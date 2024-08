Discovery+ non va in vacanza e ha in serbo film, serie tv e programmi per tutti gli appassionati nel mese di agosto 2024. La piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo ad Agosto 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere ad Agosto 2024

AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES / PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 5 agosto, alle 21:00 su su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Su Discovery Channel, arrivano i nuovi episodi di “Avventure impossibili con Josh Gates”. Il famoso e amato esploratore indaga su storie irrisolte in tutto il mondo, intervistando i principali testimoni oculari e organizzando incredibili esplorazioni.

DEADLIEST CATCH / PRIMA TV. Ogni domenica, dall’11 agosto, alle 22:50. Torna, con una nuova stagione, “Deadliest Catch”, l’avvincente serie che segue le avventure di coraggiosi pescatori. Le squadre rischiano la vita durante la pesca ai granchi nelle fredde acque del Mare di Bering. Dopo le operazioni in Norvegia della scorsa stagione, il gruppo è pronto per nuove avventure.

ED STAFFORD: SCONTRO FRA TITANI / PRIMA TV. Ogni sabato, dal 31 agosto, alle 21:00. Il coraggioso Ed Stafford è pronto ad affrontare i paesaggi ostili e spietati dell’Africa affidandosi a tutto ciò che ha imparato finora per sconfiggere gli ostacoli dell’ambiente e sfidare un gruppo di sopravvissuti molto eterogeneo. L’esperto avrà imparato dai suoi errori del passato?

I programmi su Real Time

PRIMO APPUNTAMENTO TEEN UK /PRIMA TV. Ogni martedì, dal 13 agosto, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Dopo il grande successo di “Primo appuntamento”, su Real Time arriva la versione britannica dello spin-off in cui il ristorante apre le sue porte a giovani tra i 16 e i 19 anni che sono in cerca di amore.

CHIRURGIA XXL DA INCUBO / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 15 agosto, alle 21:20. In “Chirurgia XXL da incubo”, una squadra di esperti cerca di sistemare i difetti delle operazioni subite precedentemente da pazienti che hanno deciso di condividere le loro storie. Oggi, queste persone hanno scelto di migliorare la propria vita.

SPOSE IN AFFARI / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 28 agosto, alle 21:20. Arrivano i nuovi episodi di “Spose in affari”. Lodovica Comello ed Enzo Miccio accompagnano 10 spose in un’asta che consentirà loro di aggiudicarsi l’abito dei sogni rigorosamente di seconda mano. Allo stesso tempo, scopriremo le storie di queste future spose e dei meravigliosi vestiti messi all’asta.

I programmi su DMAX

UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO /PRIMA TV. Ogni lunedì, dal 26 agosto, dalle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. A distanza di un anno dalla scomparsa del loro patriarca, i fratelli Brown si preparano ad affrontare la loro avventura nell’età adulta. Alcuni di loro vanno alla ricerca di nuove sfide, altri alla ricerca di una casa e si dedicano a creare una vita autosufficiente in montagna, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze dei loro cari che sono nati in città.

UNDERCUT: L’ORO DI LEGNO / PRIMA TV. Ogni mercoledì, dal 28 agosto, dalle 21:25. In questa nuova stagione, i team saranno messi a dura prova lasciando la vecchia strada per intraprenderne di nuove. Parlando di novità, ai Giacommelli e al team Zoppè si aggiungeranno il team Ceri, guidato dal giovane Andrea e il Team Bucci dislocato in Emilia Romagna. I Bucci sono un’azienda a conduzione familiare che si occupa della pulizia e del ripristino degli argini dei fiumi distrutti dall’alluvione del 2023 in Emilia. Quello di Andrea Ceri, invece, è un’impresa boschiva della Val di Visdende di dimensioni medio grandi, composta per la maggior parte da trentenni. Lavora su più cantieri con metodologie sempre diverse ma è specializzata nell’uso della teleferica.

WWE RAW – SMACKDOWN – NXT /PRIMA TV. Dal lunedì al mercoledì alle 23:15. DMax propone il grande spettacolo del wrestling con i tre roaster più importanti: Raw, Smackdown e NXT. Uno show avvincente che mostrerà gli incontri fra i grandi protagonisti della stagione.

I programmi su Food Network

LA GRECIA A TAVOLA / PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 9 agosto, alle 22:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Charalampos Ntoumazios porta tutti i sapori della cucina greca su Food Network. Tra la cucina e le sale del suo ristorante, scopriamo i piatti più famosi della Grecia, con accenni alla cultura, lo stile di vita e la filosofia di questo Paese. Tra i piatti: l’immancabile pita, la feta preparata in varie versioni, moussaka, saganaki, souvlaki, tzatziki, dolmades e tanto altro ancora.

I programmi su Motor Trend

AUTO D’EPOCA: MISSIONE RECUPERO/ PRIMA TV. Ogni venerdì, dal 2 agosto, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Arriva la seconda stagione di “Auto d’epoca”: missione recupero”. Un’ambiziosa squadra di cacciatori di auto esplora le terre selvagge del nord del Canada per recuperare veicoli rari nascosti tra la boscaglia. Guidato da Matt Sager, il team viaggia in aereo e via terra per riportare in luce questi veicoli. Ogni membro della squadra svolge un ruolo cruciale per raggiungere insieme un obiettivo che appare quasi impossibile: scoprire automobili rare e preservare le storie dei luoghi e delle persone che hanno vissuto in questi luoghi per generazioni.

I programmi su Cartoonito

“C’ERANO UNA VOLTA… GLI OGGETTI”. Dal 26 agosto tutti i giorni alle 19.00 sul canale 46 del DTT. Nuova serie in Prima Tv Assoluta. Tutti gli oggetti, anche quelli diventati così familiari da non “vederli” più, possono raccontare storie emozionanti. ll Maestro ce li svelerà uno ad uno con tanto tanto divertimento! Ogni oggetto è infatti un’occasione per visitare i diversi campi del sapere (Storia, Geografia, Fisica, Scienze Naturali, Filosofia) e scoprire come essi hanno avuto un ruolo nella storia dell’umanità e hanno plasmato il mondo in cui viviamo… così come quello in cui vivremo domani.

“MOVIE NIGHT”: Ogni lunedì alle 19:30

– 5 Agosto alle 19.30

Doraemon – Il film: Nobita e la grande avventura in Antartide “Kachi Kochi”

– 19 Agosto alle 19.30

TOM & JERRY E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

– 26 Agosto alle 19.30

SHAUN VITA DA PECORA – IL FILM

I programmi su Boing

CINEMA – NUOVI FILM: Ogni venerdì alle 19.30 in prima TV su Boing, canale 40 del digitale terrestre. Prosegue la serata cinema con tanti film per tutta la famiglia:

2 Ago (The Slime Movie 2); 9 Ago (The Slime Movie 3); 16 Ago (Star Dog and

Turbocat); 23 Ago (Siamo Solo Orsi – The Movie) e 30 Ago (TEEN TITANS GO E

DC SUPER HERO GIRLS: CONFUSIONE NEL MULTIVERSO).

CRAIG: GLI AMICI E IL RUSCELLO, Dal 26 agosto alle 17:40. Uno stunt pazzesco che dalla fine estate ci condurrà fino al mese di novembre dove abbiamo in piano tanti nuovi episodi e il film di CRAIG ! Nel corso di questo stunt vedremo una selezione episodica dedicata ai luoghi della serie con una mappa interattiva da sfogliare ma anche una selezioni dedicati ai personaggi più iconici della serie. Inoltre ripercorreremo assieme tutti gli episodi speciali dell’arco narrativo Rubabandiera.

“DreamZzz” S2. Nuovi episodi in 1^ TV free, dal 26 agosto alle 16.00. Nella seconda stagione di LEGO DREAMZzz, la Mai-Strega evade dal Regno Oscuro ed è decisa a vendicarsi. Dotata di nuovi poteri ruba ricordi, crea doppelganger malvagi e imprigiona i regni dei sogni in delle indistruttibili cupole del destino. Per contrastare questa minaccia, gli Investiga-Sogni dovranno affrontare sfide ancora più impegnative e pericolose. Tra colpi di scena, imprevisti e un pizzico di caos, la posta in gioco è altissima: il destino del

Mondo dei Sogni!

“Beyblade X”. Nuova serie in 1^ tv assoluta, dal 26 agosto alle 16:30. Beyblade X è la nuovissima serie del franchise Beyblade, lanciata nel 2024 per celebrare il 25° anniversario del franchise. Introduce una nuova generazione di Blader e Beyblade, con un’animazione rinnovata e una storia avvincente.Il blader amatoriale Robin Kazami si ritrova senza squadra dopo essere stato abbandonato dai suoi amici a seguito di una sconfitta

schiacciante. Fortunatamente per lui, un incontro casuale con l’ex campione Jaxon Cross

porta questi due improbabili compagni di squadra a unire le forze.

Jaxon intende tornare in cima a The X con lo pseudonimo di ‘Blader X’ e sfidare il suo vecchio compagno di squadra e attuale campione, Khrome Ryugu. Quando trovano un terzo membro della squadra nella mega influencer Multi Nana-iro, il Team Persona appena formato punta a diventare professionista e conquistare il suo posto al vertice!

I programmi su Cartoon Network

“TINY TOONS LOONIVERSITY”. Dal 26 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 18:50 su canale 607 di SKY. CARTOON NETWORK+1 (608 della piattaforma satellitare). Tiny Toons Looniversity è un reboot di Tiny Toons Adventures che segue i personaggi dei Tiny Toons durante i loro anni di scuola alla Acme Looniversity. In questo reboot, la Acme

Looniversity è una scuola superiore (a dispetto del nome) invece di una Università come

nella versione dei Tiny Toons Adventures.

Si trova ad Acme Acres, ed è la scuola dove la maggior parte dei personaggi principali si reca per ricevere adeguata istruzione impartita da famosi personaggi della Warner Brothers, tra cui Bugs Bunny. Tutti gli studenti della Acme Looniversity ricevono un ‘diploma’ alla fine del percorso di studi superiori, che dà loro l’opportunità di diventare personaggi dei cartoni animati a tempo pieno. Il Grande e Potente Preside di Looniversity è una gigantesca testa fiammeggiante, di colore verde o arancione; in realtà si tratta di una macchina controllata da Bugs Bunny. Ma la scuola, è anche un luogo in cui i personaggi dei Looney Tunes si prendono una pausa dall’incessante tentativo di uccidersi a vicenda.

“LEGO FRIENDS: THE NEXT CHAPTER”. Dal 26 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 20:55

Olly cerca per Ley-La ingaggi in locali più grandi e impegnativi, che le incutono soggezione,

costringendo Paisley ad adottare uno stile e un’identità che non rappresentano la sua vera natura, mentre gli amici iniziano man mano a scoprire il suo segreto. Intanto, mentre Zac si prende la sua prima vera cotta, Nova impara a integrarsi meglio nel gruppo e Leo a tenere testa a una bulla.

I programmi su Hi Boomerang

“MeteoHeroes”. Dal 26 al 30 agosto alle 21.00 su SKY (canale 609). BOOMERANG+1 (canale 610 di Sky). Proseguono le missioni di salvataggio con protagonisti i 6 piccoli supereroi della squadra Meteo Heroes: tra i tanti nuovi gadget a disposizione e nuove situazioni legate all’ecologia e al rispetto della natura, il divertimento è assicurato in compagnia di questi piccoli eroi che ce la mettono tutta per rendere il pianeta un posto migliore.