adrenalinica, che metterà alla prova il

sangue freddo e l’astuzia dei concorrenti.

CASH OR TRASH – SPECIALI PRIME TIME / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 2 giugno, alle 21:30. “Cash or Trash” approda in prima serata con quattro puntate a tema, ognuna con una propria atmosfera in cui venditori e mercanti si sfidano per aggiudicarsi pezzi unici e dal valore inaspettato. Ogni volta, sarà un’occasione per scovare tesori nascosti e rivivere epoche e storie lontane. Fra trattative e colpi di scena, chi concluderà l’affare migliore?

I programmi su Real Time

LA CLINICA DEI PIEDI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dall’ 11 giugno, alle 22:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31.

Il podologo Marion Yau e suo marito, il dottor Kenny, si occupano di gravi infezioni fungine dei piedi e delle unghie, verruche, calli, dita palmate e borsiti. I due affrontano condizioni estreme e debilitanti che affliggono i loro pazienti.

DOTTOR HEKIM – MEDICO GENIALE / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 21 giugno, alle 21:30 . Su Real Time arriva la nuova serie “Dottor Hekim – Medico geniale”. Ates è specializzato in malattie infettive e nefrologia. Antisociale e anticonformista, fa di tutto per risolvere casi enigmatici, anche ignorando le regole imposte dall’ospedale. Gli altri medici che compongono il suo team si ritrovano ad essere in costante competizione fra loro per

conquistare il suo favore.

IL RE DEL BISTURI / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 26 giugno, alle 21:30. Su Real Time, torna la nuova stagione di “Il re del bisturi”. In ogni puntata, seguiamo gli interventi di

chirurgia estetica del professor Giulio Basoccu dalla prima visita fino all’intervento in sala operatoria.

I programmi su DMAX

BORDER SECURITY: ACQUE DI CONFINE / PRIMA TV. Doppio appuntamento ogni domenica, dall’8 giugno, alle 21:25 e alle 22:20 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Seguiamo l’incessante lavoro della Homeland Security e US Customs and Border Protection che indagano sul mondo nascosto del contrabbando. I controlli non si fermano mai nei principali porti e vie d’acqua degli Stati Uniti.

LBA FINALS / DIRETTA. Da giovedì 12 giugno. Su DMax, torna il grande spettacolo dell’LBA con le avvincenti partite delle Finals. Chi sarà il campione di questa stagione?

GRANDI EVASIONI DELLA STORIA CON MORGAN FREEMAN / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 13 giugno, alle 21:25. Presentata dal premio Oscar Morgan Freeman, la

serie analizza nel dettaglio i piani meticolosi messi in atto per evasioni famose entrate nella storia. Spesso non vengono raccontate in modo veritiero ma in questa serie, grazie a ricostruzioni storiche accurate, verranno esaminati tutti i dettagli di fughe memorabili.

IL RE DELL’ASFALTO / DIRETTA – Doppio appuntamento da sabato 21 giugno alle 21:25 e alle 22:20. DMax torna a seguire l’incessante lavoro di alcuni camionisti. Tante ore sulle strade, enormi carichi e rotte trafficate sono solo alcune delle sfide che questi lavoratori devono affrontare. I camionisti tedeschi, italiani e olandesi ci accompagnano nel loro mondo condividendo le proprie esperienze quotidiane.

LA FEBBRE DELL’ORO / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 26 giugno, alle 21:25. Torna “La febbre dell’oro”. Continuiamo a seguire le vicende dell’amato gruppo di minatori che cerca di arricchirsi trovando più oro possibile.

I programmi su Food Network

IL PRANZO DI FAMIGLIA / PRIMA TV. Ogni domenica, dall’1 giugno, alle 17:45 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Ciro Giustiniani, amante del buon cibo e della cucina della sua terra, va alla ricerca delle ricette tradizionali chiedendole direttamente ai cuochi della sua Napoli. In ogni puntata, andrà da un cuoco di casa alle prese con i preparativi del menù per un pranzo in famiglia, aiutato da un parente. Dopo la preparazione, la famiglia del cuoco assaggerà i piatti tipici tradizionali.

L’ANGELO DI CASA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 6 giugno, alle 22:00. Un viaggio nella cucina e nella vita di Angelo Roccavilla, chef del ristorante ‘L’angolo di casa” a Milano. Lo chef, in ogni puntata, preparerà due ricette ispirate alle sue esperienze e alle storie della

sua famiglia.

VERY FOOD PEOPLE / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 10 giugno, alle 22:00. Alessio Viola incontra i VIP che hanno deciso di aprire delle attività legate al mondo del food, tra cui

ristoranti, aziende vinicole, agricole e tanto altro ancora. Tra le celebrità: Piero Chiambretti, Lino Banfi, Beppe Vessicchio, Roberto Giacobbo, Bruno Vespa.

IL PANINO PERFETTO – SUMMER EDITION / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 12 giugno, alle 22:00. A bordo del suo food truck, Vittorio Gucci parte alla scoperta del nostro Paese e delle sue ricette tradizionali. Affiancato da due leggende locali, Vittorio preparerà due panini che saranno valutati da una giuria popolare. Verrà scelto il panino che meglio interpreta le caratteristiche e le tradizioni del luogo.

GIUSINA IN CUCINA – ON THE ROAD / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 21 giugno, alle 15:45. L’estate è in arrivo e Giusina è pronta per esplorare la Sicilia. Tra varie località culturali e gastronomiche, scopriremo nuove perle e luoghi nascosti conosciuti solo dalla gente del luogo.

MANGIA PUGLIA AMA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 28 giugno, alle 17:55. Arriva la nuova stagione di “Mangia Puglia Ama”. Protagonista sarà Antonella Ricci, che ha portato la trattoria del padre a conquistare una stella Michelin e a conservarla per oltre 30 anni. Insieme a suo marito Vinod, Antonella racconta i piatti della tradizione pugliese.

I programmi su Frisbee

TROVA IL TUO UNICORNO /PRIMA TV – Dal martedì al venerdì, dal 3 giugno, alle 15:00 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44.Su Frisbee, arriva la nuova serie “Trova il tuo unicorno”. Una forza oscura minaccia di distruggere l’Isola dell’Unicorno.

Una coraggiosa adolescente e i suoi compagni di scuola si preparano a proteggere la loro amata accademia magica.

IL BARBIERE PASTICCIERE – STUNT /PRIMA TV. Venerdì 6 giugno alle 20:00. Nei nuovi episodi di “Il barbiere pasticciere”, Pan Barbiere fa infuriare Wilk, che inizia a rappare per esprimere le sue emozioni. Un talent scout si accorge delle sue grandi abilità, invitandolo a partecipare a una divertente competizione musicale. Wilk farà di tutto per vincerla!

SUPER WINGS – ELECTRIC HEROES /PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 9 giugno, alle 13:00. Nei nuovi episodi di Super Wings, scopriamo la versione migliorata di Jett e della sua squadra. Dotati di nuovi design eleganti e futuristici, i Super Wings sono attenti all’energia pulita, verde e rinnovabile e ora sono super potenti grazie ai nuovi motori elettrici.

I programmi su HGTV

CASE DA SOGNO: SUMMER EDITION / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 13 giugno, dalle 14:00 sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. In occasione della stagione estiva, su HGTV torna una programmazione interamente dedicata alle migliori serie a tema estivo per ammirare splendide case al mare e seguire i lavori di ristrutturazione.

CASA SU MISURA: VISTA LAGO / PRIMA TV. Ogni martedì, dal 17 giugno, alle 22:00. Per festeggiare i dieci anni del programma, Chip e Joanna affrontano una nuova sfida: ristrutturare una casa sul lago degli anni ’60 dandole nuova vita e stile, ma rispettando sempre l’anima antica della meravigliosa proprietà.

PISCINE DA URLO / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 25 giugno, dalle 20:00. HGTV ci porta alla scoperta delle piscine più belle e avveniristiche del mondo. Scopriamo lussuose strutture e architetture sorprendenti e analizziamo come sono state realizzate.

I programmi su Giallo

MADEMOISELLE HOLMES 2 PRIMA TV ASSOLUTA – Da mercoledì 11 giugno, doppio episodio dalle ore 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. Arriva la seconda stagione della serie francese “Mademoiselle Holmes”. Torna Lola Dewaere, già nota agli spettatori come la Raphaelle di “Astrid e Raphaelle”, nei panni di un

personaggio del tutto particolare, nuovo e legato al mito allo stesso tempo. La sagace detective Charlie Holmes, infatti, è la discendente diretta del primo e più grande investigatore privato di tutti i tempi, il britannico Sherlock.

Grazie allo straordinario intuito e spirito di osservazione, ereditati dal celebre antenato, Charlie è una brava poliziotta, ma è stata però una persona timida e insicura che però, dopo un bizzarro incidente in bicicletta, cambia del tutto il suo carattere: diventa più estroversa e fiduciosa in sé stessa, trovando modo di seguire il suo istinto investigativo eccezionale, appunto tratto distintivo della famiglia. In questa nuova stagione Charlie sarà

affiancata come sempre dal detective Samy, che andrà oltretutto a vivere insieme a lei e a suo nonno: un terzetto che non si ferma davanti a nessun mistero, nessun caso enigmatico, nessun delitto apparentemente irrisolvibile. Grazie al metodo investigativo ‘alla Holmes’, ogni caso che si presenta verrà brillantemente e immancabilmente risolto come un rompicapo nemmeno troppo difficile.

I programmi su K2

BEST AND BESTER / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 9 giugno, alle 10:30sul canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. Continua “Best e Bester” con nuovi episodi, che racconta la vita di due divertenti gemelli e del loro mondo fantastico. Il loro vicino di casa è un paio di pantaloni e il loro migliore amico è una nuvola fluttuante.

I due riescono a trasformarsi in qualsiasi cosa desiderino!

I programmi su Motor Trend

TURBO WEEK SUMMER EDITION / PRIMA TV – Da lunedì 16 a domenica 22 giugno, dalle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Con l’arrivo dell’estate, su Motor Trend torna la “Turbo Week Summer Edition”, una settimana

imperdibile che terrà compagnia a tutti gli appassionati di motori durante questo periodo con la partenza di nuove serie e di prime tv.

THE GRAND TOUR / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 20 giugno, alle 22:15. Arriva la nuova stagione di “The Grand Tour”. L’amato trio inizia il proprio viaggio nelle colline del Galles, tra acrobazie in elicottero e un’emozionante gara. Poi raggiungeranno il Canale della Manica per attraversarlo e immergersi nella cultura automobilistica francese.

ANDREA MODA FORMULA – LA SCUDERIA PIÙ FOLLE DI SEMPRE /PRIMA TV – Lunedì 30 giugno, alle 22:15. Speciale dedicato a un’incredibile avventura tutta italiana sulla scuderia più folle mai comparsa in Formula 1: l’Andrea Moda Formula. Scopriamo i

retroscena inediti del peggior team nel mondo dei motori. La scuderia marchigiana partecipò al mondiale del 1992, rendendosi protagonista di vicende rocambolesche passate alla storia della Formula 1, tra cui la straordinaria qualificazione del pilota Roberto Moreno al Gran Premio di Montecarlo.

I programmi su Boing

SIAMO SOLO BABY ORSI 1^TV FREE – Dal 26 MAGGIO dal lunedì al venerdì dalle 15.20

SINOSSI

La serie vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli di Siamo solo orsi da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove incontreranno nuovi amici.

BIG NATE 1^TV ASSOLUTA – Dal 2 GIUGNO dal lunedì al venerdì alle ore 18:30

SINOSSI

Big Nate segue le turbolente imprese di Nate Wright, un bambino di prima media che ha un bisogno infinito di dimostrare al mondo la sua grandezza. Che si tratti di disastri in casa o di punizioni a scuola, Nate non è estraneo a una sfida e non se ne tira mai indietro, affrontandole tutte. Fortunatamente, per riuscirci al meglio, è in grado di esprimersi attraverso il mondo dei cartoni animati che crea lui stesso. Affascinante, birichino e una calamita per ogni genere di disavventure, Nate trova sempre un modo per trasformare i guai in divertimento.

TINY TOONS LOONIVERSITY/ 1^TV FREE – Dal 9 GIUGNO dal lunedì al venerdì alle ore 10.40

SINOSSI

I gemelli Buster e Babs Bunny seguono le loro ambizioni per diventare degli attori di cartoni animati professionisti alla ACME University, insieme al timido Hamton J. Pig, l’inferocita Mary Melody e il narcisista Duca Duck, dove impareranno dalle lezioni degli insegnanti che hanno fatto la storia, i Looney Tunes.

BEYBLADE X 1^TV ASSOLUTA – Dal 26 MAGGIO – dal lunedì al venerdì alle 17:05.

In esclusiva su Boing gli ultimi epsiodi della prima stagione di Beyblade X! La storia si svolge in un mondo dove le battaglie di Beyblade sono diventate uno sport professionistico di alto livello. I giocatori più talentuosi si riuniscono per competere nella Pro League, il culmine delle competizioni di Beyblade. Il protagonista è un giovane Blader che sogna di diventare un professionista e di raggiungere la vetta della X Tower. La serie segue il suo viaggio mentre si impegna per migliorare le sue abilità, affrontare avversari formidabili e scalare i ranghi della competizione. Robin Kazami, giovane blader pieno di passione,

si trova a un bivio dopo una bruciante sconfitta che lo lascia senza squadra. Il destino, però, ha in serbo per lui un incontro fortuito con Jaxon Cross, ex campione. Insieme formano il Team Persona, trio eclettico ma determinato a lasciare il segno nel mondo professionistico.

CITY NO LIMITS – 1^ TV ASSOLUTA – 9 GIUGNO. TUTTI I GIORNI alle 22.00 TBC e in replica il weekend alle 16 TBC

5 min di adrenalina pura ti aspettano in questa serie Lego senza limiti dove una crew di scatenati ragazzi si cimenta in folli acrobazie antigravità su ogni mezzo possibile per creare il migliore stunt di sempre!.

I programmi su Boomerang

TALKING TOM HEROES: SUPER AMICI- PRIMA TV CANALE. Dal 2/6 al 4/7 lun-ven alle 19.20. La squadra dei Super Amici si ritrova a dove affrontare piccole crisi di gruppo che li aiuteranno a crescere e a evolversi come supereroi!

SAM IL POMPIERE PRIMA TV CANALE. Dal 9 al 25/6 lun-ven alle 16.50

Tornano le avventure di Sam il Pompiere e di tutta la squadra di salvataggio di PontyPandy. Sam, sempre pronto ad aiutare accompagnerà con il suo esempio i bambini a esplorare progressivamente e attivamente i rischi quotidiani per imparare a riconoscerli, a individuare i comportamenti scorretti per prevenirli e a proteggere se stessi e gli altri. Rischi quotidiani dell’ambiente domestico ma non solo: vengono, inoltre, presentati pericoli in contesti vissuti dai bambini, come le uscite didattiche, i giochi all’aperto, le vacanze al mare.

C’ERANO UNA VOLTA GLI OGGETTI. Il 7 e 8/6 alle 17.15

Festeggiamo l’arrivo dell’estate e la fine della scuola con una maratona interamente dedicata alla serie C’erano una volta gli oggetti, una tra le serie più viste del canale. Il protagonista, dall’inconfondibile lunga barba bianca, – Maestro – guiderà i bambini alla scoperta del vero significato e dell’origine degli oggetti più strani e misteriosi di utilizzo comune e quotidiano.

I programmi su Cartoonito

BATWHEELS – Dal 2 Giugno tutti i giorni ore 19:00

Bam deve vincere la paura del buio, e con questo arduo compito da risolvere viene esplicitato ancora di più il tema dell’empowerment e della crescita personale che i personaggi devono affrontare.

BUON COMPLEANNO PAW PATROL – STUNT. Dal 2 Giugno ore 16.30

Festeggiamo il compleanno dei Paw Patrol nel mese di Giugno con uno speciale stunt di quattro settimane dedicato alle avventure dei protagonisti della serie proponendo tutti gli episodi speciali che li vede protagonisti in ogni stagione.

FRIENDS. Dal 09 Giugno ore 14:40

Reboot del 2023 di un titolo identificativo del mondo Lego come Friends. In questa nuova serie i personaggi sono più umanoidi e più umanizzati. Seguiremo infatti la vita all’interno delle mura della Heartlake International High School di un nuovissimo gruppo di amici che si appresta a iniziare un nuovo percorso scolastico.

BIGFOOT SHORTS – Dal 16 Giugno ore 15:00

La famiglia Bigfoot, l’ultima famiglia di dinosauri di quest’epoca, vive in una piccola ma

straordinaria isola solitaria nel mare lontano. Strampalati, un po’ primordiali, spesso pasticcioni, i Bigfoot vivono la loro vita come se fosse l’ultimo giorno assaporando ogni emozione, risata o sconfitta, sapendo di poter contare sempre l’uno sull’altro. C’è Papatuk, il padre un po’ fifone, Mammamia, la geniale madre inventrice, Poppo, l’energico fratello combina guai, Pippo, la sorellina forte e coraggiosa, la nonna smemorata, il nonno raccontastorie e il fantastico zio Rock, una dose quotidiana di entusiasmo e musica.

Ogni giorno la famiglia si imbarca in un qualche straordinario viaggio, con l’aiuto del magico

vulcano dell’isola, capace di trasportarli in qualsiasi luogo loro desiderino. Più viaggiano, più

imparano a conoscere l’amore e l’importanza della famiglia in qualsiasi situazione.

MOVIE NIGHT – ogni lunedì alle 19.30. 02 Giugno ore 19.30

DELFY E IL CERCHIO MAGICO

Delfy è un giovane delfino dotato di fervida e attiva immaginazione, che scopre un artefatto magico in grado di realizzare ogni desiderio. Tuttavia, quando i suoi nemici lo sfruttano per diventare grandi e forti, Delfy deve trovare in fretta un modo per fermarli.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

16 Giugno ore 19.30: VIVO – promo repost

Il musical racconta la storia di un kinkajou di nome Vivo che passa le giornate suonando nella piazza de L’Avana assieme al suo proprietario, un ragazzo di nome Andreas che l’animaletto ama moltissimo. Quando il giovane verrà chiamato a Miami dal suo grande amore, l’ex amante Marta Sandoval che lo invita al suo ultimo concerto, a Vivo verrà affidato il delicatissimo compito di portare all’amata una canzone speciale. Un brano tra le cui righe si legge il messaggio amoroso di lui. Ma come può un cercoletto raggiungere da solo la lontanissima Miami? Ad aiutarlo sarà una ragazzina di nome Gabi che

affronterà assieme all’amico peloso tante avventure emozionanti.

23 Giugno ore 19.30: ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO – promo repost

La vita felice e spensierata della cittadina di Yolcos, una florida cittadina dell’Antica Grecia, viene minacciata improvvisamente dall’ira di Poseidone.

30 Giugno ore 19.30: NUT JOB OPERAZIONE NOCCIOLINE – promo repost

Uno scoiattolo esiliato incorreggibilmente egoista si ritrova ad aiutare i suoi ex fratelli del parco a sopravvivere facendo irruzione in un negozio di noci, un luogo che è anche una copertura per la rapina in banca di una banda umana.

I programmi di Cartoon network

TEEN TITANS GO!PRIMA TV ASSOLUTA – Dal 9/6 al 14/6 lun-sab ore 19.40

Avventura, azione e comedy sono gli ingredienti dei nuovi episodi di TTG!; un mix

ben riuscito di differenti toni e generi che rende la serie inossidabile. Questa volta, tra le tante avventure, i Titans si ritrovano a dover combattere un misterioso mostro che vuole distruggere la centrale elettrica di Jump City e causare un black out senza precedenti. Anche in questa occasione i Titans riusciranno a trovare sempre il lato comico della faccenda…

LEGO DREAMZZ- PRIMA TV ASSOLUTA, dal 9 al 20/6 lun-ven ore 21.20

Quando nuovi cattivi tecnologicamente avanzati e strane torri appaiono nel mondo

dei sogni, Mateo, Izzie e i cacciatori di sogni tornano in azione e scoprono cosa

stanno combinando. Presto scoprono che una mente molto intelligente sta cercando

di ristrutturare il mondo dei sogni a sua immagine e somiglianza e di condurre un attacco diretto alla creatività e all’ispirazione che potrebbe cambiare il mondo dei sogni per sempre.

GRIZZY E I LEMMINGS/ PRIMA TV ASSOLUTA – dal 16 al 25/6 lun-ven ore 15.20

Il leit motiv di questi nuovi episodi di Grizzy e i Lemmings è il divertimento tout court:

feste, celebrazioni, scherzi e quant’altro riempiono le giornate dell’orso Grizzy e dei

suoi adorabili amici Lemmings.

TOTALLY SPIESPRIMA TV ASSOLUTA – dal 16 al 25/6 lun-ven ore 18.50

Qualcuno ha incastrato le spie, che vengono condotte alla prigione spaziale. Come

faranno a provare la loro innocenza? Questo è solo uno dei tanti interessanti e

avvincenti plot che riguardano la nuova batch di episodi delle spie più abili e

affascinanti dell’animazione internazionale.

LEGO CITY NO LIMITS PRIMA TV ASSOLUTA – dal 9 al 14/6 ore 21.45. Tornano le avventure cittadine di Lego City No Limits. Nuove entusiasmanti storie vi aspettano in second prime time nel tentativo di intercettare un pubblico più vasto di ascoltatori e in contemporanea con il lancio della nuova stagione di Lego Dream.