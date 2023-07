Su Discovery+ arriva in anteprima ‘Moana-Segreti e Misteri‘. Il documentario e reportage giornalistico racconta la vita di Moana Pozzi, icona di bellezza e fascino senza tempo, mostrando non solo la sua sensualità. A trent’anni dalla morte si cerca infatti di fare luce su alcuni segreti e misteri che hanno avvolto la vita della pornostar. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv e in streaming.

Su Discovery+ arriva ‘Moana- Segreti e Misteri’: quando in tv

Anna Moana Rosa Pozzi, nasce a Genova il 27 aprile del 1961. Per seguire il padre, ricercatore nucleare, si trasferisce da adolescente in Brasile, in Canada e poi a Lione. Ed è proprio in un hotel della città francese che troverà la morte a soli 33 anni il 15 settembre del 1994. Ufficialmente, la causa del decesso è un tumore al fegato, ma in molti parlarono anche di epatite cronicizzata. La sua vita, ricca di fascino e mistero, è la protagonista di “ESSERE MOANA – SEGRETI E MISTERI” (Verve Media Company). Il documentario e reportage giornalistico rientra nel ciclo ‘Nove Racconta‘ e sarà trasmesso in anteprima sabato 29 luglio 2023 su Discovery+ e da settembre sul canale Nove. Come diffuso in un comunicato del gruppo Warner Bros. Discovery, verrà raccontata la vita della pornostar a 360 gradi:

“La storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica”.

È possibile vedere il canale Nove, sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145 e tivùsat canale 9.

Nove si conferma rete ammiraglia del gruppo

Su Nove andranno in onda diversi contenuti che cercano di spiegare l’attualità con storie e reportage giornalistici. La rete ammiraglia del gruppo, nel primo semestre dell’anno ha consolidato la sua posizione di 9° canale nazionale nelle 24 ore con l’1,8% di share che in prime time sale al 2,1% di share.